El próximo 12 de agosto, la Administración del Seguro Social (SSA) volverá a depositar sus prestaciones mensuales a un sector de jubilados, tal como lo hace de forma habitual. Dado que una gran cantidad de personas utiliza ese dinero para cubrir cuentas del hogar, pagar deudas y costear alimentos, medicinas y otros servicios básicos, en los siguientes párrafos te detallamos quiénes obtendrán hasta US$5,181 al mes y qué hacer si el depósito no aparece esa fecha. La idea es que puedan organizar con anticipación sus finanzas, prevenir moras y administrar más eficientemente esos recursos.

Averigua más sobre el pago clave del 12 de agosto, quién lo recibe y cómo reclamar si falta tu depósito (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUIÉNES COBRARÁN HASTA US$5,181 DEL SEGURO SOCIAL EL 12 DE AGOSTO?

El miércoles 12 de agosto de 2026 le corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social al primer grupo de beneficiarios, es decir, a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes, pero no todo recibirán esa cantidad: solamente obtendrán esa cifra los que se jubilaron a los 70 años.

Para que entiendas mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

A los 62 años: hasta US$2,969

hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación): hasta US$4,152

hasta US$4,152 A los 70 años: hasta US$5,181

Pero ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

El monto de 5,181 dólares es el beneficio máximo para 2026, pero solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

En conclusión, el monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes. Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

ASÍ FUNCIONA NORMALMENTE EL CALENDARIO DE LA SSA

Los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se hacen los miércoles, según el día en que naciste.

Segundo miércoles: nacidos del 1 al 10.

nacidos del 1 al 10. Tercer miércoles: nacidos del 11 al 20.

nacidos del 11 al 20. Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31.

El primer grupo de jubilados del Seguro Social que nació entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirá su pago el 12 de agosto (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO