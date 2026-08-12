Oviedo se prepara para el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, un evento que alcanzará su fase de totalidad entre las 20:27 y las 20:28 (hora peninsular española). La previsión más reciente apunta a cielos poco nubosos en la zona central de Asturias, incluida la capital asturiana, una condición favorable para seguir el evento, aunque el tiempo puede cambiar durante la tarde. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el área cantábrica entre las zonas con riesgo de nubosidad baja, por lo que la visibilidad no está garantizada al 100%. Si quieres saber cuál será el pronóstico del tiempo en la mencionada ciudad española, capital del Principado de Asturias, para ver el fenómeno astronómico.

Revisa esta nota para que descubras a qué hora y dónde ver el eclipse solar total en Oviedo EN VIVO hoy, 12 de agosto. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo estará el tiempo en Oviedo durante el eclipse solar?

La última previsión difundida por la AEMET sitúa a Oviedo y la zona central de Asturias con cielos poco nubosos durante la tarde del 12 de agosto. Esto ofrece una perspectiva inicialmente más favorable que la del litoral occidental asturiano, donde se esperan más nubes hacia la tarde-noche.

Sin embargo, el eclipse se producirá al final del día y el cielo del Cantábrico puede cambiar con rapidez. RTVE advierte de posible presencia de nubes bajas en la zona cantábrica, incluyendo Oviedo, por lo que la visibilidad real dependerá de la evolución local de la nubosidad en las horas previas al máximo.

Para quienes planean ver el eclipse desde Oviedo, la recomendación es revisar la actualización meteorológica de AEMET el mismo miércoles y acudir con tiempo a un punto con horizonte despejado, especialmente hacia el oeste, donde estará el Sol durante la fase final del fenómeno.

Hora del eclipse solar en Oviedo

Oviedo estará dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026. El evento comenzará como eclipse parcial a las 19:31:22 y terminará a las 21:21:06, según los horarios publicados para la ciudad.

Fase del eclipse Hora en Oviedo Inicio del eclipse parcial 19:31 Inicio de la totalidad 20:27 Fin de la totalidad 20:28 Duración estimada de la totalidad 1 minuto y 48 segundos Fin del eclipse parcial 21:21

El instante más esperado será entre las 20:27 y las 20:28, cuando el Sol quedará totalmente oculto durante aproximadamente 1 minuto y 48 segundos.

Nubosidad y visibilidad: qué se sabe para el día del eclipse solar

La clave para observar el eclipse no será solo que no llueva: hará falta que el Sol quede libre de nubes en el momento de la totalidad. En Oviedo, la previsión disponible a pocos días del evento es favorable, pero no garantiza una visibilidad plena durante todo el eclipse.

Históricamente, la cornisa cantábrica presenta una mayor exposición a nubosidad en agosto que otras áreas de España. Un análisis citado por Helioclipse, basado en registros de AEMET, sitúa la frecuencia de cielos despejados o poco nubosos en la franja norte entre el 30% y el 50% para el periodo estudiado.

En términos prácticos:

Si el cielo permanece poco nuboso, Oviedo tendrá buenas opciones para disfrutar tanto de las fases parciales como de la totalidad.

Si aparecen nubes bajas o una capa nubosa compacta, el disco solar podría no verse directamente, aunque el oscurecimiento propio de la totalidad seguirá siendo perceptible.

Las condiciones pueden diferir entre barrios, áreas elevadas y zonas abiertas de los alrededores de Oviedo.

Consejos para ver el eclipse solar desde Oviedo

Busca un horizonte despejado

Durante la totalidad, el Sol estará bajo sobre el horizonte, a cerca de 10 grados de altura. Elegir un espacio elevado y abierto, sin edificios, árboles o relieve que bloqueen la vista, será fundamental.

Consulta el tiempo antes de salir

La previsión de nubosidad cambia incluso el mismo día. Antes de desplazarte, revisa el pronóstico horario oficial para Oviedo, con atención a nubes bajas y medias entre las 19:00 y las 21:00.

Usa gafas homologadas

Nunca mires directamente al Sol durante las fases parciales sin gafas de eclipse certificadas. La protección solo puede retirarse durante el breve periodo de totalidad; al reaparecer cualquier parte brillante del Sol, las gafas deben volver a colocarse.

Llega con antelación

El eclipse comienza a las 19:31, pero la totalidad llega poco antes de las 20:30. Llegar con suficiente margen ayuda a encontrar una ubicación con buena visibilidad y evitar los desplazamientos de última hora.

¿Se podrá ver el eclipse solar en Oviedo?

Sí. Oviedo está dentro de la franja de totalidad y, de acuerdo con la previsión publicada por AEMET, parte con una expectativa de cielos poco nubosos en la zona central de Asturias.

No obstante, la visibilidad definitiva dependerá de la nubosidad al atardecer. El público que siga el eclipse desde Oviedo debe tomar esta previsión como una referencia y confirmar el estado del cielo el mismo 12 de agosto antes de elegir su punto de observación.

Trayectoria de la totalidad del Eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 sobre la Península Ibérica y las islas Baleares. (Foto: Observatorio de Borobia)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar en Oviedo

¿A qué hora se verá el eclipse total en Oviedo?

La totalidad está prevista entre las 20:27 y las 20:28 del miércoles 12 de agosto de 2026, hora peninsular española. Durará aproximadamente 1 minuto y 48 segundos.

¿Habrá nubes en Oviedo durante el eclipse solar?

La previsión más reciente de AEMET indica cielos poco nubosos para Oviedo y la zona central de Asturias. Aun así, las nubes bajas pueden afectar sectores del Cantábrico, por lo que la visibilidad debe confirmarse el mismo día.

¿Dónde mirar para ver el eclipse solar en Oviedo?

Conviene elegir un lugar abierto, con el horizonte occidental despejado y sin obstáculos elevados. El Sol estará bajo durante la totalidad, con una altura aproximada de 10 grados sobre el horizonte.

¿Es seguro mirar el eclipse sin gafas?

Solo durante la fase de totalidad completa es seguro observar el Sol sin filtro. Durante las fases parciales, antes y después de la totalidad, deben usarse gafas de eclipse homologadas para evitar lesiones oculares.

No, no es seguro mirar un eclipse solar sin gafas especiales en casi ningún momento, ya que la radiación solar directa provoca quemaduras graves e irreversibles en la retina. El gran peligro es que la retina no tiene receptores de dolor, por lo que puedes estar sufriendo una lesión grave sin sentir ninguna molestia en el momento. Los síntomas dañinos (como una mancha negra fija en el centro de la visión o líneas deformadas) suelen aparecer de 4 a 12 horas después.

La única excepción para observar el Sol a simple vista es la fase de totalidad, que es únicamente cuando la Luna cubre por completo el disco brillante del Sol y el cielo se oscurece totalmente. En cuanto el Sol empiece a reaparecer (fase parcial), debes volverte a poner las gafas de eclipse homologadas de inmediato para evitar lesiones oculares. Si estás en una zona donde el fenómeno es solo parcial, nunca debes quitarte la protección.