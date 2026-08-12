España vivirá este miércoles 12 de agosto de 2026 un evento histórico: un eclipse solar total visible en buena parte del país, el primero de este tipo sobre la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará de norte a sureste al atardecer (entrando por Galicia y saliendo por Baleares), oscureciendo el cielo durante más de un minuto en decenas de ciudades. En esta guía te mostramos el mapa del eclipse solar total en el territorio español, las comunidades autónomas afectadas y qué ciudades quedan dentro de la trayectoria para que puedas planificar dónde verlo.

La gente observa un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Sanka Vidanagama / AFP)

Cómo será el eclipse solar total 2026 en España

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse del 12 de agosto de 2026 será visible como parcial en gran parte de Europa, el norte de Norteamérica y el oeste de África, pero solo una franja del norte y este de España verá el Sol totalmente cubierto.

La franja de totalidad entra en España por Galicia (zona de A Coruña) hacia las 20:28 (hora oficial peninsular) y cruza el país de oeste a este hasta llegar a Baleares .

(zona de A Coruña) hacia las 20:28 (hora oficial peninsular) y cruza el país de oeste a este hasta llegar a . El Sol estará ya muy bajo en el horizonte , porque el fenómeno ocurre cerca del atardecer, lo que obliga a buscar lugares con buena vista hacia el oeste.

, porque el fenómeno ocurre cerca del atardecer, lo que obliga a buscar lugares con buena vista hacia el oeste. La duración máxima de la totalidad en España ronda los 110–130 segundos, según la zona, con diferencias de segundos entre ciudades.astronomia.

Comunidades autónomas dentro de la trayectoria de totalidad

Aunque el eclipse será visible como parcial en prácticamente toda España, la banda de totalidad solo atraviesa determinadas comunidades. Distintos mapas especializados sitúan la franja cruzando principalmente:

Galicia

Asturias

Cantabria (norte y zona costera)

(norte y zona costera) Castilla y León (sobre todo la mitad norte)

(sobre todo la mitad norte) Navarra (sector norte)

(sector norte) Aragón

Cataluña (zona interior, especialmente Lleida)

(zona interior, especialmente Lleida) Comunidad Valenciana (especialmente Castellón y Valencia)

(especialmente Castellón y Valencia) Islas Baleares (Mallorca y Menorca)

En la mitad sur peninsular (Andalucía, Murcia, gran parte de Castilla-La Mancha y Extremadura) el eclipse se observará como parcial, con un alto porcentaje de ocultación pero sin llegar a la oscuridad total.

Ciudades dentro de la franja de totalidad

Capitales de provincia con eclipse total

El IGN y otros recursos astronómicos señalan que el eclipse será total en numerosas capitales de provincia, incluyendo:

Galicia: A Coruña, Lugo (Santiago y Ferrol también se sitúan en la zona de totalidad según mapas especializados).

A Coruña, Lugo (Santiago y Ferrol también se sitúan en la zona de totalidad según mapas especializados). Asturias: Oviedo (la totalidad cubre prácticamente toda la comunidad y alcanza también a Gijón y Avilés).

Oviedo (la totalidad cubre prácticamente toda la comunidad y alcanza también a Gijón y Avilés). Cantabria: Santander (en el borde de la franja, con totalidad breve).

Santander (en el borde de la franja, con totalidad breve). Castilla y León: León, Palencia, Burgos, Valladolid, Segovia, Soria.

León, Palencia, Burgos, Valladolid, Segovia, Soria. País Vasco / entorno norte: Vitoria-Gasteiz y Bilbao suelen figurar como capitales dentro o muy próximas a la franja en varios listados astronómicos.

Vitoria-Gasteiz y Bilbao suelen figurar como capitales dentro o muy próximas a la franja en varios listados astronómicos. La Rioja / Navarra: Logroño y zonas del norte de Navarra se sitúan cerca o dentro del corredor de totalidad según diferentes mapas interactivos.

Logroño y zonas del norte de Navarra se sitúan cerca o dentro del corredor de totalidad según diferentes mapas interactivos. Aragón: Zaragoza, Huesca, Teruel.

Zaragoza, Huesca, Teruel. Cataluña: Lleida (Lérida).

Lleida (Lérida). Comunidad Valenciana: Castellón de la Plana, Valencia.

Castellón de la Plana, Valencia. Baleares: Palma de Mallorca.

Cada fuente traza la franja con ligeras variaciones y algunas ciudades pueden quedar justo en el borde, por lo que es recomendable confirmar el caso concreto de tu municipio en un mapa interactivo autorizado (IGN u otras herramientas especializadas).

Horarios y duración por ciudad del eclipse solar total

Estos son los horarios aproximados de máxima ocultación y segundos de totalidad para algunas ciudades dentro de la banda, según datos oficiales del IGN y webs astronómicas:

A Coruña (Galicia)



Oviedo (Asturias)



León (Castilla y León)



Burgos (Castilla y León)



Zaragoza (Aragón)



Valencia (Comunidad Valenciana)



Palma de Mallorca (Baleares)



Las horas concretas pueden variar ligeramente, pero todas coinciden en que el fenómeno se concentra en la franja 19:55–20:20 (hora peninsular) en España, justo antes del ocaso.

Mapas interactivos para comprobar tu municipio

Si quieres saber si tu pueblo o ciudad está exactamente dentro de la trayectoria del eclipse total, hay varios recursos en español que permiten consultar el dato municipio por municipio:

Mapa del eclipse del IGN (Instituto Geográfico Nacional) - El IGN ofrece un mapa y tablas donde puedes seleccionar cada capital de provincia y miles de municipios para ver hora de inicio, máximo, fin y magnitud del eclipse en cada punto.

- El IGN ofrece un donde puedes seleccionar cada capital de provincia y miles de municipios para ver hora de inicio, máximo, fin y magnitud del eclipse en cada punto. Visores y mapas interactivos especializados



Estos recursos son especialmente útiles porque la franja tiene una anchura de alrededor de 200–300 km y hay localidades que quedan justo en el borde: unos cientos de metros pueden marcar la diferencia entre ver la totalidad o un eclipse casi total.

Zonas recomendadas para la observación del eclipse solar total

Más allá de las cifras astronómicas, varios medios y administraciones autonómicas ya están señalando puntos oficiales de observación para gestionar el flujo de visitantes y garantizar la seguridad:

Asturias, Galicia y Castilla y León se perfilan como algunos de los mejores territorios por altitud y posición del Sol, y han propuesto decenas de miradores oficiales, con planes de movilidad y servicios especiales.

se perfilan como algunos de los mejores territorios por altitud y posición del Sol, y han propuesto decenas de miradores oficiales, con planes de movilidad y servicios especiales. En estas comunidades se han identificado puertos de montaña, miradores naturales y áreas abiertas con horizonte despejado hacia el oeste como lugares ideales para observar la totalidad.

El País ha recopilado un mapa con más de 350 puntos de observación oficiales en toda la franja de totalidad, que se actualiza conforme las comunidades publican sus listados finales.

Ten en cuenta que algunos territorios (como País Vasco o Baleares) han optado por no difundir tantos puntos oficiales para evitar aglomeraciones en zonas ya saturadas de turismo de verano.

Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/

Recomendaciones básicas para planificar tu viaje por el eclipse solar total

Aunque cada comunidad y municipio publicará sus propias indicaciones, hay varias recomendaciones generales:

Revisa el mapa con antelación : Consulta el mapa del IGN o de una web especializada y confirma si tu ciudad está dentro de la franja de totalidad o solo verá un eclipse parcial.

: Consulta el mapa del IGN o de una web especializada y confirma si tu ciudad está dentro de la franja de totalidad o solo verá un eclipse parcial. Comprueba la meteorología : Proyectos dedicados al eclipse 2026 ofrecen rankings de localizaciones según la probabilidad de cielo despejado, algo clave en zonas con riesgo de nubes como la fachada atlántica.

: Proyectos dedicados al eclipse 2026 ofrecen rankings de localizaciones según la probabilidad de cielo despejado, algo clave en zonas con riesgo de nubes como la fachada atlántica. Elige un lugar con buena visibilidad hacia el oeste : Como el Sol estará muy bajo, evita edificios, montañas o arbolado que puedan tapar el horizonte justo en el momento del máximo.

: Como el Sol estará muy bajo, evita edificios, montañas o arbolado que puedan tapar el horizonte justo en el momento del máximo. Sigue las indicaciones oficiales de seguridad: Las administraciones y el IGN recalcan la necesidad de usar gafas de eclipse certificadas y seguir estrictamente las recomendaciones para la observación segura.