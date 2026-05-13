Si vas a manejar por Texas en estos días, más vale que lo hagas con mucho cuidado: hasta el 25 de mayo habrá más patrullas en las carreteras y las multas pueden subir hasta US$1,250 si cometes ciertas imprudencias al volante. Las autoridades aprovecharán el intenso movimiento por el fin de semana de Memorial Day para vigilar de cerca a quienes no respeten las reglas de tránsito y, con ello, buscan reducir accidentes y recordar a los conductores que un descuido puede salir mucho más caro de lo que parece. En esta nota te detallamos cuáles son las infracciones que te pueden costar una fuerte sanción económica.

Cabe mencionar que Memorial Day marca el inicio “no oficial” del verano en Estados Unidos, por lo que millones de personas realizan viajes cortos a playas, lagos, parques o para visitar a la familia. Como el Estado de la Estrella Solitaria concentra varias de las ciudades más grandes del país (Houston, Dallas, San Antonio, Austin), esto se traduce en un flujo muy alto de autos entrando y saliendo de las áreas metropolitanas ese fin de semana, lo que provoca embotellamientos en autopistas interestatales y carreteras estatales.

Memorial Day marca el inicio “no oficial” del verano y dispara los viajes por carretera en Texas; por eso, el estado endurecerá la vigilancia y aplicará severas sanciones a quienes pongan en riesgo a otros usuarios del camino (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

DE UN DESCUIDO A US$1,250: ESTAS INFRACCIONES TE PUEDEN SALIR CARÍSIMAS

En Texas, la multa de hasta US$1,250 está ligada principalmente a violar la ley “Move Over or Slow Down”, por lo que habrá más operativos en carretera hasta el 25 de mayo para vigilarla de cerca.

La conducta sancionada es no reducir la velocidad ni cambiar de carril cuando pasas junto a vehículos oficiales detenidos con luces encendidas como patrullas, ambulancias, grúas, camiones de bomberos, vehículos del Departamento de Transporte de Texas, unidades de servicios públicos, camiones de recolección de residuos y transportes contratados por proyectos de peaje, de acuerdo con la normativa, conocida como SB 305, aprobada en la Legislatura de Texas que modifica el Código de Transporte, Sección 545.157(a).

La norma ya establecía que los conductores debían reducir la velocidad al menos 19 millas por hora (32 km/h) por debajo del límite señalado o cambiarse de carril cuando se encontraran con ciertos vehículos detenidos con luces de emergencia encendidas. Sin embargo, desde septiembre de 2025 se introdujeron dos cambios y se incorporaron dos nuevos tipos de unidades a las que se les debe dar paso seguro: los vehículos de control de animales y los utilizados por empleados locales encargados de imponer multas de estacionamiento. Estas unidades también deberán portar las luces y señales reglamentarias, al igual que el resto de los vehículos ya protegidos por la ley.

La ley exige que, si es seguro, te cambies al carril más alejado del vehículo detenido; si no puedes cambiarte, debes bajar de forma notable la velocidad por debajo del límite señalado. No cumplir con esta regla puede implicar multas de entre 500 y hasta 1,250 dólares en la primera infracción, según el caso.

Si, además, causas daños o lesiones a otra persona, la multa puede subir hasta US$4,000 y convertirse en delito menor de Clase A, con posibilidad de cárcel.

Otras infracciones

Si bien en estos operativos, que durarán hasta el 25 de mayo, los agentes ponen especial atención en conductores que no respetan la ley “Move Over or Slow Down”, también estarán atentos a otras conductas peligrosas como manejo distraído o a exceso de velocidad.

Otras infracciones relacionadas (no llegan a US$1,250 pero agravan el caso) son:

Uso ilegal del celular o textear al volante: primeras infracciones suelen ir de 25 a 99 dólares, y las posteriores pueden subir de 100 a 200 dólares, pero si el manejo distraído causa un choque con daños o lesiones, puede haber cargos penales y multas mucho más altas.

Conducir sin licencia o con licencias falsas suele tener su propia escala de sanciones (multas de hasta cientos o incluso 4,000 dólares y posible cárcel en casos graves), que pueden sumarse si además violas la ley de “Move Over”

Para evitar sanciones, si vas a manejar en Texas hasta el 25 de mayo, debes tener siempre tu licencia de conducir vigente, registro del vehículo, comprobante vigente de seguro e identificación.