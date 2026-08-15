Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la pelea de UFC 330: Makhachev vs. Garry a través de la señal de Paramount Plus. (Foto: @ufc / Instagram y Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la pelea de UFC 330: Makhachev vs. Garry a través de la señal de Paramount Plus. (Foto: @ufc / Instagram y Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

La pelea de UFC 330: Makhachev vs. Garry apunta a ser emocionante. Se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia por el título peso wélter. El vibrante enfrentamiento es imperdible. Por suerte para ti, lo podrás ver a través de Paramount Plus. A continuación te brindaré toda la información necesaria para que disfrutes del combate por dicha señal.

Cartelera completa del UFC 330

Cartelera estelar del UFC 330

  • Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry: por el título del peso wélter de la UFC
  • Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson: por el título del peso paja de la UFC
  • Mansur Abudl-Malik vs. Dustin Stoltzfus: peso medio
  • Edson Barboza vs. Esteban Ribovics: peso ligero

Cartelera preliminar del UFC 330

  • Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez: peso wélter
  • Jalin Turner vs. Kaue Fernandes: peso ligero
  • Donte Johnson vs. Eric Mcconico: peso medio
  • Vicente Luque vs. Tresean Gore: peso wélter

Cartelera de los primeros preliminares del UFC 330

  • Rafael Tobias vs. Lucas Fernando: peso semipesado
  • Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj: peso wélter
  • Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai: peso wélter
La pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry ha generado mucha expectativa. (Foto: @ufc / Instagram)
La pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry ha generado mucha expectativa. (Foto: @ufc / Instagram)

Horarios por país para ver UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO

La pelea de UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry es imperdible. Por esa razón, a continuación conocerás los horarios por país para seguir el evento EN VIVO y EN DIRECTO. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.

  • Estados Unidos: Primeras preliminares 18:00 (ET), 17:00 (CT), 16:00 (MT) y 15:00 (PT) | Preliminares 20:00 (ET), 19:00 (CT), 18:00 (MT) y 17:00 (PT) | Cartelera Estelar 22:00 (ET), 21:00 (CT), 20:00 (MT) y 19:00 (PT)
  • Argentina, Uruguay y Brasil: Primeras preliminares 19:00 | Preliminares 21:00 | Cartelera Estelar 23:00
  • Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 18:00 | Preliminares 20:00 | Cartelera Estelar 22:00
  • Colombia, Perú, Ecuador y México: Primeras preliminares 17:00 | Preliminares 19:00 | Cartelera Estelar 21:00
  • España: Primeras preliminares 00:00 (domingo) | Preliminares 02:00 (domingo) | Cartelera Estelar 04:00 (domingo)

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC 330: Makhachev vs. Garry?

La transmisión de UFC 330: Makhachev vs. Garry estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra buena parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y otros mercados internacionales.

Paramount Plus es un servicio que:

  • Transmite eventos UFC en vivo.
  • Incluye preliminares y cartelera principal dentro de la suscripción.
  • Permite acceder desde múltiples dispositivos.
  • Ofrece planes mensuales y anuales.
  • Incluye series, películas y otros eventos deportivos dentro del catálogo.

Para los aficionados que buscan seguir UFC 330: Makhachev vs. Garry sin contratar paquetes adicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las opciones más directas para acceder a la cartelera completa.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 330: Makhachev vs. Garry?

El proceso de contratación es sencillo y puede completarse en pocos minutos:

  1. Ingresa al sitio web oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus.
  2. Selecciona el plan disponible en tu país.
  3. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña.
  4. Completa el método de pago correspondiente.
  5. Accede a la plataforma el día del evento.
  6. Busca la transmisión en vivo de UFC 330: Makhachev vs. Garry.

Con una suscripción activa podrás acceder tanto a la pelea entre Makhachev y Garry como al resto de la cartelera.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Paramount Plus ofrece dos alternativas principales para los aficionados de UFC.

Plan Essential

CaracterísticaDetalle
Precio mensualUSD 8.99
Precio anualUSD 89.99
Publicidad
UFC en vivo

Plan Premium

CaracterísticaDetalle
Precio mensualUSD 13.99
Precio anualUSD 139.99
PublicidadReducida
Descargas offline
Acceso Showtime
UFC en vivo

¿Qué plan conviene para UFC 330: Makhachev vs. Garry?

  • Essential: ideal para quienes buscan la opción más económica para seguir UFC.
  • Premium: recomendado para usuarios que consumen deportes, películas y series con frecuencia.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Paramount Plus también dispone de dos niveles de suscripción para el mercado mexicano.

Plan Estándar

CaracterísticaDetalle
Precio mensual149 MXN
CalidadFull HD
Transmisiones simultáneas2
UFC en vivo

Plan Premium

CaracterísticaDetalle
Precio mensual199 MXN
CalidadHasta 4K compatible
Transmisiones simultáneas4
UFC en vivo

¿Qué plan conviene en México?

  • Estándar: excelente relación costo-beneficio para seguir UFC.
  • Premium: pensado para hogares con varios usuarios conectados al mismo tiempo.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica

PaísPrecio mensual aproximado
ArgentinaARS 5,578.51
ColombiaCOP 23,500
ChileCLP 5,690
PerúS/ 21.50
EcuadorUSD 5.99
BoliviaBOB 40.90
UruguayUYU 249
PanamáUSD 5.99
Costa RicaCRC 2,999
GuatemalaGTQ 45.99
HondurasHNL 150
El SalvadorUSD 5.99
NicaraguaNIO 219
República DominicanaDOP 359
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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