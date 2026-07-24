Si recibes apoyo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la comida que compraste se dañó por las últimas inundaciones en Texas, no te alarmes: el gobernador Greg Abbott informó que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) consiguió permiso del gobierno federal para extender el tiempo disponible para pedir que te repongan esa ayuda. En la práctica, esto ofrece a las familias afectadas un margen mayor para reportar la pérdida de alimentos y solicitar que se les vuelvan a cargar parte de los fondos ya utilizados, evitando que se queden sin respaldo solo porque no lograron hacer el trámite a tiempo. ¿Cómo pedir el reemplazo y hasta cuándo puedes hacerlo? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

El nivel del agua sube y cubre un establo cerca del río Guadalupe en Sisterdale, Texas (EE.UU.), el 16 de julio de 2026. Graves inundaciones afectan a partes del centro-sur de Texas y a la región de Hill Country, especialmente a lo largo del río Guadalupe (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek)

EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE REEMPLAZO DE SNAP EN TEXAS

La extensión consiste en dar más tiempo y facilidades a los beneficiarios de SNAP de ciertos condados de Texas para pedir la reposición de los alimentos que perdieron por las inundaciones. Que quede claro: NO se trata de beneficios nuevos, sino de ampliar el plazo y aclarar el procedimiento para que las familias no se queden sin esa ayuda.

¿Hasta cuándo se puede solicitar los beneficios de reemplazo? Hasta el lunes 3 de agosto de 2026.

Hasta el lunes 3 de agosto de 2026. ¿De qué condados de Texas son los residentes que pueden solicitar los beneficios de reemplazo? Los que viven en los condados afectados por las inundaciones de julio: Bandera, Blanco, Frio, Gillespie, Kendall, Kerr, Medina, Uvalde y Val Verde.

Los que viven en los condados afectados por las inundaciones de julio: Bandera, Blanco, Frio, Gillespie, Kendall, Kerr, Medina, Uvalde y Val Verde. ¿Cómo será la entrega de los beneficios de reemplazo? Los fondos se abonarán en las tarjetas Lone Star dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.

“Las familias que perdieron alimentos en las recientes inundaciones ahora tienen más tiempo para solicitar los beneficios de reemplazo del programa SNAP. Esta extensión del plazo hasta el 3 de agosto ayudará a que quienes lo necesitan tengan comida en la mesa”, dijo el gobernador Abbott.

Estos beneficios de reemplazo permiten que los hogares recuperen el valor de los alimentos comprados con SNAP que se echaron a perder, fueron destruidos o se perdieron por la inundación o por cortes de luz relacionados.

ASÍ PUEDES SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE REEMPLAZO DE SNAP EN TEXAS

Los beneficiarios del programa SNAP deben visitar una oficina local del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSC) para solicitar un reemplazo de beneficios. Encuentre una en la página YourTexasBenefits.com y haga clic en “Buscar una oficina” en la parte inferior del sitio web.

Quienes no puedan visitar una oficina local debido a su edad, discapacidad o distancia, pueden descargar el formulario H1855 y enviarlo por correo a Texas Health and Human Services, PO Box 149027, Austin, TX, 78714-9027 o por fax al 877-447-2839.

RECUERDA: los texanos afectados por cualquier desastre pueden visitar la página web de la HHSC sobre asistencia para desastres para obtener más información. Para encontrar recursos locales, como alimentos o refugio, marca el 2-1-1 y selecciona la opción 1.

El descenso del nivel del río Guadalupe deja al descubierto una zona inundable en Kerrville, Texas (EE. UU.), el 17 de julio de 2026 (Fot0: EFE/EPA/DUSTIN SAFRANEK)

¿CÓMO RELLENAR EL FORMULARIO H1855 DE LA HHSC PARA SNAP?

El Formulario H1855/H1855‑S (“Declaración jurada de no recibo o pérdida de beneficios SNAP”) se usa para pedir reposición de beneficios cuando las estampillas para comida no se recibieron o los alimentos comprados con SNAP se destruyeron como en el caso de las inundaciones en Texas. En términos simples, se completa así:

1. Datos del hogar

Escribe el nombre completo del jefe de hogar o de la persona responsable de la cuenta SNAP.

Incluye dirección actual, número de teléfono y, si lo pide el formulario, el número de caso o de cliente de SNAP.

Señala el condado donde vives, porque el reemplazo se tramita según la oficina local correspondiente.

2. Motivo de la reposición

En la sección donde explicas qué pasó con los beneficios/alimentos:

Marca la opción que corresponda: “no recibo” (no llegaron los beneficios) o “destrucción/pérdida” (los alimentos comprados con SNAP se dañaron o se perdieron).

Si fue por inundación, describe brevemente el evento: fecha de la inundación, si hubo corte de luz prolongado, si se dañó el refrigerador o congelador, si tu hogar tuvo agua dentro, etc.

Indica que la pérdida fue de alimentos adquiridos con SNAP, no de otros productos.

Tu texto puede ser así: “Mis alimentos comprados con SNAP se echaron a perder el 15 de julio de 2026 debido a una inundación que afectó mi casa y un corte de electricidad de más de 8 horas”.

3. Detalles de la pérdida

Algunos formatos te piden el valor aproximado de la comida perdida o el mes de beneficios que quieres reemplazar; si hay un espacio para esto, escribe el monto estimado o aclara que fue todo o casi todo el alimento del mes.

Si la oficina ya sabe que vives en una zona de desastre, bastará con tu declaración; si no, puedes mencionar brevemente que la inundación fue parte de las “inundaciones de julio” en tu área.

4. Declaración y firma bajo juramento

Lee bien el párrafo de declaración jurada, ya que ahí se indica que estás afirmando, bajo pena de perjurio, que la información es verdadera.

Firma con tu nombre tal como aparece en el caso SNAP y escribe la fecha en que llenas el formulario.

Si alguien actúa como “representante autorizado” (AR) de tu hogar, esa persona debe firmar donde corresponda y señalar su relación contigo.

5. Entregar el formulario

Lleva el formulario completado a la oficina local de HHSC o envíalo por los medios que haya indicado la oficina.

Procura hacerlo dentro del plazo que te hayan dado para pedir la reposición tras la inundación.

Guarda una copia del formulario firmado o toma una foto, por si necesitas comprobar después que lo entregaste.