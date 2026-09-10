Cada programa funciona de manera diferente: uno entrega cupones para mercados agrícolas, otro brinda crédito en supermercados y el tercero ofrece créditos para compras en línea, con descuentos en frutas y verduras (Foto: Magnific)
Cada programa funciona de manera diferente: uno entrega cupones para mercados agrícolas, otro brinda crédito en supermercados y el tercero ofrece créditos para compras en línea, con descuentos en frutas y verduras (Foto: Magnific)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

Los cambios recientes en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) han dejado a . Como resultado, algunos hogares tienen dificultades para cubrir su alimentación y otros gastos esenciales. Si el dinero ya no te alcanza, en la ciudad de Nueva York hay tres alternativas de apoyo alimentario que podrían ayudarte. A continuación, te contamos cuáles son y qué debes hacer para utilizarlas.

Estos programas de NYC pueden aumentar el poder de compra de quienes usan SNAP/EBT en mercados de agricultores y supermercados participantes (Foto: Magnific)
Estos programas de NYC pueden aumentar el poder de compra de quienes usan SNAP/EBT en mercados de agricultores y supermercados participantes (Foto: Magnific)

TRES AYUDAS ALIMENTARIAS EN NYC QUE PODRÍAN SERVIRTE

En Nueva York hay programas de asistencia alimentaria financiados por la ciudad que pueden ser aprovechados por los residentes. Estos otorgan subsidios e incentivos para la compra de alimentos saludables. Ellos son:

1. HEALTH BUCKS

Los son cupones de 2 dólares que se pueden usar para comprar frutas y verduras frescas cultivadas localmente en todos los mercados de agricultores y puestos de venta de productos agrícolas de la ciudad de Nueva York.

Visita el para consultar los días y horarios de apertura. Para encontrar un mercado de agricultores o puesto de venta cerca de ti, envía un mensaje de texto con la palabra “So Good” al 55676 (o “Muy Rico” en español).

¿Cómo obtener cupones de salud?

“Por cada 2 dólares que gastes en mercados de agricultores y puestos de venta de productos agrícolas utilizando SNAP con una tarjeta EBT, puedes obtener 2 dólares en Health Bucks, hasta un máximo de 10 dólares por día”, se lee en su sitio web.

2. GET THE GOOD STUFF

Si participas en SNAP/EBT puedes obtener frutas, verduras y legumbres gratis en ciertos supermercados de la ciudad de Nueva York a través de , un programa del Departamento de Salud de la ciudad.

“Por cada dólar que gastes con SNAP/EBT en frutas, verduras y legumbres elegibles, recibirás un dólar adicional (hasta 10 dólares por día) que podrás usar en tu próxima compra de alimentos elegibles. Este dólar adicional se agrega a una tarjeta rosa de Get the Good Stuff que se escanea en la caja antes de pagar”, señala su sitio web.

Ubicaciones e inscripción

Para empezar a recibir frutas, verduras y legumbres gratis en los supermercados participantes que te mencionamos a continuación, debes dirigirte a su mostrador de atención al cliente o decirle a un cajero que deseas solicitar una tarjeta rosa.

Bronx

SupermercadoDirección y condado
Food Fair Fresh Market2467 Jerome Avenue, Bronx
Food Universe675 Morris Avenue, Bronx
Super Fresh Supermarket459 East 149th Street, Bronx
Fine Fare Supermarket3550 White Plains Road, Bronx
Shop Fair228 Brook Avenue, Bronx
Food Universe Marketplace3470 Third Avenue, Bronx
Ideal Food Basket1136 Ogden Avenue, Bronx
Key Food656 Castle Hill Avenue, Bronx
Key Food Supermarket2044 Boston Road, Bronx
Cherry Valley Marketplace2852 Webster Avenue, Bronx

Brooklyn

SupermercadoDirección y condado
3 Guys From Brooklyn6502 Fort Hamilton Parkway, Brooklyn
Pure Farmers Market1242 Liberty Avenue, Brooklyn
Sea Town Fish and Meat Market328 Linden Street, Brooklyn
Green Corner Fish and Farmers Market801 Flushing Avenue, Brooklyn

Manhattan

SupermercadoDirección y condado
Shop Fair3871 Broadway, Manhattan
Shop Fair1331 St. Nicholas Avenue, Manhattan
Super Gigante Foods3815 Ninth Avenue, Manhattan
Bravo Supermarket1588 Madison Avenue, Manhattan

Queens

SupermercadoDirección y condado
Fine Fare Supermarket8945 163rd Street, Jamaica, Queens
Sea Town Fish and Farmers Market3924 104th Street, Corona, Queens
Shop Fair245 Beach 20th Street, Far Rockaway, Queens

3. GROCERIES TO GO

ofrece a los neoyorquinos que cumplen los requisitos créditos mensuales para comprar comestibles con entrega a domicilio o recogida en tienda. Estos créditos se pueden usar para comprar alimentos y bebidas elegibles para SNAP a través de una plataforma en línea que conecta con cientos de supermercados en toda la ciudad de Nueva York. Los créditos también se pueden usar para pagar cargos por servicio, propinas y el envío.

Los participantes del programa Groceries to Go reciben un 50% de descuento en la compra de frutas y verduras frescas utilizando sus créditos. Con este descuento, pueden ahorrar hasta 30 dólares al mes.

Para poder optar al programa Groceries to Go, debes ser residente de la ciudad de Nueva York, miembro de Health + Hospitals NYC Care y cumplir con los demás requisitos de elegibilidad. Si tienes alguna pregunta sobre el programa o su elegibilidad, llama al 347-665-0175, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 17:30, o envía un correo electrónico a groceriestogo@health.nyc.gov.

Cabe precisar que por el momento, este programa se ha suspendido temporalmente y no está inscribiendo a nuevos participantes. Conviene revisar su sitio web para conocer si ya recibe nuevos beneficiarios.

La ciudad cuenta con programas que ofrecen cupones, crédito extra y descuentos para adquirir alimentos saludables (Foto: Magnific)
La ciudad cuenta con programas que ofrecen cupones, crédito extra y descuentos para adquirir alimentos saludables (Foto: Magnific)

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