Rosamund Pike en la película comedia "Las damas primero", escrita por Natalie Krinsky, Cinco Paul y Katie Silberman (Foto: Netflix)
Rosamund Pike en la película comedia "Las damas primero", escrita por Natalie Krinsky, Cinco Paul y Katie Silberman (Foto: Netflix)
Redacción Mix
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Después de un pequeño accidente, el seductor y machista Damien (Sacha Baron Cohen) despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres. Con diferentes reglas de juego, debe enfrentar a su aguerrida contraparte femenina, Alex (Rosamund Pike), en “Las damas primero” (“Ladies First” en su idioma original), dirigida por Thea Sharrock (“The Beautiful Game”, “Wicked Little Letters”, “Me Before You”). A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, la lista de miembros del reparto y otros detalles importantes.

La comedia escrita por Natalie Krinsky (“The Broken Hearts Gallery”), Cinco Paul (“Despicable Me”) y Katie Silberman (“Set It Up”) explora de forma irreverente y provocadora los estereotipos, el machismo y las dinámicas de poder. Además, cuenta con las actuaciones de Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw, Tom Davis y Kathryn Hunter.

¿EN QUÉ SE BASA “LADIES FIRST”?

” está basada en la película francesa dirigida por Eleonore Pourriat, “I Am Not an Easy Man” (“Je Ne Suis Pas Un Homme Facile”), que se estrenó en 2018 y fue protagonizada por Vincent Elbaz.

Emily Mortimer y Sacha Baron Cohen son parte del reparto principal de la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)
Emily Mortimer y Sacha Baron Cohen son parte del reparto principal de la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LAS DAMAS PRIMERO”

, en “Las damas primero”, “Damien (Sacha Baron Cohen) parece tenerlo todo: dinero, poder y siempre una mujer diferente del brazo. Mientras se prepara para dirigir una importante agencia de publicidad, su vida da un vuelco cuando su peor pesadilla se hace realidad: despertar en un mundo paralelo que dominan las mujeres.

En la empresa, donde antes su palabra era ley, ahora recibe un golpe de realidad y debe competir con la brillante y audaz Alex (Rosamund Pike). Con nuevas reglas en el juego y el talento sin igual de Alex, se desata una comedia irreverente y satírica sobre lo que pasa cuando los papeles se invierten.

¿CÓMO VER “LAS DAMAS PRIMERO”?

, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LADIES FIRST”

REPARTO DE “LAS DAMAS PRIMERO”

  • Sacha Baron Cohen como Damien
  • Rosamund Pike como Alex
  • Richard E. Grant
  • Emily Mortimer
  • Charles Dance
  • Fiona Shaw
  • Tom Davis
  • Weruche Opia
  • Kathryn Hunter
Rosamund Pike interpreta a Alex y Fiona Shaw es parte del elenco de la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)
Rosamund Pike interpreta a Alex y Fiona Shaw es parte del elenco de la película comedia "Las damas primero" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LADIES FIRST”?

Las damas primero”, que cuenta con Liza Chasin, Eleonore Dailly y Edouard de Lachomette como productores, tiene una duración de 91 minutos, es decir, 1 hora y 31 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LAS DAMAS PRIMERO”?

El rodaje de “Ladies First”, producida por las compañías 3dot Productions y Four By Two Films, comenzó en noviembre de 2024 y tuvo lugar principalmente en los estudios Shepperton en Surrey, Inglaterra. Finalizó a principios de 2025.

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