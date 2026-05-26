Miles de inmigrantes en Estados Unidos permanecen atentos al reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una decisión que podría impactar numerosas solicitudes de asilo en el país. La administración reforzó su política de “cero tolerancia” frente al fraude migratorio, ampliando ahora las investigaciones más allá de quienes habrían entregado información falsa. El nuevo memorando también contempla revisiones sobre abogados de inmigración, preparadores de documentos y cualquier persona vinculada a la elaboración o presentación de casos de asilo considerados fraudulentos. La medida ha despertado inquietud entre comunidades migrantes, sobre todo entre quienes aún esperan una decisión migratoria o mantienen procesos abiertos.

Según explicó el abogado de inmigración John De La Vega, el DHS emitió recientemente un memorando donde ordena a los abogados del Gobierno y a ICE intensificar las investigaciones relacionadas con posibles fraudes en solicitudes de asilo. El objetivo, según detalló, es identificar inconsistencias, evidencias falsas o testimonios que no coincidan con la información presentada en los expedientes migratorios.

Nuevas medidas del DHS en EE.UU. pondrán bajo revisión miles de casos de asilo. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

ICE reforzará investigaciones sobre casos de asilo fraudulentos en EE.UU.

“El Gobierno no solo se enfocaría en los aplicantes de asilos fraudulentos, sino también en los abogados de inmigración y preparadores de formularios que asisten y cooperan para que se lleve a cabo dicho fraude”, explicó De La Vega. El especialista aclaró que las personas que actuaron de buena fe y dijeron la verdad en sus solicitudes no deberían entrar en pánico ante este nuevo endurecimiento de controles.

El abogado también señaló que las autoridades migratorias estarán revisando con más detalle aquellos casos donde existan contradicciones entre el relato del solicitante y las pruebas entregadas. “Las personas que aplicaron al asilo en Estados Unidos y le dijeron mentiras al Gobierno, omitieron información importante o enviaron evidencia fraudulenta, esas personas sí tienen que preocuparse”, afirmó.

El DHS ordenó en EE.UU. intensificar investigaciones relacionadas con solicitudes de asilo fraudulentas. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

La decisión forma parte de la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca para combatir irregularidades dentro del sistema de asilo, un tema que durante años ha sido motivo de debate político en EE.UU. Aunque las autoridades no han anunciado cifras exactas sobre cuántos casos podrían ser revisados, el memorando deja claro que habrá un mayor nivel de vigilancia sobre expedientes sospechosos.

Ante este escenario, expertos recomiendan a los inmigrantes mantener toda su documentación en orden, revisar cuidadosamente la información presentada en sus casos y evitar acudir a personas no autorizadas para recibir asesoría migratoria. De acuerdo con De La Vega, la honestidad sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar cualquier proceso ante el Servicio de Inmigración.

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