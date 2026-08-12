La madrugada del 12 de agosto de 2026 el cielo ofrecerá uno de los fenómenos más comentados del calendario astronómico: una gran alineación matutina de seis planetas , también conocida como “desfile planetario”. En esta ocasión participarán Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno, todos repartidos a lo largo de la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas en el firmamento.

Es importante aclarar que no se trata de que los planetas formen una línea recta perfecta en el espacio. La “alineación” es un efecto de perspectiva: desde la Tierra, vemos a estos seis cuerpos cerca de la misma banda del cielo, configurando un arco que va del horizonte oriental hacia el suroeste (en el hemisferio norte). Eso es lo que convierte al evento en un espectáculo visual tan atractivo para aficionados y curiosos.

Conoce a qué hora y dónde ver la alineación de seis planetas este 12 de agosto en Texas. Guía para observar Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno. (Foto: iStock /Composición Mag)

¿A qué hora se verá en México la alineación de seis planetas?

La alineación es estrictamente matutina, es decir, se aprecia antes del amanecer. La referencia más completa para el hemisferio norte indica que la mejor ventana de observación se sitúa entre 30 y 60 minutos antes de la salida local del Sol.

En el caso de la Ciudad de México, varios medios especializados y guías astronómicas coinciden en que:

El amanecer del 12 de agosto ocurre alrededor de las 6:16 .

del 12 de agosto ocurre alrededor de las . La mejor ventana práctica para ver la alineación es aproximadamente de 5:35 a 5:53.infobae+2

Esa franja de menos de 20 minutos se considera el equilibrio ideal:

Mercurio y Júpiter ya han ganado algo de altura sobre el horizonte este.

El cielo todavía está lo bastante oscuro para percibir los planetas más tenues (con ayuda óptica).

En otros puntos de México, el patrón se mantiene: comienza a observar entre 60 y 30 minutos antes de la salida del Sol en tu ciudad, priorizando los minutos en que el cielo aún no se ha aclarado del todo. La clave es anticiparse al amanecer: si esperas demasiado, la luz del crepúsculo hará desaparecer a los planetas más débiles

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas EN VIVO en cada ciudad de México?

A continuación, te comparto una tabla orientativa con horas sugeridas para iniciar la observación en varios estados y zonas clave de México. Se construye tomando como referencia la regla general (30–60 minutos antes del amanecer) y los datos de salida del Sol de cada ciudad principal, basados en calculadoras astronómicas reconocidas como Timeanddate.

Estado / Ciudad principal Amanecer aprox. 12 de agosto Ventana recomendada de observación Ciudad de México (CDMX) 6:16 5:35 – 5:53 Estado de México (Toluca) 6:27 5:45 – 6:00 Puebla (Puebla) 6:19 5:35 – 5:55 Jalisco (Guadalajara) 6:31 5:45 – 6:05 Nuevo León (Monterrey) 6:12 5:30 – 5:50 Veracruz (Veracruz) 6:18 5:35 – 5:55 Yucatán (Mérida) 6:16 5:30 – 5:50 Quintana Roo (Cancún) 6:20 5:35 – 5:55 Baja California (Tijuana) 6:36 5:50 – 6:15 Sonora (Hermosillo) 6:03 5:20 – 5:45 Chihuahua (Chihuahua) 6:19 5:35 – 5:55 Coahuila (Saltillo) 6:15 5:30 – 5:50 Sinaloa (Culiacán) 6:12 5:30 – 5:50 Guanajuato (León) 6:24 5:40 – 6:00 Michoacán (Morelia) 6:24 5:40 – 6:00 Oaxaca (Oaxaca) 6:17 5:35 – 5:55 Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) 6:11 5:25 – 5:50 Tamaulipas (Tampico) 6:14 5:30 – 5:50 Baja California Sur (La Paz) 6:54 6:10 – 6:30

Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas del 12 de agosto en Estados Unidos, los horarios por estado y qué necesitas para observarla. (Foto: Gemini AI / Composición Mag)

¿Dónde verla en México y qué planetas podrás distinguir?

La alineación podrá verse desde prácticamente todo México, siempre que cuentes con:

Un horizonte oriental despejado , sin edificios ni montañas que bloqueen la salida del Sol.

, sin edificios ni montañas que bloqueen la salida del Sol. Cielo lo más oscuro posible, lejos de la contaminación lumínica intensa.

Algunos tipos de lugares recomendados:

Miradores naturales, cerros y zonas altas con vista amplia al este.

Playas y costas orientadas hacia el amanecer.

Azoteas en ciudades, siempre que no haya estructuras elevadas en dirección del Sol.

Respecto a qué verás realmente:

Saturno : uno de los más fáciles, con brillo estable y tono ligeramente dorado.

: uno de los más fáciles, con brillo estable y tono ligeramente dorado. Marte : visible a simple vista, más alto en el cielo y con su característico tono rojizo.

: visible a simple vista, más alto en el cielo y con su característico tono rojizo. Mercurio : muy bajo en el horizonte este; requiere buena sincronización y un horizonte absolutamente despejado.

: muy bajo en el horizonte este; requiere buena sincronización y un horizonte absolutamente despejado. Júpiter : extremadamente bajo, todavía más que Mercurio; aunque es muy brillante, el resplandor del amanecer lo hace desafiante.

: extremadamente bajo, todavía más que Mercurio; aunque es muy brillante, el resplandor del amanecer lo hace desafiante. Urano y Neptuno: demasiado tenues para el ojo desnudo; necesitarás prismáticos para Urano y telescopio para Neptuno.

Consejos prácticos y seguridad para la observación

Para aprovechar al máximo la alineación planetaria del 12 de agosto en México:

Madruga : llega al sitio de observación al menos 20–30 minutos antes de la ventana recomendada en tu estado.

: llega al sitio de observación al menos 20–30 minutos antes de la ventana recomendada en tu estado. Lleva abrigo ligero y una silla : estarás quieto mirando el cielo y la sensación térmica puede bajar.

: estarás quieto mirando el cielo y la sensación térmica puede bajar. Usa una app de astronomía (Star Walk 2, entre otras) para identificar cada planeta y seguir la eclíptica.

(Star Walk 2, entre otras) para identificar cada planeta y seguir la eclíptica. Prismáticos y telescopio : útiles para Urano y Neptuno; incluso para disfrutar mejor de Saturno.

: útiles para Urano y Neptuno; incluso para disfrutar mejor de Saturno. Nunca apuntes prismáticos ni telescopios cerca del Sol : en cuanto el borde del Sol se asome, deja de usar cualquier instrumento óptico para evitar daños severos en la vista.science.

: en cuanto el borde del Sol se asome, deja de usar cualquier instrumento óptico para evitar daños severos en la vista.science. Aprovecha que en la noche del 12 al 13 también se verá el pico de las Perseidas: puede ser una excelente excusa para organizar una velada astronómica completa.