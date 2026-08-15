La pelea de UFC 330: Makhachev vs. Garry apunta a ser emocionante. Se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia por el título peso wélter. El vibrante enfrentamiento es imperdible. Por suerte para ti, lo podrás ver a través de Paramount Plus. A continuación te brindaré toda la información necesaria para que disfrutes del combate por dicha señal.
Cartelera completa del UFC 330
Cartelera estelar del UFC 330
- Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry: por el título del peso wélter de la UFC
- Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson: por el título del peso paja de la UFC
- Mansur Abudl-Malik vs. Dustin Stoltzfus: peso medio
- Edson Barboza vs. Esteban Ribovics: peso ligero
Cartelera preliminar del UFC 330
- Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez: peso wélter
- Jalin Turner vs. Kaue Fernandes: peso ligero
- Donte Johnson vs. Eric Mcconico: peso medio
- Vicente Luque vs. Tresean Gore: peso wélter
Cartelera de los primeros preliminares del UFC 330
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando: peso semipesado
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj: peso wélter
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai: peso wélter
Horarios por país para ver UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO
La pelea de UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry es imperdible. Por esa razón, a continuación conocerás los horarios por país para seguir el evento EN VIVO y EN DIRECTO. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.
- Estados Unidos: Primeras preliminares 18:00 (ET), 17:00 (CT), 16:00 (MT) y 15:00 (PT) | Preliminares 20:00 (ET), 19:00 (CT), 18:00 (MT) y 17:00 (PT) | Cartelera Estelar 22:00 (ET), 21:00 (CT), 20:00 (MT) y 19:00 (PT)
- Argentina, Uruguay y Brasil: Primeras preliminares 19:00 | Preliminares 21:00 | Cartelera Estelar 23:00
- Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 18:00 | Preliminares 20:00 | Cartelera Estelar 22:00
- Colombia, Perú, Ecuador y México: Primeras preliminares 17:00 | Preliminares 19:00 | Cartelera Estelar 21:00
- España: Primeras preliminares 00:00 (domingo) | Preliminares 02:00 (domingo) | Cartelera Estelar 04:00 (domingo)
¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC 330: Makhachev vs. Garry?
La transmisión de UFC 330: Makhachev vs. Garry estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra buena parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y otros mercados internacionales.
Paramount Plus es un servicio que:
- Transmite eventos UFC en vivo.
- Incluye preliminares y cartelera principal dentro de la suscripción.
- Permite acceder desde múltiples dispositivos.
- Ofrece planes mensuales y anuales.
- Incluye series, películas y otros eventos deportivos dentro del catálogo.
Para los aficionados que buscan seguir UFC 330: Makhachev vs. Garry sin contratar paquetes adicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las opciones más directas para acceder a la cartelera completa.
¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 330: Makhachev vs. Garry?
El proceso de contratación es sencillo y puede completarse en pocos minutos:
- Ingresa al sitio web oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus.
- Selecciona el plan disponible en tu país.
- Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña.
- Completa el método de pago correspondiente.
- Accede a la plataforma el día del evento.
- Busca la transmisión en vivo de UFC 330: Makhachev vs. Garry.
Con una suscripción activa podrás acceder tanto a la pelea entre Makhachev y Garry como al resto de la cartelera.
Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)
En Estados Unidos, Paramount Plus ofrece dos alternativas principales para los aficionados de UFC.
Plan Essential
|Característica
|Detalle
|Precio mensual
|USD 8.99
|Precio anual
|USD 89.99
|Publicidad
|Sí
|UFC en vivo
|Sí
Plan Premium
|Característica
|Detalle
|Precio mensual
|USD 13.99
|Precio anual
|USD 139.99
|Publicidad
|Reducida
|Descargas offline
|Sí
|Acceso Showtime
|Sí
|UFC en vivo
|Sí
¿Qué plan conviene para UFC 330: Makhachev vs. Garry?
- Essential: ideal para quienes buscan la opción más económica para seguir UFC.
- Premium: recomendado para usuarios que consumen deportes, películas y series con frecuencia.
Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)
Paramount Plus también dispone de dos niveles de suscripción para el mercado mexicano.
Plan Estándar
|Característica
|Detalle
|Precio mensual
|149 MXN
|Calidad
|Full HD
|Transmisiones simultáneas
|2
|UFC en vivo
|Sí
Plan Premium
|Característica
|Detalle
|Precio mensual
|199 MXN
|Calidad
|Hasta 4K compatible
|Transmisiones simultáneas
|4
|UFC en vivo
|Sí
¿Qué plan conviene en México?
- Estándar: excelente relación costo-beneficio para seguir UFC.
- Premium: pensado para hogares con varios usuarios conectados al mismo tiempo.
Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica
|País
|Precio mensual aproximado
|Argentina
|ARS 5,578.51
|Colombia
|COP 23,500
|Chile
|CLP 5,690
|Perú
|S/ 21.50
|Ecuador
|USD 5.99
|Bolivia
|BOB 40.90
|Uruguay
|UYU 249
|Panamá
|USD 5.99
|Costa Rica
|CRC 2,999
|Guatemala
|GTQ 45.99
|Honduras
|HNL 150
|El Salvador
|USD 5.99
|Nicaragua
|NIO 219
|República Dominicana
|DOP 359