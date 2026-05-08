La temporada de huracanes 2026 en Estados Unidos vuelve a colocar a Florida en el foco de atención, mientras especialistas y autoridades refuerzan sus planes de respuesta ante la posibilidad de fenómenos más severos. Durante estos meses en el Atlántico aumenta la aparición de sistemas tropicales y, cada año, se repite un patrón de mayor movimiento hacia el tramo medio del periodo. Para quienes residen en el Estado del Sol o tienen previsto viajar, identificar cuándo crece el riesgo es fundamental para prepararse mejor. Por ello, aquí te explicamos en qué momento comienza esta fase y cuáles son los meses en los que se registran más tormentas tropicales.

FECHA DE INICIO DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2026 EN FLORIDA

La temporada de huracanes 2026 en Florida inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Está enmarcada dentro de la fase oficial de huracanes del Atlántico, que es la que rige para este estado y para gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Durante el periodo que dura, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene una vigilancia constante sobre el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México, debido a que en esos meses pueden formarse depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes que dependiendo de su trayectoria, tienen el potencial de impactar a Florida con lluvias intensas, marejada ciclónica, vientos fuertes e inundaciones costeras o repentinas tierra adentro.

Jack Beven, especialista sénior en huracanes, monitorea la tormenta tropical Erin el 13 de agosto de 2025 en el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

LOS MESES QUE TIENEN MAYOR ACTIVIDAD LOS HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES

Los meses con mayor actividad de tormentas tropicales y huracanes son, sobre todo, agosto, septiembre y octubre, con un pico muy marcado en septiembre.

En la cuenca del Atlántico, donde se ubica Florida, la actividad de huracanes y tormentas tropicales no se reparte de forma uniforme a lo largo de la temporada, ya que suele comenzar con sistemas menos organizados al inicio y va ganando fuerza conforme el océano se calienta y las condiciones atmosféricas se vuelven más favorables para el desarrollo de ciclones.

A la mitad de temporada es cuando se observa el “corazón” de la actividad; es decir, con más formación de disturbios tropicales, tormentas con nombre y huracanes que pueden alcanzar distintas categorías en la escala Saffir-Simpson. Y hacia el tramo final, la frecuencia general tiende a bajar, pero siguen siendo posibles tormentas significativas, sobre todo cerca del Caribe y el golfo de México.

ALERTA EN FLORIDA POR HURACANES

Las autoridades estatales y locales suelen lanzar campañas de preparación con antelación, con el fin de que los residentes tengan un plan familiar, armar un kit de emergencia, revisar su seguro de vivienda y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Aunque durante esta temporada, no todos llegan a tocar tierra ni todos se convierten en huracán, una sola tormenta tropical puede causar cortes de energía, daños a infraestructuras vulnerables y afectaciones al transporte y a la vida diaria.