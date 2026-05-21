El Memorial Day (en español, Día de los Caídos) es una conmemoración de carácter federal en todo Estados Unidos. En 2026 se celebrará el lunes 25 de mayo para honrar a los militares que perdieron la vida mientras servían en las Fuerzas Armadas del país. Por tratarse de una fecha especialmente significativa, en esta nota te contamos qué es, cuál es su origen y por qué se celebra.

LO QUE DEBES SABER DEL DÍA DE LOS CAÍDOS

El Día de los Caídos (en inglés, Memorial Day) es una conmemoración federal en Estados Unidos que se celebra el último lunes de mayo de cada año, con el propósito de honrar a los soldados estadounidenses que perdieron la vida en servicio. Esta jornada ocupa un lugar central en el calendario nacional y está vinculada a ceremonias, actos oficiales y momentos de reflexión en todo el país.

En un inicio, la fecha se instituyó para recordar a los combatientes de la Unión que murieron durante la Guerra Civil estadounidense, pero tras la Primera Guerra Mundial se amplió para rendir homenaje a todos los militares estadounidenses fallecidos en los distintos conflictos bélicos en los que participó el país. De este modo, se integra de lleno en la “cultura del recuerdo” de la sociedad estadounidense y refuerza la memoria colectiva sobre el costo humano de la guerra.

Con el tiempo, la fecha ha adquirido un fuerte carácter familiar y social. Muchos ciudadanos aprovechan para visitar las tumbas de sus seres queridos, hayan pertenecido o no a las Fuerzas Armadas, y también para reunirse en actividades recreativas, como salir de compras o pasar el día en la playa. Además, se ha consolidado como marco de grandes eventos nacionales, entre ellos las 500 Millas de Indianápolis, que se celebran anualmente en este día desde 1911.

Anualmente, el 'Memorial Day' representa feriado federal donde busca honrarse la memoria de quienes sirviendo a las Fuerzas Armadas estadounidenses, terminaron falleciendo. (Fuente: iStock)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL MEMORIAL DAY?

El origen del Día de los Caídos (Memorial Day) se remonta a los años posteriores a la Guerra Civil de Estados Unidos, a mediados del siglo XIX.

Primeros homenajes tras la Guerra Civil

Nace como una forma de honrar a los soldados de la Unión muertos en la Guerra de Secesión, cuando comunidades —sobre todo mujeres— comenzaron a decorar con flores las tumbas de los caídos, lo que dio lugar al nombre original de Decoration Day (Día de la Decoración).

De forma oficial, se suele situar su inicio el 5 de mayo de 1868, cuando el general John A. Logan proclamó el Decoration Day para rendir homenaje a los soldados fallecidos en la Guerra Civil, con una primera gran ceremonia el 30 de mayo de 1868.

Evolución a conmemoración nacional

Con el tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, la fecha dejó de limitarse a los caídos de la Guerra Civil y pasó a recordar a todos los militares estadounidenses muertos en conflictos bélicos. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson reconoció oficialmente a la ciudad de Waterloo, Nueva York, como lugar de origen del Memorial Day, en medio de disputas entre distintas localidades que reclamaban ese papel.

Finalmente, en 1971 el Congreso lo estableció como feriado federal y fijó su celebración para el último lunes de mayo con el fin de configurar un fin de semana largo, algo que se mantiene hasta la actualidad.

El espíritu patriótico se vive en cada rincón de California este 25 de mayo (Foto: AFP)

EL MOTIVO POR EL QUE SE CELEBRA EL DÍA DE LOS CAÍDOS

El Día de los Caídos se celebra para honrar y recordar a los militares de Estados Unidos que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas, especialmente en conflictos bélicos.

Cabe precisar que no es un día dedicado a todos los veteranos, sino específicamente a quienes perdieron la vida en servicio, por eso se centra en el duelo, el homenaje y la gratitud hacia su sacrificio. Por eso se visitan cementerios y memoriales, se colocan banderas y flores en las tumbas y se realizan actos oficiales y momentos de silencio en todo el país.

ASÍ SE CELEBRA ESTA FECHA EN ALGUNOS ESTADOS

En todo el país, se recuerda el Día de los Caídos con un minuto nacional de silencio a las 3:00 p.m. hora local. Algunas de las celebraciones y actividades más habituales del Memorial Day en distintos estados son: