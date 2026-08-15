Granada ha amanecido este sábado pendiente de los daños ocasionados por un fuerte sismo registrado durante la madrugada en su área metropolitana. El movimiento, situado en magnitud 5,2 por algunas mediciones, tuvo su epicentro en el entorno de Alhendín y provocó desprendimientos, daños en fachadas y tejados y el desalojo preventivo de un edificio.

La sacudida ocurrió a las 1:04 horas y fue percibida en buena parte de Andalucía. La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, mientras los servicios de emergencia recibían más de 80 llamadas de ciudadanos alertados por el terremoto.

No se han registrado heridos y las primeras inspecciones en Granada capital no han encontrado daños estructurales generalizados. Los técnicos comenzarán ahora una evaluación más exhaustiva de los inmuebles que hayan sufrido desperfectos.

Alhendín concentra el origen de la fuerte sacudida

El epicentro del terremoto se situó en Alhendín, municipio del área metropolitana de Granada. La sacudida fue especialmente perceptible en la provincia, aunque su alcance se extendió a buena parte de Andalucía.

Los avisos recibidos por Emergencias 112 procedieron de todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz. Granada, Almería, Málaga y Jaén estuvieron entre las zonas donde la población percibió con mayor claridad el movimiento.

La magnitud todavía presenta diferencias entre las mediciones. El IGN ha manejado una magnitud de 5,0, mientras que otras referencias internacionales sitúan el terremoto en 5,2. Estas diferencias son habituales en las primeras horas posteriores a un movimiento sísmico, cuando los organismos pueden revisar sus cálculos.

Un edificio fue desalojado en Las Gabias

Las primeras incidencias se localizaron principalmente en municipios del área metropolitana.

En Las Gabias, un edificio fue desalojado de manera preventiva ante la posibilidad de que hubiera sufrido daños. Los técnicos deberán determinar ahora si el inmueble presenta algún problema estructural o si puede volver a ser ocupado con normalidad.

También se han registrado desprendimientos y caída de elementos de fachadas y tejados en diferentes puntos.

Armilla figura entre los municipios donde se comunicaron desperfectos. En Huétor Vega, el terremoto provocó además problemas en el suministro eléctrico.

Las primeras inspecciones no detectan daños generalizados

La situación en Granada capital es, por ahora, de vigilancia y evaluación. El Ayuntamiento ha informado de que las primeras revisiones no han encontrado daños graves ni una afectación estructural generalizada.

Esto no descarta desperfectos puntuales. Los servicios municipales continúan inspeccionando edificios y elementos urbanos que podrían haber resultado afectados por la sacudida.

La Diputación de Granada convocará este sábado a un comité de técnicos para revisar los inmuebles afectados y establecer qué medidas deben adoptarse en cada caso.

Andalucía activa el plan de emergencia sísmica

La Junta de Andalucía decidió elevar la respuesta a fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico. La decisión se produjo después del terremoto y de los numerosos avisos recibidos desde distintos puntos de la comunidad.

El 112 Andalucía gestionó más de 80 llamadas relacionadas con el movimiento. Las comunicaciones incluían avisos por daños materiales y por la percepción de la fuerte sacudida.

Los servicios de emergencia mantienen la coordinación con los ayuntamientos y organismos técnicos para conocer el alcance real de los daños.

Una cadena de movimientos mantiene en alerta al área metropolitana

La fuerte sacudida de esta madrugada se produjo después de una jornada marcada por varios movimientos sísmicos en Granada.

Durante el viernes se habían registrado otros tres terremotos de menor magnitud en el área metropolitana. Uno de los más destacados fue el de magnitud 3,7 con epicentro en La Zubia.

Tras el terremoto principal también continuó la actividad. Seis minutos después se registró un sismo de magnitud 2,6 con epicentro en Gójar y una profundidad de un kilómetro.

Posteriormente se produjeron nuevos movimientos de menor magnitud en municipios próximos, dentro de la misma secuencia sísmica.

El terremoto se sintió en gran parte de Andalucía

El alcance del movimiento fue uno de los elementos que más preocupación generó durante la madrugada.

Los avisos llegaron desde prácticamente toda Andalucía, con la excepción de Huelva y Cádiz. La percepción del terremoto fuera de Granada confirma que la sacudida tuvo un radio considerable.

En la provincia granadina, numerosos vecinos permanecieron despiertos después del temblor ante el temor de que se produjeran nuevas réplicas.

Qué hacer después de un terremoto

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que mantengan la calma y eviten exponerse a riesgos innecesarios.

Emergencias 112 recomienda no entrar ni salir de edificios salvo que sea necesario y, si se permanece en el exterior, mantenerse lejos de fachadas, balcones, cornisas, muros y otros elementos que puedan desprenderse.

Las inspecciones continuarán durante este sábado para determinar el alcance de los daños y comprobar la seguridad de los inmuebles afectados. Por ahora, no se han comunicado víctimas y Granada capital no presenta daños estructurales generalizados.