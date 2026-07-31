Si estás cerca de retirarte y quieres comenzar a recibir por primera vez tus pagos del Seguro Social en Estados Unidos, es importante entender que este beneficio existe para ofrecerte un ingreso fijo cada mes después de años de trabajo y contribuciones. En la mayoría de los casos, puedes empezar a cobrar desde los 62 años, siempre que hayas trabajado y pagado impuestos al Seguro Social por al menos una década, lo que te permite reunir los créditos necesarios; cuanto más larga sea tu trayectoria de cotización y más te aproximes a la edad de jubilación completa, más alto será el cheque mensual que te corresponderá. En esta nota te contamos qué condiciones debes cumplir, qué papeles te van a pedir y cuál es el proceso para presentar tu solicitud ante la Administración del Seguro Social (SSA) y recibir tus depósitos de forma segura en tu cuenta bancaria.

La Administración del Seguro Social permite pedir tus beneficios en línea, por teléfono o en persona, pero exige que cumplas varios requisitos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

GUÍA PARA SOLICITAR POR PRIMERA VEZ LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL ANTE LA SSA

Para recibir por primera vez pagos del Seguro Social en EE.UU. tienes que solicitar tus beneficios ante la SSA siguiendo un proceso formal. El trámite se hace en línea, por teléfono o en una oficina, y exige reunir documentos, llenar formularios y registrar una cuenta bancaria para depósitos directos. Sigue leyendo para conocer con más detalle lo que debes hacer:

1. Verifica que ya puedes recibir beneficios

Antes de iniciar la solicitud, asegúrate de cumplir con los requisitos básicos:

Tener suficientes créditos laborales acumulados (normalmente 40 créditos, equivalentes a unos 10 años de trabajo).

Estar en la edad adecuada según el tipo de beneficio: jubilación (desde los 62 años, con penalización si es anticipada), beneficios por discapacidad, sobreviviente, etc.

Puedes crear o entrar en tu cuenta “my Social Security” en SSA.gov y revisar el estimado de beneficios y tu elegibilidad

2. Reúne la documentación necesaria

La SSA pide documentos originales o copias certificadas de:

Tarjeta de Seguro Social o prueba de tu número.

Acta de nacimiento.

Comprobantes de ingresos del último año (formularios W-2 o declaraciones de impuestos si trabajas por cuenta propia).

Prueba de ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal (green card, documentos de inmigración).

En algunos casos, actas de matrimonio o divorcio, y datos de hijos dependientes.

3. Elige cómo vas a solicitar

Tienes tres vías principales para presentar la solicitud de beneficios:

En línea

Ve a ssa.gov/benefits/retirement y selecciona “Start application” (iniciar solicitud) para jubilación/Medicare, o el formulario correspondiente si se trata de otros beneficios.

Crea o iniciar sesión en tu cuenta “my Social Security” (a través de Login.gov o ID.me) y seguir el cuestionario paso a paso.

Por teléfono

Llama al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., para que un representante te ayude a llenar la solicitud o agendar una cita.

En persona

Acude a tu oficina local del Seguro Social; puedes ir sin cita, aunque la propia SSA recomienda llamar antes y programar una para reducir tiempos de espera.

4. Llena la solicitud de beneficios

En la solicitud (en línea, telefónica o en papel) deberás:

Proporcionar tus datos personales, historial laboral y estado civil.

Indicar la fecha en que quieres que comiencen tus pagos de Seguro Social (por ejemplo, a partir de tu cumpleaños 67 o de una fecha específica).

Responder preguntas sobre otros beneficios posibles, como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), si aplica.

La SSA recomienda presentar la solicitud unos tres meses antes de la fecha en que deseas empezar a recibir pagos, para que los cheques (depósitos) lleguen a tiempo.

5. Registra tu cuenta bancaria para recibir el dinero

El gobierno ya no envía cheques en papel: es obligatorio proporcionar tu número de ruta bancaria (routing number) y tu número de cuenta para que los pagos se depositen directamente en tu banco o en una tarjeta de pago aprobada.

Sin esos datos, la solicitud quedará incompleta y no se procesarán los depósitos.

6. Envía la solicitud y da seguimiento

Al finalizar la solicitud en línea, debes “firmar” electrónicamente seleccionando “Submit Now” (presentar la solicitud ahora) y guardar/imprimir el número de confirmación y el recibo.

Si la hiciste por teléfono o en persona, te darán un comprobante y una lista de documentos adicionales (si los necesitan).

La SSA puede solicitarte que envíes o presentes documentos adicionales antes de aprobar la solicitud.

Una vez aprobada, tus pagos se programan mensualmente. La fecha de depósito suele depender de tu día de nacimiento y del tipo de beneficio.

Empezar a cobrar el Seguro Social a los 62 años es posible, aunque el monto es menor que si esperas a tu jubilación plena (Foto: AFP / Freepik)

EN RESUMEN

Para obtener la tarjeta del Seguro Social por primera vez necesitas cumplir ciertos requisitos y seguir un proceso específico ante la Administración del Seguro Social (SSA): ser ciudadano estadounidense o ser residente permanente o ser no inmigrante con autorización para trabajar en EE.UU. y nunca haber tenido antes un SSN asignado (es tu primera tarjeta). Asimismo, deberás contar con documentos originales o copias certificadas que prueben: identidad, edad, ciudadanía o estatus migratorio y permiso para trabajar.

Los documentos originales que se requieren a nivel general son:

Para edad: acta o certificado de nacimiento. Si lo tienes, debes entregarlo. En caso no cuentes con dicho documento, pueden aceptarte:

Documento religioso elaborado antes de los cinco años de edad que indique su fecha de nacimiento.

Registro hospitalario estadounidense de su nacimiento.

Pasaporte estadounidense.

OJO: toda persona mayor de 12 años que solicite un número de Seguro Social (SSN) original deberá presentarse en persona para una entrevista, publica el sitio web de la SSA.

Para identidad: el documento es válido si está vigente (no vencido), que muestre el nombre, información de identificación (fecha de nacimiento o edad) y, preferiblemente, una fotografía reciente. Entre ellos están:

Licencia de conducir estadounidense.

Tarjeta de identificación estatal para personas que no conducen.

Pasaporte estadounidense.

Si no cuentas con algunos de ellos o no puedes obtener un duplicado en un plazo de 10 días, te solicitarán que envíes otros documentos: