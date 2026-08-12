Nueva York podrá observar de forma parcial el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto de 2026. El fenómeno astronómico comenzará a la 1:07 p. m. (hora del Este), alcanzará su punto máximo a la 1:54 p. m. y terminará a las 2:38 p. m.; la Luna cubrirá cerca del 9% del disco solar visto desde NYC. A continuación, te comparto el horario y dónde ver el eclipse solar en la ‘Gran Manzana’.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- Eclipse solar en Nueva York: el fenómeno comenzará a la 1:07 p. m. EDT, alcanzará su máximo a la 1:54 p. m. y finalizará a las 2:38 p. m. del 12 de agosto de 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora es el eclipse solar en Nueva York?

El eclipse solar del 12 de agosto será parcial en Nueva York, por lo que el Sol no desaparecerá ni el cielo se oscurecerá como ocurre durante la totalidad. Aun así, residentes y visitantes de la Gran Manzana podrán notar una pequeña “mordida” en el borde solar si el cielo está despejado y utilizan protección visual adecuada.

Horario del eclipse en NYC

Etapa Hora local en Nueva York (EDT) Inicio del eclipse parcial 1:07 p. m. Punto máximo 1:54 p. m. Fin del eclipse parcial 2:38 p. m.

Durante el máximo, la magnitud del eclipse será de 0.186 y la cobertura será de aproximadamente 9% en Nueva York, según los datos de NASA.

Para la comunidad hispana en zonas cercanas como Newark, Jersey City, Yonkers, Stamford o Long Island, los horarios pueden tener diferencias mínimas dependiendo de la ubicación exacta. La recomendación es revisar una calculadora local de eclipses antes de salir, especialmente si se planea observar el fenómeno desde parques, azoteas o espacios abiertos.

Dónde ver el eclipse solar EN VIVO

Quienes estén en Nueva York podrán buscar un lugar con vista abierta al cielo, sin edificios altos, árboles o estructuras que bloqueen el Sol durante la primera parte de la tarde. Parques, muelles y espacios abiertos pueden ayudar a tener una mejor visibilidad, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El evento será visible de forma parcial desde la ciudad; para experimentar la fase total del eclipse será necesario estar en la trayectoria de totalidad, que recorrerá Groenlandia, Islandia, partes del norte de Rusia, el Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. Nueva York queda fuera de esa franja.

Transmisión online desde Estados Unidos

Si buscas ver la totalidad sin viajar, NASA transmitirá el eclipse EN VIVO desde las 1:15 p. m. EDT a través de NASA+, su sitio oficial y plataformas sociales. La cobertura incluirá imágenes de telescopios ubicados a lo largo de la trayectoria, comentarios de expertos y tomas desde un avión de investigación WB-57 que seguirá la sombra de la Luna.

Para los hispanos en Estados Unidos, este livestream es una alternativa gratuita para seguir la parte más impactante del evento astronómico, incluso si en Nueva York solo se observa una fase parcial.

¿Es un eclipse total en Nueva York?

No. En Nueva York el fenómeno será un eclipse solar parcial. Esto significa que la Luna cubrirá solo una fracción del Sol —alrededor de 9% en el punto máximo para la ciudad—, por lo que no habrá oscuridad total ni será posible ver la corona solar.

El eclipse será total en otras zonas del hemisferio norte, especialmente en Groenlandia, Islandia y España. Allí, quienes estén dentro de la franja de totalidad podrán observar por unos instantes cómo el disco lunar cubre por completo al Sol.

Cómo ver el eclipse de forma segura

Nunca mires directamente al Sol durante un eclipse parcial sin protección adecuada. Las gafas de sol comunes, por oscuras que parezcan, no protegen los ojos frente a la radiación solar y no sustituyen los visores certificados para eclipses.

Utiliza lentes para eclipse o visores solares de mano que cumplan la norma internacional ISO 12312-2 .

. No observes el Sol a través de binoculares, telescopios ni cámaras sin un filtro solar especializado colocado delante del lente.

Si no tienes lentes certificados, usa un proyector estenopeico: observa la imagen proyectada sobre una superficie, nunca el Sol a través del agujero.

Revisa que tus lentes no estén rayados, doblados, rotos o dañados antes de utilizarlos.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Central Park y Brooklyn Bridge Park figuran entre los espacios abiertos que ofrecen buenas condiciones para observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en Nueva York. La clave será contar con un horizonte despejado y evitar edificios, árboles u otros obstáculos. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar en Nueva York

¿A qué hora comienza el eclipse solar hoy en Nueva York?

El eclipse parcial comienza a la 1:07 p. m. EDT este miércoles 12 de agosto de 2026. Su máximo será a la 1:54 p. m. y finalizará a las 2:38 p. m.

¿Se verá el eclipse total desde Nueva York?

No. Nueva York verá un eclipse parcial, con cerca de 9% del Sol cubierto durante el máximo. La totalidad no será visible desde la ciudad.

¿Dónde puedo ver el eclipse solar EN VIVO por internet?

NASA iniciará su cobertura en vivo a la 1:15 p. m. EDT mediante NASA+, su página oficial y redes sociales. La transmisión mostrará la totalidad desde localidades ubicadas dentro de la trayectoria del eclipse.

¿Necesito lentes especiales para ver el eclipse parcial?

Sí. Para observar cualquier fase parcial debes usar lentes para eclipses con certificación ISO 12312-2 o un visor solar seguro. No uses gafas de sol normales ni observes el Sol con instrumentos ópticos que no tengan filtro solar especializado.

¿Qué hacer si está nublado en Nueva York?

Si las nubes impiden ver el eclipse desde tu zona, puedes seguir la transmisión oficial de NASA en línea. El livestream mostrará imágenes de distintos puntos de la trayectoria total y permitirá seguir el evento desde el celular, computadora o smart TV.