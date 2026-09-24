Desde el 1 de octubre de 2026, las autoridades de Florida podrán tomar en cuenta determinadas publicaciones y comunicaciones digitales al analizar si una persona tiene vínculos con una banda criminal. El cambio llega con la ley CS/HB 429, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, que modifica la definición estatal de “criminal gang member”. La norma incorpora de manera explícita las admisiones realizadas en línea, algunos mensajes electrónicos y el empleo de lenguaje asociado con pandillas en servicios como Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube y otras aplicaciones de mensajería. La novedad despierta interrogantes entre familias hispanas de Florida, en zonas como Miami-Dade, Hialeah, Orlando, Tampa y Jacksonville: ¿hasta qué punto una fotografía, un clip, un comentario, un símbolo o un mensaje puede convertirse en un elemento dentro de una investigación?

La respuesta es que ese material puede formar parte de una evaluación, pero una publicación aislada no basta, por sí misma, para convertir a alguien en integrante de una banda. La norma exige que se reúnan dos o más criterios y establece condiciones particulares para los elementos vinculados con el entorno digital.

La medida modifica la sección 874.03 de los Florida Statutes, donde se encuentran las definiciones aplicables a las leyes estatales sobre pandillas criminales. Además, crea una definición legal para el término “gang-related language”, que puede entenderse como lenguaje relacionado con bandas.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY?

El punto central de CS/HB 429 es la ampliación y actualización de los factores que pueden utilizarse para decidir si una persona encaja en la definición de miembro de una banda criminal en Florida.

La legislación señala que deben cumplirse dos o más condiciones. Por esa razón, un selfie, una imagen con amigos, un comentario, una letra de canción, un video de TikTok, una publicación de Facebook o un reel de Instagram no bastan automáticamente para atribuir pertenencia a una organización delictiva.

Entre los elementos incluidos figuran admisiones de pertenencia, identificaciones realizadas por una agrupación, contactos repetidos con integrantes conocidos y determinadas pruebas físicas o comunicaciones.

Criterio contemplado Qué establece la ley Reconocimiento de pertenencia La persona admite, en persona o mediante una plataforma en línea o red social, que es miembro de una banda criminal. Identificación por una banda Una banda criminal identifica o afirma que la persona es uno de sus miembros. Identificación familiar Un padre, tutor o cónyuge que vive con la persona la identifica como miembro de una banda criminal. Informante confiable Un informante documentado y considerado confiable identifica a la persona como miembro. Vestimenta La persona adopta un estilo de vestimenta identificado como propio de una banda criminal. Señales con las manos Utiliza una señal reconocida como propia de una banda criminal. Tatuajes Tiene un tatuaje identificado como utilizado por una banda criminal. Asociaciones Ha sido observada con uno o más miembros conocidos de una banda criminal en dos o más ocasiones. Evidencia física Existe evidencia física que permite identificarla como miembro de una banda criminal. Comunicaciones Ha escrito una comunicación que indique afiliación o actividad de una banda, o que acepte responsabilidad por un delito cometido por un miembro de una banda. Lenguaje relacionado con bandas Usa lenguaje relacionado con bandas para impulsar actividad vinculada con una banda criminal en una plataforma en línea o red social.

ENTONCES, ¿UNA PUBLICACIÓN EN REDES PUEDE CONTAR?

Sí, aunque existe una diferencia importante entre que un contenido sea tomado en cuenta y que resulte suficiente para señalar a alguien como integrante de una pandilla.

La disposición permite valorar una admisión hecha mediante una plataforma digital o red social. También incorpora como criterio el uso de lenguaje vinculado con pandillas cuando se emplea para promover o desarrollar actividad relacionada con una organización criminal en internet.

En la práctica, no sería correcto interpretar la medida como si cualquier fotografía, comentario, videoclip, mensaje, meme o publicación pudiera convertir automáticamente a una persona en miembro de una agrupación delictiva.

Para que alguien entre en la definición de “criminal gang member”, el texto exige que se cumplan al menos dos requisitos. Una publicación puede constituir uno de esos elementos, pero no reemplaza el resto del análisis que deben realizar las autoridades durante una investigación, una acusación o un proceso judicial.

Este aspecto puede ser relevante para comunidades hispanas de Florida, donde las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana: se usan para promocionar pequeños negocios, compartir contenido musical, organizar actividades deportivas, comunicarse con familiares en América Latina y mostrar reuniones de barrio. Publicar material en español, usar expresiones populares o compartir imágenes de una fiesta familiar no equivale, por sí solo, a una admisión de pertenencia a una organización criminal.

Desde el 1 de octubre, los ciudadanos de Florida deben ser más cuidadosos con lo que publican en redes sociales (Foto: Freepik)

¿QUÉ ENTIENDE FLORIDA POR “GANG-RELATED LANGUAGE”?

CS/HB 429 crea una definición específica para “gang-related language”, una expresión que se refiere al lenguaje relacionado con bandas.

Según la ley, el concepto incluye una declaración verbal o escrita que cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Señale una afiliación con una banda criminal.

Apoye actividades de una banda criminal.

Use códigos, símbolos o terminología reconocidos y asociados con organizaciones criminales.

Sea realizada de forma digital o electrónica.

Incluya contenido publicado en plataformas en línea o redes sociales.

La disposición aclara que las declaraciones escritas comprenden comunicaciones digitales o electrónicas, entre ellas las realizadas en sitios web y redes sociales.

Sin embargo, el nuevo criterio no depende únicamente de que aparezca una palabra, emoji, frase o símbolo. El estatuto relaciona ese tipo de lenguaje con el impulso de actividad vinculada con una banda criminal. Esa precisión es clave para evitar interpretaciones amplias sobre contenido que no tenga ese contexto.

NO SE TRATA SOLO DE INTERNET

La norma no elimina los factores que Florida ya utilizaba para identificar una posible pertenencia a una banda criminal. Mantiene referencias a vestimenta, tatuajes, señales con las manos, informantes documentados, evidencia física y contactos con integrantes conocidos.

Uno de los cambios relevantes se relaciona con las asociaciones. La legislación establece que una persona puede cumplir ese elemento si ha sido observada con uno o más miembros conocidos de una agrupación criminal en dos o más ocasiones.

También incluye una condición particular para las observaciones realizadas en cárceles, prisiones u otros centros de detención. En esos espacios, la asociación debe ser voluntaria.

Además, cuando un mismo acto o hecho cumple con los requisitos de más de un criterio, esos factores pueden contabilizarse de manera separada para efectos de la definición.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁN LAS CÁRCELES Y AUTORIDADES?

El alcance de CS/HB 429 no se limita al contenido compartido en aplicaciones o sitios web.

La legislación permite que centros de detención de condados o municipios designen a una persona encargada de evaluar si los internos son miembros o asociados de bandas criminales, con base en los criterios de la sección 874.03 de los Florida Statutes.

El funcionario deberá comunicar, al menos cada dos semanas, información sobre internos considerados miembros o asociados de estas organizaciones a la agencia de seguridad que realizó el arresto.

Por ello, la nueva definición puede incidir en investigaciones, acusaciones, sentencias y evaluaciones dentro de centros de detención. No se trata solamente de revisar publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok o X.

OTRAS LEYES QUE TOCA HB 429

La modificación de la definición de “criminal gang member” también tiene efectos en otras secciones de los Florida Statutes.

La medida incorpora la definición actualizada en disposiciones como la sección 823.05 y la sección 921.141. Esta última contempla factores agravantes para determinados procesos por delitos capitales, incluido el supuesto de que el crimen haya sido cometido por una persona definida como miembro de una banda criminal conforme a la sección 874.03.

La Oficina del Gobernador describió HB 429 como una actualización de las leyes estatales contra las pandillas, al reconocer admisiones en internet, actividad en redes sociales y otros indicadores contemporáneos de afiliación dentro de procesos penales.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La fecha que los residentes de Florida deben marcar en el calendario es el 1 de octubre de 2026. Ese día comenzará a aplicarse CS/HB 429, según el expediente legislativo de la Cámara de Representantes y el Senado de Florida.

Dato clave Información Ley CS/HB 429 Tema Criterios para determinar pertenencia a bandas criminales Estatuto principal modificado Sección 874.03 de los Florida Statutes Gobernador Ron DeSantis Entrada en vigor 1 de octubre de 2026 Número mínimo de criterios Dos o más Elemento digital incorporado Admisiones en línea, comunicaciones electrónicas y lenguaje relacionado con bandas utilizado para impulsar actividad vinculada con estas organizaciones

En resumen, la nueva norma no establece que cualquier usuario de Facebook, Instagram, TikTok o X pase a ser considerado miembro de una banda por una publicación aislada. Lo determinante será el contenido, el contexto, su posible relación con actividad de una organización criminal y la existencia de al menos otro criterio previsto por la legislación estatal.