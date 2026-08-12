El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la ciudad tendrá que revisar la situación laboral de todos sus empleados que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos de Haití. La medida llega después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno de Donald Trump avanzar con el cierre de esta protección migratoria para cientos de miles de haitianos.

La decisión supone un cambio importante para los trabajadores que hasta ahora podían permanecer legalmente en Estados Unidos gracias al TPS y utilizar una autorización de empleo.

Aquellos que no consigan demostrar que tienen otra alternativa migratoria que les permita trabajar podrían dejar de cumplir con los requisitos necesarios para mantener sus puestos en la administración municipal.

Mamdani destaca el aporte de la comunidad haitiana

A través de un comunicado, Mamdani explicó que Nueva York debe cumplir con las disposiciones legales y verificar las autorizaciones laborales de los beneficiarios haitianos. El alcalde también dejó claro que la decisión sobre la continuidad del TPS corresponde al gobierno federal.

“Solo el presidente Trump tiene la facultad de restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) o de otorgar la Salida Forzosa Diferida a los beneficiarios afectados”, afirmó Mamdani.

Al mismo tiempo, el alcalde defendió la importancia de los haitianos que viven en la ciudad y recordó que muchos llevan décadas formando parte de Nueva York.

“La comunidad de Haití es una parte indispensable de la ciudad de Nueva York. Muchos de los beneficiarios del TPS han vivido aquí durante décadas. Huyeron de terremotos, hambrunas, guerras y violencia política”, señaló.

Mamdani también resaltó que muchos inmigrantes haitianos han formado familias, abierto negocios y trabajado en áreas esenciales para la ciudad: “Llegaron a Nueva York, construyeron sus vidas, formaron familias y crearon pequeños negocios. Sus contribuciones a los sectores de la salud, la construcción y la hostelería, entre muchos otros, impulsan nuestra economía. Su arte, gastronomía, cultura y familias hacen de la nuestra la mejor ciudad del mundo”.

La decisión ocurre después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno de Donald Trump terminar con esta protección migratoria. (Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL)

Nueva York ofrecerá ayuda a los trabajadores afectados

Aunque la ciudad debe cumplir con la nueva situación legal, la administración de Mamdani anunció varias formas de apoyo para los empleados que puedan perder su autorización de trabajo.

Entre ellas se encuentra el acceso a asesoría jurídica sin costo para determinar si cada persona puede acogerse a otra vía que le permita trabajar legalmente.

Los trabajadores y sus familias también podrán recibir orientación para mantener el seguro médico y acceder a otros recursos disponibles.

Además, la ciudad planea ponerlos en contacto con personal de las agencias correspondientes para analizar alternativas como una separación del puesto sin carácter disciplinario o una renuncia.

La administración municipal también contempla la posibilidad de facilitar el regreso de algunos trabajadores en el futuro. Esto podría ocurrir si recuperan una autorización laboral válida o consiguen nuevamente un estatus migratorio que les permita trabajar legalmente.

¿Qué pasó con el TPS de Haití?

El futuro del TPS para los haitianos cambió después de una decisión judicial del 5 de agosto. La jueza federal Ana Reyes autorizó al gobierno de Trump a terminar con la protección migratoria que beneficiaba a al menos 330.000 haitianos en Estados Unidos.

El fallo llegó después de que la Corte Suprema revocara una decisión anterior de Reyes que había impedido temporalmente la entrada en vigor del fin del programa.

En un documento posterior, la jueza indicó que la orden que mantenía suspendida la terminación de la designación de Haití ya no estaba vigente.

Con el levantamiento de esa protección, los beneficiarios que no tengan otro estatus migratorio o trámite que les permita permanecer legalmente en el país podrían quedar expuestos a procesos de deportación.

Según CNN, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se refirió a la situación y afirmó: “Los estamos persiguiendo ahora mismo”.

Mamdani destacó la importancia de la comunidad haitiana para la economía y la vida de Nueva York. (Foto: AFP)

Qué es el TPS y cuáles son sus beneficios

El TPS (Estatus de Protección Temporal) es un beneficio migratorio de EE. UU. para ciudadanos de países en crisis (conflictos o desastres), otorgando protección legal temporal.

Beneficios principales:

Protección contra deportación mientras esté activo el programa.

mientras esté activo el programa. Autorización de empleo para trabajar legalmente mediante un EAD.

para trabajar legalmente mediante un EAD. Permiso de viaje especial para salir y reingresar al país bajo ciertos criterios.

Quienes dejen de contar con TPS deberán abandonar el país o enfrentar procesos de deportación, a menos que cuenten con otro estatus migratorio legal.