Hoy miércoles 12 de agosto de 2026, millones de personas podrán seguir un nuevo espectáculo astronómico en distintas zonas del hemisferio norte. El eclipse solar alcanzará su fase total en regiones como Groenlandia, Islandia, España, Portugal y el norte de Rusia; sin embargo, quienes se encuentren en Estados Unidos deberán conformarse con una observación parcial, debido a que la Luna solo cubrirá una parte del disco del Sol.

Dentro del territorio estadounidense, las condiciones de observación variarán según la ubicación. Alaska tendrá los mayores niveles de visibilidad, mientras que Maine y otros puntos del noreste ofrecerán las mejores posibilidades para contemplar el fenómeno astronómico.

¿Dónde se verá el eclipse solar en Estados Unidos?

La franja de visibilidad del eclipse parcial abarcará una extensa zona del norte de Estados Unidos, con presencia del fenómeno desde Alaska hasta algunos puntos de Carolina del Norte. La cantidad de sol que quedará cubierta por la Luna no será igual en todas las localidades: el porcentaje de ocultación aumentará cuanto más cerca se encuentre el observador de la trayectoria donde se proyectará la sombra principal.

Durante el fenómeno, Estados Unidos permanecerá dentro de la penumbra lunar, es decir, la zona exterior de la sombra en la que el disco solar solo queda parcialmente cubierto. En cambio, la umbra, correspondiente a la parte central y más oscura de la sombra que permite observar la totalidad, no alcanzará el territorio estadounidense durante este eclipse.

Por esta razón, ninguna ciudad de Estados Unidos experimentará un eclipse solar total el 12 de agosto. Tampoco se producirá la oscuridad característica de la totalidad ni será posible observar la corona solar a simple vista. A pesar de ello, el eclipse parcial permitirá apreciar con claridad cómo la Luna avanza frente al Sol y ofrece un espectáculo astronómico poco habitual para quienes se encuentren dentro de la zona de visibilidad.

El eclipse solar del 12 de agosto será visible de forma parcial en Estados Unidos. Revisa la hora exacta, ciudades con mayor cobertura y cómo observarlo. (Foto: NASA / Composición Depor)

¿Alaska podrá ver el eclipse solar hoy?

Alaska será el estado con mejor panorama para seguir el eclipse solar parcial del 12 de agosto. Fairbanks lidera la lista nacional con una cobertura máxima estimada de 37% del disco solar , seguida por Anchorage, donde la Luna ocultará cerca de 28% del Sol.

Juneau registrará alrededor de 17% de cobertura solar . Aunque se trata de una proporción menor, las condiciones podrían ser suficientes para apreciar cómo la Luna comienza a cubrir parte del disco solar, siempre que el cielo permanezca despejado.

¿Qué ciudades de Estados Unidos podrán ver el eclipse solar?

En los 48 estados contiguos de Estados Unidos, Maine será una de las zonas más favorables para observar el eclipse parcial. En Bangor, la Luna llegará a cubrir cerca del 24% del disco solar, mientras que en Portland la ocultación alcanzará aproximadamente el 19%. Estos valores estarán por encima de los previstos para ciudades importantes como Boston, Nueva York y Filadelfia.

En Massachusetts, Boston también tendrá una oportunidad interesante para seguir el fenómeno. El máximo del eclipse está previsto alrededor de las 1:55 p. m., horario local, momento en el que aproximadamente el 16% del Sol quedará cubierto. Conforme se avance hacia el sur, la magnitud disminuirá: Nueva York tendrá cerca de 9%, Filadelfia alrededor de 7% y Washington D. C. aproximadamente 4%.

Las diferencias entre ciudades responden a la posición geográfica de cada observador respecto de la trayectoria del eclipse. La relación entre el Sol, la Luna y la ubicación sobre la Tierra determina cuánto del disco solar queda oculto, por lo que incluso desplazarse unos cientos de kilómetros puede generar una variación considerable en el porcentaje de cobertura.

Estados y ciudades con mayor cobertura para ver el eclipse solar en EE.UU.

Ciudades en Estados Unidos y el porcentaje del eclipse solar que se podrá observar. Así como el horario en que empezará el fenómeno.

Estado Ciudad Inicio Máximo Cobertura solar Fin Alaska Fairbanks 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Alaska Anchorage 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Maine Bangor 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Maine Portland 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Alaska Juneau 7:41 a. m. 8:24 a. m. 17% 9:08 a. m. Massachusetts Boston 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Nueva York Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Pensilvania Filadelfia 1:11 p. m. 1:53 p. m. 7% 2:35 p. m.

Estos son horarios y porcentajes seleccionados por la NASA.

¿Nueva York podrá ver el eclipse solar hoy?

Nueva York está en las ciudades donde se podrá observar el eclipse, pero por su ubicación geografica, el porcentaje de visibilidad es bajo, solo un 9%.