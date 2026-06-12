Mientras las máximas estrellas del balón se juegan la gloria en la Copa Mundial de Fútbol 2026, las plataformas de streaming resguardan otro tesoro: los relatos íntimos de quienes saltan a la cancha. Y es que varias de las figuras más mediáticas del torneo encabezan sus propias películas y miniseries documentales, que permiten ver mucho más de lo que se percibe desde las gradas. Así, es esta nota de Gestión Mix, encontrarás seis títulos que valen la pena sumar a tu maratón futbolera y una guía breve de lo que propone cada uno antes de que aprietes el botón de play.

Vale precisar que lo que une a estos proyectos es el acceso privilegiado a sus protagonistas: declaraciones íntimas, material de archivo inédito y, en al menos un caso, una propuesta con animación que rompe los moldes habituales del género.

Además, los formatos varían bastante entre sí, ya que hay películas documentales de entrega única y miniseries divididas en episodios que permiten explorar toda una carrera con más paciencia.

¿QUÉ DOCUMENTALES DE LAS ESTRELLAS DEL MUNDIAL 2026 PUEDES VER EN EL STREAMING?

1. “James.” (2026)

“James.”, disponible en Netflix, es una miniserie documental de tres episodios dirigida por Simon Brand y de producción colombiana.

Cada entrega lleva el nombre de una batalla distinta que James Rodríguez tuvo que librar: contra la vida, contra el mundo y contra sí mismo.

Y es que el relato cubre desde sus primeros rechazos hasta su consagración en el Mundial 2014, y termina con su regreso a Colombia y la renovación de sus ilusiones mundialistas.

El póster de "James.", serie documental del director Simon Brand que se desarrolla a lo largo de tres episodios (Foto: Imaginer Films / Netflix)

2. “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo” (2026)

Otra producción de Netflix es “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, dirigida por Gustavo Cova.

Este documental argentino de 77 minutos es el más original del grupo en términos de forma: combina entrevistas con familia y compañeros de equipo, imágenes de archivo y secuencias animadas para contar la historia del arquero de Mar del Plata que terminó siendo uno de los héroes del campeonato mundial de Qatar.

Cabe resaltar que, en el proyecto, participan la superestrella Messi y el técnico Lionel Scaloni, entre otros.

3. “El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda” (2024)

Antes de los dos anteriores, en el 2024, llegó a Apple TV+ “El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda”, una miniserie de cuatro episodios y producción estadounidense-argentina.

La propuesta es un repaso a las cinco Copas del Mundo del icónico Lionel Messi hasta el título del 2022, con testimonios de Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Kun Agüero y el propio Dibu Martínez.

4. “Baila, Vini” (2025)

“Baila, Vini”, dirigida por Andrucha Waddington y Emílio Domingos, se estrenó en Netflix en mayo del 2025.

Este documental brasileño de 106 minutos repasa la trayectoria de Vinícius Junior en el Real Madrid y también su lucha pública contra el racismo en el fútbol europeo.

El elenco incluye testimonios de Benzema, Bellingham, Toni Kroos, Courtois, Roberto Carlos y Neymar Jr.

5. “Neymar: El caos perfecto” (2022)

“Neymar: El caos perfecto”, la miniserie de tres partes lanzada en el 2022 y dirigida por David Charles Rodrigues, también está disponible en Netflix.

El retrato abarca desde sus años en el Santos hasta el Paris Saint-Germain, con espacio para explorar la maquinaria de marketing que rodea al jugador.

La producción incluye la participación de Beckham, Messi, Mbappé, Dani Alves y Thiago Silva.

6. “Ronaldo” (2015)

El documental más antiguo de la lista es “Ronaldo” (2015), película de 80 minutos dirigida por Anthony Wonke sobre el astro Cristiano Ronaldo.

La producción británica registra al jugador durante una temporada y suma declaraciones de su madre Dolores Aveiro, su hermano Hugo, Rio Ferdinand y Florentino Pérez.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video en Latinoamérica.

El póster de "Ronaldo", película documental del director Anthony Wonke que se desarrolla a lo largo de 80 minutos de metraje (Foto: On The Corner Films)