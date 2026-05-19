“The Boroughs: Jubilación rebelde” es una serie de Netflix que se desarrolla en una idílica pero misteriosa comunidad de retiro en el desierto de Nuevo México y sigue a un peculiar grupo de jubilados que debe detener una amenaza paranormal. Cuando una entidad de otro mundo intenta robarles el tiempo que les queda, los protagonistas aceptan la misión de salvarse a sí mismos y recuperar lo que se suponía que eran sus “años dorados”. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Esta serie de ciencia ficción cuenta con Jeffrey Addiss y Will Matthews (“The Dark Crystal: Age of Resistance”) como creadores y showrunners, mientras que los hermanos Duffer, creadores de “Stranger Things”, son los productores ejecutivos de una nueva producción sobrenatural.

“Desde el principio, sabíamos que queríamos que ‘The Boroughs’ transmitiera una mezcla de miedo, misterio, emoción y dramatismo”, indicó Addiss y Matthews a Tudum. “El reto consistía en crear un mundo capaz de abarcar todos estos matices a la vez. Por eso fue tan divertido trabajar con los hermanos Duffer, maestros en el arte de combinar emoción y terror”.

Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters, Denis O’Hare, Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich y Alice Kremelberg conforman el elenco principal de “The Boroughs: Jubilación rebelde”.

Alfred Molina como Sam Cooper, Denis O'Hare como Wally, Clarke Peters como Art, Bill Pullman como Jack y Alfre Woodard como Judy en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en medio del soleado desierto de Nuevo México se encuentra ‘The Boroughs’, una pintoresca comunidad de jubilados que promete ofrecer a sus residentes una experiencia inolvidable. Aunque para el recién llegado Sam Cooper, ese paraíso se parece más a una cárcel… De repente, todo cambia cuando un aterrador encuentro nocturno revela que algo monstruoso acecha el idílico lugar.

Tras ser desestimado por las autoridades, Sam forja una alianza inesperada con un grupo de inadaptados del vecindario. Ignorados y subestimados, estos héroes fortuitos deben trabajar juntos para desentrañar la oscura verdad sobre su comunidad antes de que se les termine el tiempo.”

¿CÓMO VER “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”?

“The Boroughs: Jubilación rebelde” se estrenará el jueves 21 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”

REPARTO DE “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”

Alfred Molina como Sam Cooper

Geena Davis como Renee

Alfre Woodard como Judy

Bill Pullman como Jack

Clarke Peters como Art

Denis O’Hare como Wally

Jena Malone como Claire

Carlos Miranda como Paz

Seth Numrich como Blaine

Alice Kremelberg como Anneliese

Rafael Casal como Neil

Ed Begley Jr. como Edward

Jane Kaczmarek como Lilly

Eric Edelstein como Hank

Dee Wallace como Grace

Mousa Hussein Kraish como Dr. McGinnis

Karan Soni como Toby

Beth Bailey como Kayleigh

Denis O'Hare como Wally, Alfred Molina como Sam Cooper y Alfre Woodard como Judy en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”?

“The Boroughs: Jubilación rebelde”, que cuenta con Jeffrey Addiss, Will Matthews, The Duffer Brothers, Ben Taylor y Hilary Leavitt como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”?

El rodaje de “The Boroughs: Jubilación rebelde”, producida por las compañías Upside Down Pictures y Standard Rich & Famous, comenzó en septiembre de 2024 en Albuquerque y Santa Fe, Nuevo México.