Marvel vuelve a llevar a los Vengadores a la pantalla grande con “Avengers: Endgame Encore”, una edición ampliada de la película que le puso fin a la Saga del Infinito en el 2019. El reestreno internacional se realizará entre el jueves 24 y el viernes 25 de septiembre de 2026 y suma nuevo material para preparar al público de cara a “Avengers: Doomsday”. Así, en esta nota de Gestión Mix, repasamos cuánto metraje adicional incluye y qué pistas deja sobre la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Vale precisar que la versión original de “Avengers: Endgame” nunca tuvo escenas post-créditos, algo poco común en el MCU, dado que—en su momento—se pensó como el cierre definitivo de una etapa.

En cambio, “Encore” rompe con esa lógica: suma una introducción inédita, metraje adicional dentro de la propia película y un nuevo tramo final que ofrece pistas más claras acerca de por dónde vendrá “Avengers: Doomsday”.

A continuación, mira el tráiler del reestreno:

LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”

Tal como revelan portales como ComicBookMovie, “Avengers: Endgame Encore” tiene un total de tres escenas post-créditos.

¡Advertencia de SPOILERS ! Si prefieres llegar sin adelantos a la cinta, sáltate esta sección antes de conocer lo que muestra cada una de las escenas.

Primera escena:

Aquí, Bruce Banner (Mark Ruffalo), encerrado en una base militar tras lo ocurrido en “Spider-Man: Brand New Day”, es interceptado por Doctor Doom (Robert Downey Jr.), quien le dice que fue a “recogerlo”.

Segunda escena:

En la Autoridad de Variación Temporal (TVA), Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero) y O.B. (Ke Huy Quan) descubren miles de incursiones entre universos, por lo que este último sentencia que “el Multiverso está colapsando”.

Tercera escena:

El sonido que en el 2019 se asociaba a Tony Stark forjando su armadura ahora se revela como el de Doctor Doom forjando su propia máscara rumbo a “Avengers: Doomsday”.

En "Avengers: Endgame Encore", los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel vuelven a reunirse frente a la amenaza de Thanos (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

EL CAMBIO EN EL FINAL DE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”

¡Aquí hay más SPOILERS ! Y es que “Avengers: Endgame Encore” también modificó el desenlace de Steve Rogers.

Resulta que, tras su beso con Peggy Carter, la escena ya no corta a negro de inmediato: ahora suena un golpe en la puerta y aparece Loki con el uniforme de la TVA.

Entonces, le dice a ella “puedo ayudarlos, a los dos”, justo antes de que Steve salga de las sombras y quede frente a frente con él.

LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE” Y SU CONEXIÓN CON “DOOMSDAY”

Este conjunto de escenas deja claro que el regreso de “Avengers: Endgame” prepara el terreno para la próxima gran película de los “Vengadores”.

Lo cierto es que la visita de Doctor Doom a Bruce Banner adelanta que Hulk será un recurso clave dentro de sus planes, mientras que la crisis de incursiones que observa la TVA instala la idea de un Multiverso al borde del colapso.

Asimismo, la revelación del sonido de Doom resignifica el cierre de la cinta del 2019: lo que antes se leía como un guiño a Tony Stark ahora funciona como la primera pieza del ascenso del nuevo villano central del MCU.

Y tú, ¿ya estás listo para “Avengers: Doomsday”?

El póster promocional de "Avengers: Endgame Encore", un reestreno cinematográfico especial en formato ScreenX (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)