En Texas, cualquier cambio en la licencia de conducir puede impactar directamente la vida diaria de los automovilistas: desde una parada de tráfico en la I‑35 de camino al trabajo, hasta trámites rápidos en la oficina local del DPS o la recogida de los hijos en la escuela. Por eso muchos conductores se mantienen atentos a las nuevas disposiciones. El Texas Department of Public Safety (DPS) y el Governor’s Committee on People with Disabilities (GCPD) informaron sobre una actualización importante: las personas inscritas en el Programa de Texas de Conducción con Discapacidad ahora pueden incorporar leyendas adicionales y visibles en el frente de su licencia o tarjeta de identificación estatal. Esta medida, que es voluntaria pero de gran impacto, busca mejorar la comunicación durante controles de tránsito y situaciones de emergencia, minimizar malos entendidos y reforzar la seguridad tanto de los conductores como de los oficiales.
Si vives en Houston, Dallas, San Antonio, Austin o en comunidades hispanas más pequeñas del estado —y tienes una condición auditiva o de comunicación— conviene que revises los requisitos: el cambio exige un formulario médico firmado y la gestión presencial en una oficina del DPS. La actualización puede parecer sencilla, pero para muchas familias latinas en Texas representa una herramienta práctica que evita tensiones en la vía pública y protege a quienes tienen dificultades para oír o comunicarse.
¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DE TEXAS?
El DPS, junto al GCPD, amplió las leyendas que se exponen en la parte frontal de la licencia o identificación estatal. Antes la única opción era “Impedimento de comunicación”. Ahora se añade la indicación:
- “Sordo/a o con pérdida auditiva”
La intención es que agentes y personal de emergencias identifiquen de un vistazo que la persona puede tener problemas para escuchar o comunicarse verbalmente, lo que permitirá usar alternativas como notas, gestos, o la presencia de un intérprete cuando sea necesario.
ASÍ QUEDARÁN LAS NUEVAS OPCIONES DISPONIBLES
|Indicador en la licencia
|¿Qué significa?
|Impedimento de comunicación
|La persona puede tener dificultades para comunicarse verbalmente con autoridades.
|Sordo/a o con pérdida auditiva
|El conductor tiene una discapacidad auditiva reconocida.
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ESTE CAMBIO?
No es automático. El beneficio está dirigido solo a personas que cumplan requisitos médicos específicos y que deseen participar voluntariamente en el Programa de Conducción con Discapacidad de Texas. Es necesario presentar un formulario médico firmado por un profesional autorizado y completar el trámite en persona en una oficina del DPS.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR
|Documento requerido
|Detalle
|Formulario DL-101
|Debe estar firmado por un médico o psiquiatra (o profesional autorizado).
|Licencia o ID vigente
|Documento actual del estado de Texas.
|Documentación estándar del DPS
|Requisitos habituales para trámites de identificación (prueba de residencia, nombre, etc.).
¿CÓMO SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA?
El proceso no se completa totalmente en línea; requiere presencia física en una oficina del DPS. Pasos básicos:
- Completar el formulario DL-101.
- Conseguir la firma de un profesional médico autorizado.
- Reunir la documentación estándar solicitada por el DPS.
- Programar una cita presencial (recomendado: reservar con anticipación en el portal del DPS).
- Acudir a la oficina del DPS para finalizar el trámite y recibir la nueva licencia o ID.
Dónde conseguir más información
- Portal del Texas DPS: (inserta enlace oficial del DPS)
- Governor’s Committee on People with Disabilities (GCPD): (inserta enlace oficial del GCPD)
¿POR QUÉ ESTE CAMBIO ES IMPORTANTE?
Detrás de una palabra en una licencia hay historias reales que afectan a la comunidad hispana en EE. UU.: imagina a una mamá manejando por la 610 en Houston o a un conductor de Lyft en Dallas con pérdida auditiva que no puede seguir instrucciones verbales en una parada; la indicación visible ayuda a evitar malos entendidos y reduce riesgos. Organizaciones de derechos de personas con discapacidad han valorado positivamente la medida porque facilita la interacción entre oficiales y ciudadanos y puede prevenir escaladas innecesarias. Texas se alinea así con otros estados que ya permiten leyendas similares, reflejando una tendencia nacional hacia trámites más accesibles.