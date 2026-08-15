La pelea de UFC 330: Makhachev vs. Garry apunta a ser emocionante. Se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia por el título peso wélter. El vibrante enfrentamiento es imperdible. Por suerte para ti, lo podrás ver a través de Paramount Plus. A continuación te brindaré toda la información necesaria para que disfrutes del combate por dicha señal.

Cartelera completa del UFC 330

Cartelera estelar del UFC 330

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry: por el título del peso wélter de la UFC

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson: por el título del peso paja de la UFC

Mansur Abudl-Malik vs. Dustin Stoltzfus: peso medio

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics: peso ligero

Cartelera preliminar del UFC 330

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez: peso wélter

Jalin Turner vs. Kaue Fernandes: peso ligero

Donte Johnson vs. Eric Mcconico: peso medio

Vicente Luque vs. Tresean Gore: peso wélter

Cartelera de los primeros preliminares del UFC 330

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando: peso semipesado

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj: peso wélter

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai: peso wélter

La pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry ha generado mucha expectativa. (Foto: @ufc / Instagram)

Horarios por país para ver UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO

La pelea de UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry es imperdible. Por esa razón, a continuación conocerás los horarios por país para seguir el evento EN VIVO y EN DIRECTO. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.

Estados Unidos: Primeras preliminares 18:00 (ET), 17:00 (CT), 16:00 (MT) y 15:00 (PT) | Preliminares 20:00 (ET), 19:00 (CT), 18:00 (MT) y 17:00 (PT) | Cartelera Estelar 22:00 (ET), 21:00 (CT), 20:00 (MT) y 19:00 (PT)

Argentina, Uruguay y Brasil: Primeras preliminares 19:00 | Preliminares 21:00 | Cartelera Estelar 23:00

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 18:00 | Preliminares 20:00 | Cartelera Estelar 22:00

Colombia, Perú, Ecuador y México: Primeras preliminares 17:00 | Preliminares 19:00 | Cartelera Estelar 21:00

España: Primeras preliminares 00:00 (domingo) | Preliminares 02:00 (domingo) | Cartelera Estelar 04:00 (domingo)

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC 330: Makhachev vs. Garry?

La transmisión de UFC 330: Makhachev vs. Garry estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra buena parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y otros mercados internacionales.

Paramount Plus es un servicio que:

Transmite eventos UFC en vivo.

Incluye preliminares y cartelera principal dentro de la suscripción.

Permite acceder desde múltiples dispositivos.

Ofrece planes mensuales y anuales.

Incluye series, películas y otros eventos deportivos dentro del catálogo.

Para los aficionados que buscan seguir UFC 330: Makhachev vs. Garry sin contratar paquetes adicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las opciones más directas para acceder a la cartelera completa.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 330: Makhachev vs. Garry?

El proceso de contratación es sencillo y puede completarse en pocos minutos:

Ingresa al sitio web oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus. Selecciona el plan disponible en tu país. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña. Completa el método de pago correspondiente. Accede a la plataforma el día del evento. Busca la transmisión en vivo de UFC 330: Makhachev vs. Garry.

Con una suscripción activa podrás acceder tanto a la pelea entre Makhachev y Garry como al resto de la cartelera.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Paramount Plus ofrece dos alternativas principales para los aficionados de UFC.

Plan Essential

Característica Detalle Precio mensual USD 8.99 Precio anual USD 89.99 Publicidad Sí UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual USD 13.99 Precio anual USD 139.99 Publicidad Reducida Descargas offline Sí Acceso Showtime Sí UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene para UFC 330: Makhachev vs. Garry?

Essential: ideal para quienes buscan la opción más económica para seguir UFC.

Premium: recomendado para usuarios que consumen deportes, películas y series con frecuencia.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Paramount Plus también dispone de dos niveles de suscripción para el mercado mexicano.

Plan Estándar

Característica Detalle Precio mensual 149 MXN Calidad Full HD Transmisiones simultáneas 2 UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual 199 MXN Calidad Hasta 4K compatible Transmisiones simultáneas 4 UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene en México?

Estándar: excelente relación costo-beneficio para seguir UFC.

Premium: pensado para hogares con varios usuarios conectados al mismo tiempo.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica

País Precio mensual aproximado Argentina ARS 5,578.51 Colombia COP 23,500 Chile CLP 5,690 Perú S/ 21.50 Ecuador USD 5.99 Bolivia BOB 40.90 Uruguay UYU 249 Panamá USD 5.99 Costa Rica CRC 2,999 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 El Salvador USD 5.99 Nicaragua NIO 219 República Dominicana DOP 359