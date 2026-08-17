California está en constante vigilancia sobre su actividad sísmica durante hoy lunes 17 de agosto de 2026, debido a la presencia de numerosas fallas geológicas que atraviesan el estado estadounidense. En esta cobertura podrás conocer los últimos movimientos telúricos registrados y consultar los datos oficiales proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El reporte de cada sismo permite conocer información clave como la hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Estos datos pueden ser actualizados por el USGS después de una revisión técnica, por lo que las cifras iniciales de un evento podrían presentar modificaciones en los minutos posteriores a su detección.

Temblor en California EN VIVO hoy lunes 17 de agosto

El USGS te mantendrá informado sobre los últimos terremotos detectados en California. La herramienta permite consultar datos como la hora de ocurrencia, magnitud, profundidad y ubicación de cada sismo registrado.

California y su actividad sísmica: fallas y zonas de mayor riesgo

California es una de las regiones de Estados Unidos con mayor actividad sísmica. El estado está atravesado por numerosas fallas capaces de producir terremotos, entre ellas el sistema de la falla de San Andrés.

Sin embargo, la actividad sísmica de California no se concentra en una sola falla. Existen diferentes sistemas geológicos en el norte, centro y sur del estado que contribuyen al riesgo sísmico regional.

La cercanía a una falla tampoco es el único factor que determina el peligro. Las características del terreno, el tipo de construcción y la distancia respecto del epicentro pueden influir en la intensidad del movimiento que experimenta una comunidad.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 17/08/2026.- Te compartimos los datos sobre dónde y a qué hora fueron registrados los últimos temblores en California este lunes 17 de agosto, así como su magnitud, profundidad y epicentro, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona en California?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que utiliza redes de sensores para detectar rápidamente terremotos que ya comenzaron. En California, las alertas pueden proporcionar un aviso antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas zonas.

¿Por qué ocurren tantos sismos en California?

California es uno de los estados con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a que se encuentra sobre el límite entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte.

La famosa falla de San Andrés forma parte de un extenso sistema de fallas activas que atraviesa el estado y que libera energía constantemente mediante pequeños, medianos y, en ocasiones, grandes terremotos.

Los especialistas consideran que California seguirá registrando actividad sísmica relevante durante las próximas décadas debido a su ubicación geológica.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Identificar zonas seguras dentro de casa.

Preparar un kit de emergencia.

Asegurar muebles, estanterías y objetos pesados.

Conocer las rutas de evacuación.

Mantener actualizados los números de emergencia.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades estadounidenses recomiendan la estrategia:

Drop, Cover and Hold On

Agáchate .

. Cúbrete debajo de una mesa resistente.

debajo de una mesa resistente. Sujétate hasta que termine el movimiento.

Además:

Mantente alejado de ventanas.

No utilices ascensores.

Evita correr mientras el suelo continúa moviéndose.

Protege tu cabeza y cuello.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Verifica si hay personas heridas.

Revisa posibles daños estructurales.

Comprueba si existen fugas de gas.

Prepárate para posibles réplicas.

Mantente informado mediante fuentes oficiales.

Sigue las instrucciones de las autoridades locales.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No.

Actualmente, no existe ningún método científico capaz de predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Los sistemas modernos de monitoreo permiten detectar rápidamente un evento una vez iniciado y emitir alertas tempranas en determinadas regiones, pero no anticipar un terremoto antes de que ocurra.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en California

¿Cuál fue el último temblor registrado hoy en California?

La información se actualiza constantemente a través de los reportes oficiales del USGS. Esta cobertura incorpora los datos más recientes conforme son publicados por la agencia.

¿California puede sufrir un gran terremoto?

Sí. Debido a la presencia de importantes fallas geológicas activas, California mantiene una actividad sísmica constante y continúa siendo una de las regiones más vigiladas por los especialistas.

¿Qué aplicación envía alertas de terremotos?

Las más conocidas son MyShake, Wireless Emergency Alerts (WEA) y Android Earthquake Alerts, dependiendo del dispositivo y la ubicación del usuario.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá un terremoto?

No. La ciencia actual no permite predecir el momento exacto, la ubicación ni la magnitud de un terremoto antes de que suceda.