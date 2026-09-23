Debido a que las tarjetas EBT tradicionales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) utilizan una banda magnética que puede ser copiada mediante dispositivos clandestinos instalados en terminales de pago o cajeros, algunos estados de EE.UU. comenzaron a entregar nuevas tarjetas con chip con el fin de evitar a los delincuentes obtener el número de tarjeta y el PIN, crear tarjetas falsas y gastar los beneficios de SNAP. ¿Cuáles son esos estados y desde cuándo se distribuyen las nuevas tarjetas? En esta nota te lo contamos.

Cabe precisar que la tecnología de chip hace más difícil clonar la tarjeta en una compra presencial porque utiliza datos dinámicos y autenticación adicional. Las tarjetas con función tap o sin contacto añaden otra alternativa de pago que evita deslizar la banda magnética. No obstante, el chip no elimina por completo las estafas: los beneficiarios aún deben proteger el PIN, revisar transacciones y desconfiar de mensajes que pidan datos personales.

La urgencia de la medida responde al aumento de robos de beneficios (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LISTA DE ESTADOS QUE YA EMITEN TARJETAS EBT CON CHIP PARA BENEFICIARIOS DE SNAP

Hasta ahora, ocho estados ya han comenzado a entregar tarjetas EBT con chip a beneficiarios de SNAP. Estos son: Alabama, California, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Oklahoma y Virginia, precisó Newsweek.. El objetivo es frenar el skimming: el robo de datos de tarjetas con banda magnética que permite a delincuentes vaciar los beneficios de alimentos.

Un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) –con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)– reveló el robo de más de US$320 millones en beneficios SNAP para casi 679,000 hogares entre el 1 de octubre de 2022 y el 20 de diciembre de 2024.

Estado Desde cuándo / avance conocido California Fue el primer estado en iniciar la transición. Completó el reemplazo estatal de tarjetas para sus aproximadamente 4.4 millones de clientes EBT en abril de 2025. Alabama Envió por correo tarjetas nuevas con chip a titulares de todo el estado en febrero de 2026, después de un programa piloto. Oklahoma Implementó un despliegue estatal en 2026. Michigan Ya figura entre los estados que distribuyen tarjetas EBT con chip. No hay una fecha específica del inicio. Massachusetts Lanzó la transición estatal en julio de 2026, después de probar las tarjetas en el área de Worcester. Maryland Inició el envío estatal en julio de 2026. Para el 23 de agosto, unos 294,000 de cerca de 507,000 beneficiarios ya habían activado sus nuevas tarjetas. Nueva Jersey Terminó su despliegue estatal el 10 de septiembre de 2026, cuando informó que las tarjetas con chip ya se habían distribuido a los beneficiarios de SNAP y Work First New Jersey. Virginia Comenzó a enviar por correo tarjetas con tecnología chip y sin contacto (chip-and-tap) el 10 de septiembre de 2026. Prevé completar el reemplazo de todos los titulares de EBT antes de finalizar 2026.

Estados con cambios en camino

Otros estados están trabajando para lanzar tarjetas EBT con chip, aunque no todas tienen fechas confirmadas. Así tenemos:

Arkansas, Maine, Nuevo México, Nueva York y Oregón aparecen con proyectos en marcha, publicó Newsweek.

Nueva York planea comenzar a emitir cerca de 2 millones de nuevas tarjetas durante el primer trimestre de 2027.

Pensilvania anunció una inversión de US$7 millones y espera iniciar los envíos a sus cerca de 1.7 millones de beneficiarios de SNAP a finales de la primavera de 2027, según el sitio web de la Mancomunidad de Pensilvania.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS BENEFICIARIOS?

Esperar la notificación oficial de la agencia estatal de SNAP; por lo general, las tarjetas se envían por correo y reemplazan la tarjeta anterior.

Activar la tarjeta nueva siguiendo las instrucciones incluidas y destruir la tarjeta antigua solo cuando la nueva esté activa.

Actualizar el PIN a uno difícil de adivinar y no compartirlo.

Revisar el saldo y el historial de transacciones con frecuencia; reportar de inmediato cualquier compra no reconocida a la línea EBT del estado.

Desconfiar de textos, llamadas o enlaces que soliciten el número de tarjeta, PIN o códigos de verificación.