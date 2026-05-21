La Liguilla MX 2026 del Torneo Clausura va llegando a su fin y este jueves 21 de mayo se vivirá el primer capítulo de esta gran final de Cruz Azul vs. Pumas UNAM, a partir de las 20:00 horas Ciudad de México, desde el Estadio Ciudad de los Deportes. A continuación, te dejo con las opciones en TV y Streaming para que puedas ver esta definición desde México y Estados Unidos minuto a minuto .

Consulta a qué hora inicia y por qué canal ver transmisión de Cruz Azul vs. Pumas UNAM en vivo y en directo, este jueves 21 de mayo de 2026, por la final ida del Torneo Clausura. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO desde México?

A diferencia de los juegos de las fases previas, esta vez la gran final del Clausura 2026 sí contará con señal abierta. Mira el juego de Cruz Azul vs. Pumas desde México a través de TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN en TV de paga, siendo estos todos los canales que van a transmitir el minuto a minuto de esta gran final del Clausura. Además, podrás seguirlo mediante ViX y Azteca Deportes en streaming online.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO desde Estados Unidos?

Desde Estados Unidos, mira el juego de Cruz Azul vs. Pumas UNAM en vivo y en directo a través de la señal de Telemundo Deportes y Univisión, únicas opciones para ver la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX minuto a minuto.

Cruz Azul vs. Pumas: posibles alineaciones

Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi; Christian Ebere

Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi; Christian Ebere Pumas UNAM: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo; Robert Morales, Juninho.

Horario, TV y dónde ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO por final Liga MX 2026

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Jueves 21 de mayo de 2026 Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final ida del Torneo Clausura 206 de la Liga MX

Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final ida del Torneo Clausura 206 de la Liga MX Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México Canal TV: TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN

TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN Streaming: Azteca Deportes y ViX Premium

Azteca Deportes y ViX Premium Horario: 20:00 horas Ciudad de México