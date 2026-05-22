ZARAGOZA DE PUEBLA, PUEBLA (MÉXICO), 22/05/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Ghana este viernes 22 de mayo por amistoso de cara a la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla de Zaragoza, Puebla. FOTO DE KAMIL KRZACZYNSKI PARA AFP
ZARAGOZA DE PUEBLA, PUEBLA (MÉXICO), 22/05/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Ghana este viernes 22 de mayo por amistoso de cara a la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla de Zaragoza, Puebla. FOTO DE KAMIL KRZACZYNSKI PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Las selecciones de México y Ghana se enfrentarán este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en uno de los últimos amistosos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del Tiempo de Centro (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) y será una prueba exigente para el Tri frente a una selección intensa, física y veloz en las transiciones. Más allá del marcador, el cuerpo técnico mexicano buscará evaluar el funcionamiento colectivo, la solidez defensiva y las variantes ofensivas ante un rival que suele sostener presión alta y competir a gran intensidad.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del partido de El Tri se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Ghana por amistoso de la Copa Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Ghana por amistoso internacional para al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso de la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre México y Ghana correspondiente al amistoso con miras al debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de . También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

  • PC
  • Móviles
  • Smart TV
  • Tablets

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Ghana por amistoso de la Copa Mundial 2026

  • Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026
  • Partido: México vs. Ghana por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026
  • TV: Azteca Siete (Canal 7)
  • STREAMING: Azteca Deportes Network
  • Horario: 20:00 del Tiempo de Centro de México
  • Lugar: Estadio Cuauhtémoc de Zaragoza de Puebla, Puebla (México)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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