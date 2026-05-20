Con el feriado del Día de los Caídos a la vuelta de la esquina y millones de personas preparando maletas para viajar por carretera, el precio de la gasolina vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones de muchos conductores. En varias regiones del país, el costo por galón ha escalado por encima del promedio nacional justo en la antesala de uno de los fines de semana más transitados del año, presionando aún más el bolsillo de las familias que planean unas cortas vacaciones. Este contexto obliga a los automovilistas a ser más estratégicos al organizar su salida, tomando en cuenta no solo la fecha y el destino, sino también el impacto que tendrá el combustible en el presupuesto total del recorrido. Por tal motivo, te damos a conocer los estados de EE.UU. donde su precio es más elevado previo a esa fecha conmemorativa y qué puedes hacer para reducir el gasto en tu trayecto.

Así se disparan los precios de la gasolina antes del Día de los Caídos: qué estados pagarás más y cómo cuidar tu bolsillo (Foto: Freepik)

PREVIO AL DÍA DE LOS CAÍDOS, ¿CÓMO VAN LOS PRECIOS DE LA GASOLINA?

En un análisis reciente, Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, explicó que el promedio nacional de la gasolina pasó buena parte de la semana anterior a la baja, después de un breve repunte, impulsado por la caída en las cotizaciones del crudo ante la expectativa de que el diálogo entre Estados Unidos e Irán ayudara a disipar temores sobre la oferta. Sin embargo, añadió que ese clima de confianza se esfumó cuando la reunión entre el presidente Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, no arrojó avances relevantes en el asunto iraní y, además, nuevas advertencias dirigidas a Teherán volvieron a presionar al alza los precios del petróleo.

“Dado que las reservas mundiales de petróleo siguen tendiendo hacia niveles históricamente bajos, los mercados siguen siendo extremadamente sensibles a los acontecimientos geopolíticos y a las posibles interrupciones del suministro. En consecuencia, es probable que los precios de la gasolina y el diésel sigan siendo volátiles, y con la proximidad del Día de los Caídos, cualquier aumento sostenido de los precios del petróleo podría empezar a impulsar al alza los precios minoristas de los combustibles en las próximas semanas”, escribió en un blog de GasBuddy.

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS CON LOS PRECIOS DE LA GASOLINA MÁS ALTOS PREVIO AL DÍA DE LOS CAÍDOS?

Además del impuesto federal de 18 centavos por galón que se cobra en cada carga de combustible, los estados aplican además sus propios gravámenes locales a la gasolina, publica USA Today. A continuación, los 5 estados donde el precio del galón es más elevado, ya considerando el impuesto federal, junto con sus promedios actuales al 18 de mayo y los registrados una semana antes, el 11 de mayo, según datos del Club Automovilístico AAA.

1. California

Precio promedio el 18 de mayo: $6.15

$6.15 Precio promedio el 11 de mayo: $6.15

2. Washington

Precio promedio el 18 de mayo: $5.77

$5.77 Precio promedio el 11 de mayo: $5.76

3. Hawái

Precio promedio el 18 de mayo: $5.63

$5.63 Precio promedio el 11 de mayo: $5.65

4. Oregón

Precio promedio el 18 de mayo: $5.33

$5.33 Precio promedio el 11 de mayo: $5.32

5. Alaska

Precio promedio el 18 de mayo: $5.28

$5.28 Precio promedio el 11 de mayo: $5.26

California y otros estados de la costa oeste encabezan la lista de los lugares donde la gasolina se paga más cara en la antesala del Día de los Caídos (Foto referencial: Freepik)

ASÍ PUEDES AHORRAR EN TU VIAJE

Te damos algunas recomendaciones para ahorrar gasolina en tu viaje del fin de semana del Día de los Caídos:

Usa apps para comparar precios

Aplicaciones como GasBuddy, AAA o Gas Guru permiten ubicar rápidamente las gasolineras más baratas cerca de tu ruta, algo especialmente útil cuando estás en carretera. Por tal motivo, antes de salir, revisa también los promedios estatales que vas a cruzar; a veces conviene llenar el tanque antes de entrar a un estado más caro.

Evita cargar gasolina premium

De acuerdo con ThePennyHoarder.com, el combustible de alto octanaje no suele ser necesario ni aportar ventajas en la mayoría de los vehículos, así que al elegirlo solo terminas pagando de más.

Usa programas de recompensas y puntos para ahorrar en gasolina

Aprovecha los programas de recompensas vinculados al combustible, tanto de supermercados como de tarjetas de crédito: muchos establecimientos otorgan puntos por cada compra que luego puedes canjear por descuentos en gasolineras cercanas, y diversas tarjetas también acumulan recompensas que, además de viajes u otros beneficios, pueden utilizarse para reducir lo que pagas al llenar el tanque, publica USA Today.

Ajusta tu forma de manejar

Mantener la velocidad por debajo de 75 mph y evitar acelerones bruscos puede mejorar el rendimiento del combustible entre 15% y 20% en carretera. Por ello, lo mejor es conducir a ritmo constante y anticipar frenadas ayuda a que el motor trabaje de forma más eficiente y reduce el consumo, publica Consumer Reports.

Revisa tu vehículo

Circular con las llantas infladas a la presión recomendada en la puerta del conductor mejora la eficiencia del combustible y evita desgaste innecesario. Reducir peso extra en el vehículo (maletas innecesarias, portaequipajes vacíos) también ayuda a gastar menos gasolina.

Reduce kilómetros innecesarios

Si en destino puedes caminar, usar transporte público o compartir auto, recortarás el número de trayectos en coche y, con ello, tus visitas a la gasolinera. Agrupa mandados y actividades para no hacer varios viajes cortos, que son los que más combustible gastan por los constantes arranques y paradas.