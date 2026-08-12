España se alista para vivir un acontecimiento histórico. Este miércoles 12 de agosto, un eclipse solar total podrá observarse desde distintas zonas del país, convirtiendo el final de la tarde en un momento muy esperado por la población. Por ello, la elección del lugar será fundamental para aprovechar al máximo la experiencia que solo sucede una vez en la vida.

Como el eclipse se producirá cuando el Sol se encuentre relativamente bajo, los espacios abiertos con una vista despejada hacia el oeste serán los más convenientes. Playas, miradores, zonas costeras y determinados puntos elevados pueden ofrecer mejores condiciones siempre que no existan edificios, árboles, montañas u otros obstáculos que oculten el horizonte.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar total en España

Entre las zonas que pueden despertar mayor interés se encuentran diferentes puntos de Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, además de otras áreas situadas dentro o cerca de la franja de observación. La duración y las características de la fase de totalidad no serán iguales en todos los lugares, por lo que conviene consultar el horario específico de cada localidad antes de planificar el desplazamiento.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 atravesará España de suroeste a noreste, dejando varias zonas del país dentro del recorrido en el que podrá observarse el fenómeno en su máxima expresión. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Puntos recomendados para ver el eclipse solar total en España

El IGN recomienda priorizar lugares elevados y con el horizonte oeste completamente despejado, porque el eclipse ocurrirá cerca de la puesta de sol. Árboles, edificios, montañas u otros obstáculos pueden impedir la visión durante la totalidad.

Galicia: A Coruña, Lugo y municipios de la franja de totalidad.

A Coruña, Lugo y municipios de la franja de totalidad. Asturias: Oviedo, Avilés y localidades cercanas.

Oviedo, Avilés y localidades cercanas. Castilla y León: León, Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Segovia y Soria.

León, Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Segovia y Soria. Cantabria: Santander y otros puntos con horizonte occidental despejado.

Santander y otros puntos con horizonte occidental despejado. País Vasco: Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

Bilbao y Vitoria-Gasteiz. La Rioja: Logroño y municipios próximos.

Logroño y municipios próximos. Navarra: localidades atravesadas por la franja de totalidad.

localidades atravesadas por la franja de totalidad. Aragón: Zaragoza y Teruel.

Zaragoza y Teruel. Castilla-La Mancha: Guadalajara y Cuenca.

Guadalajara y Cuenca. Cataluña: Lleida y Tarragona.

Lleida y Tarragona. Comunidad Valenciana: València, Castelló de la Plana y zonas costeras.

València, Castelló de la Plana y zonas costeras. Baleares: especialmente Mallorca y Palma.

El IGN señala que la línea central de la totalidad pasa muy cerca de Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca, por lo que son zonas particularmente interesantes si se busca maximizar la duración de la fase total.

Los santuarios naturales para observar el eclipse solar en España

Picos de Europa (Asturias)

Costa da Morte y Cabo Vilán (Galicia)

Sierra de la Culebra (Zamora)

Cañón del Río Lobos (Soria)

Hoces del Alto Ebro y Rudrón (Burgos)

Parque Natural del Moncayo (Aragón)

Lagunas de Neila (Burgos)

Bardenas Reales (Navarra)

Serra de Tramuntana (Mallorca)

Acantilados del norte de Ibiza

Playas para observar el eclipse solar en España

Castellón de la Plana

Tarragona

Cala Gració

Platges de Comte

Sa Pedrera de Port des Torrent

Peñíscola

Playa Norte

Sitges (playas locales)

Paseo Marítimo

Costa de Sant Antoni de Portmany

Port de Sitges

La playa de Cala Llentia