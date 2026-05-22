Las selecciones de México y Ghana se enfrentarán este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en uno de los últimos amistosos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del Tiempo de Centro (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) y será una prueba exigente para el Tri frente a una selección intensa, física y veloz en las transiciones. Más allá del marcador, el cuerpo técnico mexicano buscará evaluar el funcionamiento colectivo, la solidez defensiva y las variantes ofensivas ante un rival que suele sostener presión alta y competir a gran intensidad.

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¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Ghana por amistoso de la Copa Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Ghana por amistoso internacional para al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso de la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre México y Ghana correspondiente al amistoso con miras al debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Ghana por amistoso de la Copa Mundial 2026

Fecha : Viernes 22 de mayo de 2026

: Viernes 22 de mayo de 2026 Partido : México vs. Ghana por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: México vs. Ghana por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México

: 20:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Cuauhtémoc de Zaragoza de Puebla, Puebla (México)