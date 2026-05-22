Muchos estudiantes internacionales piensan que su estatus migratorio en Estados Unidos continúa vigente automáticamente después de graduarse de la universidad o finalizar un programa académico. Sin embargo, la situación puede cambiar rápidamente si no actúan a tiempo. Uno de los escenarios más frecuentes ocurre cuando una persona ingresa con una visa estudiantil F-1, termina sus estudios y descubre que ya no mantiene un estatus legal, ya que esa visa depende de seguir estudiando de manera activa. Esta situación suele generar incertidumbre entre quienes desean permanecer en el país para trabajar, continuar estudiando o iniciar otro trámite migratorio.

¿Por qué un estudiante pierde su estatus migratorio tras graduarse?

El abogado de inmigración Jonathan Shaw explicó que la visa de estudiante funciona de manera diferente a otros tipos de visas temporales. En muchos casos, el documento muestra las siglas “D/S”, que significan Duration of Status o “duración del estatus”.

Eso quiere decir que la persona mantiene un estatus migratorio válido únicamente mientras continúa estudiando bajo las condiciones aprobadas por su programa académico. Cuando el estudiante se gradúa y ya no está inscrito en clases, ese estatus puede terminar si no cuenta con otro permiso migratorio activo.

Según Shaw, uno de los errores más comunes es pensar que la visa sigue vigente simplemente porque la fecha estampada en el pasaporte todavía no vence. En realidad, el estatus depende de que el estudiante continúe cumpliendo las reglas de la visa F-1.

La visa de estudiante en EE.UU. solo es válida mientras el alumno continúa estudiando. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué pasa si no tienes OPT después de graduarte en EE.UU.?

El OPT (Optional Practical Training) permite que muchos estudiantes internacionales trabajen temporalmente en EE.UU. en un área relacionada con sus estudios. Si una persona obtiene este permiso a tiempo, puede mantener un estatus legal mientras trabaja.

Pero cuando el estudiante se gradúa y no solicita el OPT, o este ya terminó, puede quedarse sin estatus migratorio. A partir de ese momento, comienza un período delicado porque acumular presencia ilegal podría traer consecuencias futuras.

Shaw explicó que salir de EE.UU. antes de cumplir 180 días sin permiso podría evitar castigos migratorios más severos. Permanecer más tiempo sin autorización puede afectar futuras solicitudes de visa o procesos migratorios.

Opciones para regularizar la situación migratoria en EE.UU.

Existen algunas alternativas que pueden ayudar a una persona a mantenerse legalmente en EE.UU. después de graduarse. Entre las opciones mencionadas por el abogado se encuentran:

Conseguir un empleador dispuesto a patrocinar una visa de trabajo.

Solicitar el OPT dentro de los plazos establecidos.

Continuar estudios con otro programa académico aprobado.

Casarse con un ciudadano estadounidense o un residente permanente, si corresponde a una relación real y legal.

Salir del país antes de acumular presencia ilegal.

Cada caso migratorio es diferente, por lo que especialistas recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de tomar decisiones importantes.

Graduarse en EE.UU. sin otro permiso migratorio puede dejarte sin visa y sin estatus legal. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿La visa en el pasaporte garantiza que puedes quedarte en EE.UU.?

No necesariamente. La visa estampada en el pasaporte sirve principalmente para ingresar al país, pero el estatus migratorio se mantiene solo mientras la persona cumpla las condiciones autorizadas por inmigración.

Por eso, muchos estudiantes internacionales se sorprenden cuando descubren que graduarse también puede significar el final de su permiso de permanencia en EE.UU. si no realizaron otro trámite migratorio a tiempo.