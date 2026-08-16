Este sábado 15 de agosto, los amantes de las artes marciales mixtas tendrán un combate de pronóstico reservado. Islam Makhachev (28-1) defenderá su título mundial de peso wélter ante Ian Machado (17-1) en el combate estelar de UFC 330 que se realizará en Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. Sin embargo, este no será el único campeonato en juego. Por la coestelar, la campeona peso paja Mackenzie Dern (16-5-0) tendrá su primera defensa ante la canadiense Gillian Robertson (17-8-0).

Para ver la pelea Makhachev vs. Garry EN DIRECTO desde España, puedes hacerlo a través de HBO Max : las early prelims arrancan a las 23:30 h del sábado y la cartelera estelar comienza a las 3:00 h del domingo 16 de agosto y el esperado duelo está previsto alrededor de las 5:30 h (hora peninsular).

Previa: Makhachev vs. Garry por UFC 330

Islam Makhachev llega a su defensa titular como el gran favorito y atravesando un buen momento. Para ESPN es el mejor libra por libra y medios especializados lo consideran el mejor peleador de la UFC. Destaca por su estilo basado en el control, el derribo y el dominio desde el suelo.

Su mayor virtud es convertir una pelea de pie en una pelea de grappling: presiona, cierra espacios, busca el derribo y, una vez arriba, utiliza su control para desgastar al rival y buscar una sumisión o acumular asaltos.

Ian Machado Garry, en cambio, representa un desafío diferente. El irlandés destaca especialmente por su distancia, movilidad y capacidad para trabajar desde fuera del alcance de su oponente. Su principal misión será evitar quedar atrapado contra la jaula y, sobre todo, impedir que Makhachev establezca su juego de derribos. Garry ya ha demostrado capacidad para disputar peleas largas y tácticas, lo que podría obligar al campeón a modificar su estrategia.

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO, este sábado 15 de agosto, en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO DE UFC.COM

Cómo y dónde ver HBO Max EN DIRECTO la pelea Makhachev vs. Garry

Campo Detalle País / Región España Plataforma HBO Max (con complemento Deportes, señal Eurosport) Día y fecha local Madrugada del domingo 12 de julio (evento es sábado 11 en Filadelfia) Early prelims 23:30 del sábado (no todos los tramos están en HBO Max, cobertura principal desde la madrugada) Hora conexión HBO Max 01:00 (1:00 h) del domingo, inicio de bloque de deportes / previa UFC Inicio cartelera estelar 03:00 (3:00 h) del domingo en España Hora estimada de la pelea Entre 05:00 y 05:30 de la madrugada (según duración de las peleas previas) Requisitos de acceso Suscripción activa a HBO Max + complemento Deportes (5 €/mes aprox.) Dispositivo App HBO Max en Smart TV, móvil, tablet, web browser, etc. Comentario extra Eurosport y HBO Max comparten derechos en España; cualquier referencia oficial indica “solo en HBO Max” para streaming.

¿Cómo ver la pelea en MAX?

Para ver el UFC 330 a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:

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: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport. Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.

¿Qué otras peleas puedes ver en HBO Max EN DIRECTO por UFC 330?

La pelea coestelar estará protagonizada por la campeona Mackenzie Dern contra la canadiense Gillian Robertson. La monarca del peso paja defenderá su campeonato ante una de las gladiadoras más fuertes de la división.

Otro combate que animará la cartelera estelar. Por el peso ligero, el estadounidense Jalin Turner (15-9-0) enfrentará al brasileño Kaue Fernandes (11-2-0) en una pelea muy reñida.

La pelea de sudamericanos que promete robarse el espectáculo. El brasileño Edson Barboza (24-14-0) y el argentino Esteban Ribovics (15-3-0) se enfrentarán en la cartelera estelar.

Cartelera completa de UFC 330 - Makhachev vs. Garry

Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry - Título de peso wélter

Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson - Título de peso paja

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus - Peso ligero

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics - Peso medio

Cartelera preliminar UFC 330

Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani - Peso wélter

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes - Peso pactado

Donte Johnson vs. Eric McConico - Peso medio

Vicente Luque vs. Tresean Gore - Peso medio

Primeras preliminares UFC 330

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando - Peso semipesado

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj - Peso wélter

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai - Peso wélter

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)