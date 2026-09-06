Si vives en Bexar County, Texas, y recibes ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), podrías solicitar beneficios de reemplazo si las tormentas dañaron o destruyeron los productos que habías comprado con esta asistencia. El gobernador Greg Abbott anunció que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) obtuvo aprobación federal para ampliar el plazo de solicitud. La medida da a las familias afectadas más tiempo para reportar las pérdidas y pedir que se reponga una parte del saldo de SNAP que ya utilizaron. ¿Hasta cuándo estará vigente esta extensión y qué pasos deben seguir los beneficiarios? A continuación te lo explicamos.

“Mientras las familias de todo Texas se recuperan de las recientes inclemencias del tiempo y las inundaciones, es fundamental que cuenten con el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. Los beneficios de reemplazo del programa SNAP ayudarán a las familias a reponer los alimentos que se perdieron o se destruyeron, a medida que brindamos todos los recursos disponibles a los texanos afectados”, declaró el gobernador Abbott, en un comunicado de prensa del 5 de septiembre de 2026.

Texas anuncia ayuda para beneficiarios de SNAP afectados por cortes de energía en Bexar County (Foto referencial: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE EL PLAZO EXTENDIDO PARA SOLICITAR BENEFICIOS DE REEMPLAZO DE SNAP?

Los beneficiarios del programa SNAP en el condado de Bexar –cuyos productos que compraron con la asistencia se dañaron o perdieron “debido a los cortes de energía provocados por la tormenta del 28 de agosto de 2026”– tienen hasta el jueves 17 de septiembre de 2026 para solicitar beneficios de reemplazo, se lee en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

¿Cuándo se entregarán los beneficios de remplazo? Los fondos se abonarán en las tarjetas Lone Star dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.

A petición de la HHSC, la Administración de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) aprobó la ampliación del plazo para notificar la pérdida de alimentos de 10 a 20 días. “Las recientes tormentas y cortes de energía han dificultado el acceso a alimentos saludables para muchas familias del condado de Bexar. Agradecemos a nuestros socios federales su colaboración para que estos beneficios alternativos estén disponibles”, declaró Stephanie Muth, comisionada ejecutiva del HHS.

¿CÓMO SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE REEMPLAZO DE SNAP EN BEXAR?

Para solicitar un reemplazo de beneficios, los beneficiarios de SNAP pueden elegir una de las siguientes opciones:

Llamar al 2-1-1, seleccionar un idioma y elegir la opción 7.

Ir a una oficina local de HHSC. Para que encuentres una, visita YourTexasBenefits.com y haz clic en “Buscar una oficina” en la parte inferior de la página.

IMPORTANTE: los beneficiarios del programa SNAP que no residan en el condado de Bexar deben solicitar un reemplazo de sus beneficios dentro de los 10 días posteriores a descubrir que sus alimentos se perdieron o fueron destruidos debido a algún desastre, precisa HHS.