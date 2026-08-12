Quienes reciben pagos del Seguro Social en Estados Unidos deben mantenerse informados sobre las modificaciones que podrían aplicarse en 2027. Estos ajustes pueden influir tanto en la cantidad que llega cada mes a su cuenta como en los descuentos e impuestos relacionados con el beneficio. Si bien la Administración del Seguro Social (SSA) aún no ha confirmado las cifras oficiales, las estimaciones anticipan cambios en el ajuste por costo de vida, los límites de ingresos para beneficiarios que continúan trabajando y el monto máximo de salarios gravados. Aquí te contamos qué se prevé y qué aspectos conviene revisar para anticipar su efecto en tus depósitos.

COLA, impuestos y límites de ingresos: los cambios del Seguro Social que debes vigilar para 2027 (Foto referencial: Valerie Macon / AFP)

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS PREVISTOS EN EL SEGURO SOCIAL PARA 2027 Y SU IMPACTO?

Para 2027 todavía no hay cambios definitivos anunciados por la SSA. Lo que existe son proyecciones oficiales sobre el ajuste de los pagos, los límites de ingresos y el tope salarial sujeto al impuesto; las cifras finales se conocerán en octubre de 2026.

A continuación, te mostramos una tabla con el cambio proyectado para 2027 y su posible impacto:

Cambio Proyección para 2027 Impacto Ajuste por costo de vida (COLA) Aún no confirmado Podría aumentar el cheque mensual desde enero de 2027, pero el porcentaje oficial depende de la inflación de julio, agosto y septiembre de 2026. Tope salarial sujeto al impuesto de Seguro Social US$190,200 Quienes ganen más que el tope de 2026 (US$184,500), pagarían el impuesto de Seguro Social sobre US$5,700 adicionales de salario. Límite de ingresos antes de la edad plena de jubilación US$25,200 Quienes cobren beneficios y sigan trabajando podrían ganar más antes de que la SSA retenga parte de sus pagos. Límite en el año en que se alcanza la edad plena US$67,200 Aplicaría antes del mes en que la persona llegue a su edad plena de jubilación.

Cabe precisar que estas proyecciones aparecen en el informe de fideicomisarios de la SSA: para 2027 calcula una base salarial de US$190,200 y límites de ingresos de US$25,200 y US$67,200. Aún pueden cambiar cuando la agencia publique las cifras oficiales.

¿CÓMO AFECTARÁ EN TU CHEQUE?

El COLA es el ajuste que más influirá en el depósito mensual. Algunas estimaciones privadas, como AOL Media LLC, anticipan un aumento cercano a 3.8% y 4.2%, pero no es un dato confirmado por la SSA. Hay que tener en cuenta de que si la inflación termina siendo distinta, el incremento también lo será.

Además, un aumento bruto no garantiza que el depósito neto suba en la misma proporción. La prima de Medicare Parte B, si se descuenta directamente del beneficio, podría absorber parte del incremento; sus montos para 2027 tampoco han sido anunciados oficialmente.

IMPUESTOS A CONSIDERAR

Para trabajadores: la tasa de Seguro Social no está proyectada a cambiar, ya que seguirá siendo de 6.2% para empleados y 12.4% para trabajadores por cuenta propia, pero se aplicaría a un tramo mayor de ingresos si se confirma el nuevo tope de US$190,200.

la tasa de Seguro Social no está proyectada a cambiar, ya que seguirá siendo de 6.2% para empleados y 12.4% para trabajadores por cuenta propia, pero se aplicaría a un tramo mayor de ingresos si se confirma el nuevo tope de US$190,200. Para jubilados: no se ha anunciado un cambio en las reglas federales que gravan los beneficios. Actualmente, hasta 50% o 85% del Seguro Social puede ser imponible según el ingreso provisional del contribuyente. Los umbrales vigentes son US$25,000 y US$34,000 para declarantes individuales, y US$32,000 y US$44,000 para parejas que presentan una declaración conjunta; al no estar indexados automáticamente, un COLA puede hacer que algunas personas crucen esos límites.

EN RESUMEN

Para 2027 se espera un cheque mensual más alto, pero el monto final del depósito y el efecto tributario dependerán del COLA oficial, Medicare, tus ingresos laborales y el resto de tus ingresos imponibles.