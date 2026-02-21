La temporada de huracanes del Atlántico 2026 arrancará oficialmente el 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de noviembre. Durante este tiempo, se anticipa la formación de ciclones tropicales en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Como cada año, meteorólogos y autoridades de protección civil se mantienen alerta ante las condiciones que podrían influir en la intensidad y frecuencia de estas tormentas, las cuales dependerán en gran medida de fenómenos climáticos como La Niña, El Niño o un año neutro. Estar preparados desde temprano es fundamental, y conocer los nombres de los ciclones previstos forma parte de esa planificación estratégica.

Desde 1953, los huracanes y tormentas tropicales del Atlántico reciben nombres según listas oficiales creadas por el Centro Nacional de Huracanes y mantenidas por un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés). Estas listas se utilizan de manera rotativa, repitiéndose cada seis años, y solo se modifica un nombre si un huracán ha sido tan destructivo o mortal que su uso futuro sería inapropiado.

Cada temporada, los expertos pronostican los nombres y la intensidad de un huracán en EE.UU. | Crédito: Giorgio VIERA / AFP

Para 2026, la primera tormenta de la temporada se llamará Arthur, seguida de Bertha, Cristóbal, y así sucesivamente. Los tres últimos nombres en la lista serán Teddy, Vicky y Wilfred. Además, si se usa durante la temporada, el nombre Leah reemplazará al retirado Laura, siguiendo las normas de sensibilidad y respeto por las víctimas de huracanes pasados.

En caso de que se formen tormentas fuera de la temporada oficial, estas tomarán el siguiente nombre disponible de la lista correspondiente al calendario. Por ejemplo, si un ciclón se forma en diciembre, se le asignará el nombre de la lista de la temporada anterior; mientras que si surge en febrero, recibirá un nombre de la temporada siguiente. Además, si se superan los 21 ciclones nombrados en la temporada, se utilizará una lista alternativa de nombres aprobada por la WMO.

Conocer la lista oficial de nombres ayuda a identificar y seguir un huracán en EE. UU. de manera más efectiva. | Crédito: AFP

Conocer los nombres de los huracanes y cómo se asignan es más que una curiosidad: es una herramienta útil para seguimiento, alertas y preparación ciudadana. Cada nombre tiene su guía de pronunciación oficial, facilitando la comunicación clara entre meteorólogos, autoridades y la población. Prepararse con anticipación y mantenerse informado puede marcar la diferencia cuando la temporada llegue a su punto máximo.

Lista de nombres de la temporada 2026 (Atlántico)

Arthur Bertha Cristobal Dolly Edouard Fay Gonzalo Hanna Isaias Josephine Kyle Leah Marco Nana Omar Paulette Rene Sally Teddy Vicky Wilfred

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 promete ser un periodo de vigilancia activa, y estar al tanto de los nombres, pronósticos y condiciones climáticas es fundamental para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de todos.