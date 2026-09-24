La Selección de Nicaragua inicia su camino en la Concacaf Nations League este jueves con una exigente visita a República Dominicana en el Estadio Cibao. La Azul y Blanco afrontará su estreno en el torneo regional desde las 6:00 p. m., en un partido clave para marcar el rumbo de su campaña y sumar confianza fuera de casa . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce los horarios por país, canales de TV por señal abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega Rep. Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre República Dominicana vs. Nicaragua este jueves 24 de septiembre en el Estadio Cibao por la CONCACAF Nations League.

País / región Hora Fecha República Dominicana 8:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Nicaragua 6:00 p. m. Jueves 24 de septiembre México (CDMX) 6:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Guatemala 6:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Honduras 6:00 p. m. Jueves 24 de septiembre El Salvador 6:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Costa Rica 6:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Panamá 7:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Colombia 7:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Perú 7:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Ecuador 7:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Venezuela 8:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Bolivia 8:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Estados Unidos (Este) 8:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Estados Unidos (Central) 7:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Estados Unidos (Montaña) 6:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Estados Unidos (Pacífico) 5:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Argentina 9:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Uruguay 9:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Paraguay 8:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Chile 9:00 p. m. Jueves 24 de septiembre Brasil (Brasilia) 9:00 p. m. Jueves 24 de septiembre España peninsular 2:00 a. m. Viernes 25 de septiembre

La hora de referencia es la de República Dominicana: 8:00 p. m. Nicaragua, México y buena parte de Centroamérica lo podrán seguir dos horas antes, a las 6:00 p. m.; Perú, Colombia, Ecuador y Panamá tendrán el pitazo inicial a las 7:00 p. m.

El encuentro corresponde al Grupo A de la Liga A, integrado por Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana. La fase de grupos se disputa entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

¿Qué canal transmite República Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO?

República Dominicana vs. Nicaragua se juega este jueves 24 de septiembre de 2026 por la fecha inicial del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido comienza a las 6:00 p. m. de Perú y se disputa en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros.

País o cobertura Canal de TV Streaming online Perú No hay señal de TV confirmada Concacaf App y YouTube oficial de Concacaf República Dominicana CDN Deportes CDN Deportes; Concacaf App; YouTube oficial de Concacaf Nicaragua Sin canal de TV local confirmado Concacaf App y YouTube oficial de Concacaf Estados Unidos FS2 FOX One Cobertura panregional Rush Sports Concacaf App y YouTube oficial de Concacaf

En Estados Unidos, FOX anuncia la transmisión televisiva por FS2 y el acceso online mediante FOX One; su programación figura desde las 11:50 p. m. ET, aproximadamente diez minutos antes del horario de inicio previsto a las 12:00 a. m. ET del viernes 25.