Miles de inmigrantes que residen actualmente en Estados Unidos observan con inquietud el reciente cambio anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), debido a que la medida podría alterar la forma en que se tramita la Green Card dentro del país. El ajuste impactaría sobre todo a personas con visas temporales, entre ellas estudiantes, turistas y trabajadores, quienes hasta ahora podían solicitar un ajuste de estatus sin salir de territorio estadounidense en muchos casos. Aun así, la abogada de inmigración Kathia Quirós llamó a mantener la calma y afirmó que el memorando “no es tan terrible como parece”, especialmente para quienes ya cuentan con un proceso abierto y permanecen legalmente en EE.UU.

¿Qué cambia con la nueva política de USCIS?

Según el nuevo memorando de USCIS, las personas con visas temporales ya no podrían tramitar la residencia permanente desde EE.UU. como ocurría anteriormente en muchos casos. Ahora, el proceso tendría que realizarse mediante la vía consular, es decir, regresando al país de origen para completar el trámite ante consulados estadounidenses.

La agencia indicó que únicamente existirán excepciones en “circunstancias extraordinarias”, las cuales quedarán bajo criterio de los oficiales migratorios encargados de evaluar cada solicitud.

Actualmente, miles de inmigrantes solicitan la Green Card mediante ajuste de estatus dentro de Estados Unidos por razones familiares, matrimonio o empleo. Durante ese tiempo, muchos logran renovar permisos de trabajo o mantener su permanencia legal mientras esperan una decisión oficial.

La nueva política sobre la Green Card en EE.UU. genera dudas entre estudiantes, turistas y trabajadores temporales. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock

¿Qué pasará con quienes ya tienen un trámite abierto?

La principal duda entre los inmigrantes es qué ocurrirá con las personas que ya iniciaron un proceso migratorio dentro de Estados Unidos. Sobre ese punto, la abogada Kathia Quirós explicó a Noticias Telemundo que el memorando no significa automáticamente que todos deberán abandonar el país.

“Incluye a todas las personas que han estado legalmente en los Estados Unidos con una visa temporal y que por A o por B razones están pidiendo la residencia dentro de los Estados Unidos a través de un proceso que se llama ajuste de estatus”, explicó la experta.

Quirós aseguró que la medida busca generar temor entre la comunidad inmigrante, pero recordó que la ley migratoria todavía permite solicitar la residencia dentro del país en determinados casos.

“Este memorandum es una oportunidad más que tiene el gobierno para asustar a los inmigrantes, pero no es tan terrible como parece y debemos guardar la calma”, afirmó.

La abogada también señaló que el documento considera como un “factor negativo” que una persona haya ingresado con visa temporal y posteriormente solicite la residencia permanente. No obstante, aclaró que eso no significa que el trámite quede automáticamente prohibido.

“El memorandum dice que se va a tomar como un factor muy negativo el que la persona haya venido con una visa temporal y pida la residencia, pero no está diciéndole a la gente que no lo puede hacer, porque la ley lo permite. Y ningún memorandum es más importante que la ley”, sostuvo.

Abogados de inmigración recomiendan mantener la calma ante los cambios de Green Card anunciados en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

¿Podrían obligar a los inmigrantes a salir de EE.UU.?

Otro de los temores más frecuentes es la posibilidad de que inmigrantes con procesos abiertos sean obligados a salir del país o enfrenten castigos migratorios de hasta 10 años.

Sobre este escenario, Quirós indicó que, por ahora, nadie está siendo obligado a abandonar EE.UU. únicamente por esta nueva directiva.

“Ahorita nadie va a salir. Lo peor que puede pasar, de acuerdo a esta nueva directiva, es que un oficial de inmigración, al revisar el caso de una persona, decida en su discreción que no le puede aprobar la residencia porque la persona vino con la intención de quedarse”, explicó.

En esos casos, añadió, la solicitud podría ser negada y la persona pasaría a un proceso migratorio ante un juez, donde tendría la oportunidad de defender su caso.

“Hay que guardar la calma, no es tan terrible como parece”, reiteró la especialista, quien además considera probable que el memorando enfrente demandas y litigios en las cortes federales en los próximos meses.