Si estás a punto de concluir la preparatoria, es probable que una de tus mayores inquietudes sea qué estudiar después. Aunque muchas personas ya tienen claro qué licenciatura quieren seguir, el costo de la inscripción y de mantenerse en la universidad suele ser una barrera que las obliga a renunciar a su sueño de obtener un título profesional. Frente a este escenario, surge una oportunidad: la Universidad de Chicago ofrecerá matrícula gratuita para 2027. En las siguientes líneas te contamos quiénes pueden acceder a este beneficio y en qué consiste.

Dependiendo del nivel de ingresos familiares, los postulantes pueden acceder no solo a matrícula gratuita (Foto: Universidad de Chicago)

MATRÍCULA GRATUITA Y MÁS

La Universidad de Chicago lanzó un programa que busca garantizar la matrícula gratuita a partir del trimestre de otoño de 2027. Se trata de dos modalidades que detallamos a continuación:

Matrícula gratuita: iniciativa dirigida a estudiantes de pregrado provenientes de familias con ingresos anuales inferiores a US$250,000 y un patrimonio típico.

iniciativa dirigida a estudiantes de pregrado provenientes de familias con ingresos anuales inferiores a US$250,000 y un patrimonio típico. Matrícula, alojamiento, alimentación y otros gastos gratuitos: para estudiantes de familias con ingresos inferiores a US$125,000 y un patrimonio típico.

Cada iniciativa está enfocada en estudiantes de familias con ingresos bajos, que no pueden costear los estudios universitarios a lo largo de su carrera.

Al reducir sustancialmente el costo de la educación superior, esta iniciativa permite que más estudiantes planifiquen sus estudios universitarios con claridad y aprovechen al máximo todo lo que ofrece la Universidad de Chicago.

“La Universidad de Chicago se enorgullece de patrocinar un entorno de aprendizaje caracterizado por la curiosidad intelectual, la ambición y el rigor, con el fin de formar a la próxima generación de grandes pensadores cuyas ideas beneficiarán al pueblo estadounidense y al mundo entero. Al reforzar nuestro compromiso con la accesibilidad económica, contribuimos a garantizar que las mentes más brillantes puedan unirse a nosotros”, señaló Paul Alivisatos, presidente de la universidad.

Mejorar la previsibilidad y la claridad de la ayuda

Además de ampliar la ayuda disponible para las familias de ingresos medios, la nueva iniciativa está diseñada para mejorar la previsibilidad del apoyo financiero y reducir la complejidad para las familias a la hora de explorar sus opciones.

“En un momento en que muchas familias tienen dudas sobre el costo de la universidad, creamos esta iniciativa para ampliar y simplificar radicalmente nuestro apoyo a los estudiantes”, declaró James G. Nondorf, vicepresidente de Admisiones y Desarrollo Estudiantil y decano de Admisiones Universitarias y Ayuda Financiera. “Esta iniciativa aumentará la previsibilidad y permitirá que los estudiantes y sus familias se centren en lo importante: su pasión por aprender y su preparación para una vida plena y gratificante después de la graduación”.

Brindar apoyo integral

Este anuncio reafirma la apuesta de la Universidad de Chicago por cubrir el 100% de las necesidades económicas de los alumnos admitidos, mediante apoyo financiero que no incluye préstamos.

Actualmente, la institución destina a sus estudiantes de pregrado más de 225 millones de dólares al año en ayudas, monto que se ha duplicado desde 2011 y que crecerá aún más con este nuevo programa. En promedio, el apoyo económico que recibe un universitario de pregrado en la Universidad de Chicago supera los US$75,000.