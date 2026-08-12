Mallorca se prepara para una tarde favorable para observar el eclipse solar total de este 12 de agosto. La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados, buena visibilidad y ausencia de fenómenos como calima, lluvia o niebla que puedan arruinar el gran momento astronómico.

El reto principal no será meteorológico, sino geográfico: durante la totalidad, el Sol estará extremadamente bajo sobre el horizonte. Por ello, no basta con mirar al cielo; será decisivo encontrar una ubicación con vista limpia hacia el oeste, sin edificios, montañas, árboles ni bruma marina en la línea de visión.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar de este 12 de agosto en Mallorca. Vive el momento histórico para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cuál es el tiempo en Mallorca hoy? Pocas nubes y buena visibilidad

El escenario previsto para Mallorca es estable y, en principio, propicio para seguir el eclipse. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa una jornada dominada por el cielo poco nuboso o despejado en gran parte de España, incluidas las Baleares , aunque no se puede descartar la presencia puntual de nubes altas en el arco mediterráneo.

Para la tarde, la información difundida a partir de la previsión de AEMET señala que no se esperan chubascos, niebla, viento fuerte ni una entrada de polvo en suspensión. Estos factores son especialmente relevantes porque incluso una capa fina de calima o nubes bajas puede ocultar el Sol cuando se sitúa tan cerca del horizonte.

La temperatura sí será elevada. En Playa de Palma, la previsión oficial sitúa la máxima en 36 °C, con sensación de calor fuerte y viento flojo; por tanto, quienes vayan a esperar varias horas al aire libre deberían llevar agua, protección solar, gorra y ropa ligera.

Factor meteorológico Previsión para la tarde Impacto en el eclipse Nubosidad Cielo poco nuboso o despejado; posible nube alta aislada Favorable, aunque hay que vigilar el oeste Lluvia No se esperan chubascos relevantes Riesgo bajo para la observación Calima o polvo Sin previsión de entrada de polvo en suspensión Buena transparencia del cielo Niebla No prevista Visibilidad favorable cerca de la costa Viento Flojo y tendiendo a calmar Mayor comodidad para observar Temperatura Máximas cercanas a 36 °C Requiere hidratación y protección frente al calor

¿A qué hora será el eclipse solar en Palma?

En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:38 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20:32 y coincidirá con un Sol situado a apenas unos 2 grados sobre el horizonte, minutos antes de la puesta de sol. Son datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), calculados por el Observatorio Astronómico Nacional.

Esta baja altura convierte a Mallorca en un caso particular. Un cielo despejado sobre tu cabeza no garantiza que puedas ver el fenómeno: una nube lejana, una ligera bruma marítima o un obstáculo en el horizonte occidental pueden tapar completamente el disco solar.

Momento clave en Palma Hora local aproximada Qué ocurre Inicio de la fase parcial 19:38 La Luna comienza a cubrir el Sol Máximo del eclipse 20:32 Se produce la fase total en la zona de visibilidad Fin de la totalidad En torno a 20:32-20:33 El Sol reaparece y continúa la fase parcial Puesta de sol Poco después El astro queda muy cerca del horizonte

Nubosidad y horizonte: la clave para ver la totalidad

La previsión es positiva, pero conviene interpretar bien el concepto de “poco nuboso”. Para seguir un eclipse alto en el cielo, unas nubes lejanas pueden no ser un problema. En Mallorca, sin embargo, la observación se realizará con el Sol rozando el horizonte , de modo que cualquier franja nubosa baja sobre el mar puede ser determinante.

Los análisis climatológicos y la predicción actual coinciden en que Baleares se encuentra entre las zonas españolas con mejores opciones de cielo abierto. Aun así, los expertos recuerdan que los datos históricos no sustituyen al parte en tiempo real: una media de nubosidad describe lo habitual, no lo que ocurrirá exactamente esta tarde.

La recomendación práctica es revisar, poco antes de salir, la evolución de las nubes en imágenes de satélite y el visor meteorológico de AEMET. Si se detectan nubes hacia el oeste desde tu punto elegido, disponer de una alternativa accesible puede marcar la diferencia.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La duración de la totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026 variará según la ubicación dentro de la franja. En España, el IGN calcula 76 segundos de totalidad en A Coruña y 104 segundos en Burgos; en Palma de Mallorca, el máximo llegará con el Sol a apenas 2° sobre el horizonte. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Dónde colocarse y cómo prepararse

La prioridad debe ser un mirador, playa, paseo marítimo o zona elevada que garantice una panorámica libre hacia el oeste u oeste-noroeste. Antes de instalarte, comprueba físicamente que el Sol no queda escondido detrás de una montaña, hotel, palmera o embarcación durante la franja final de la tarde.

El Govern balear, junto con especialistas de la Universitat de les Illes Balears y AstroMallorca, advierte que la altura solar durante la fase total será de unos 2°30’. Para comprobar si un punto tiene suficiente horizonte, propuso realizar una prueba de visibilidad a las 20:26 horas en las zonas norte y centro de Mallorca, y a las 20:27 en el sur , tomando como referencia las puestas de Sol de finales de abril.

Mallorca tiene una previsión meteorológica muy prometedora para este eclipse. Con pocas nubes, buena transparencia atmosférica y un horizonte occidental completamente despejado, la isla puede ofrecer una de las imágenes más memorables del fenómeno: la totalidad solar sobre el Mediterráneo, justo antes de la puesta de sol.