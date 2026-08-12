Santander será una de las ciudades españolas desde las que podrá contemplarse el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026. El fenómeno astronómico comenzará a las 19:31 hrs (horario peninsular), alcanzará su fase máxima cerca de las 20:27 y terminará a las 21:20, según los horarios publicados para la capital cántabra. El momento más esperado será breve: la totalidad durará unos 63 segundos. Por ello, quienes quieran observar el evento deberán elegir con tiempo un punto con visibilidad libre hacia el oeste, ya que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte. A continuación, te compartimos el horario y dónde ver el eclipse en la ciudad situada en el norte de España, capital de la comunidad autónoma uniprovincial de Cantabria.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La diferencia entre un eclipse solar total y uno parcial es evidente: dentro de la franja de totalidad la Luna cubre por completo el disco solar, mientras que fuera de ella queda una parte del Sol visible. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Santander?

El eclipse podrá verse durante casi dos horas en Santander, aunque solo durante poco más de un minuto la Luna cubrirá por completo el disco solar.

Fase del eclipse Hora en Santander Inicio del eclipse parcial 19:31 Inicio aproximado de la totalidad 20:27 Máximo del eclipse 20:27 Fin aproximado de la totalidad 20:28 Fin del eclipse parcial 21:20

La fase total tendrá una duración estimada de 63 segundos y ocurrirá con el Sol a unos 8,8 grados de altura. Esto significa que una montaña, edificio, árbol u otro obstáculo en dirección oeste puede impedir la observación, incluso dentro de la franja de totalidad.

Para la audiencia hispana fuera de España, las horas corresponden al horario peninsular español de verano (CEST). De forma orientativa, el máximo previsto para las 20:27 en Santander equivale a las 2:27 p. m. en Nueva York y Miami, 1:27 p. m. en Chicago y Houston, y 11:27 a. m. en Los Ángeles.

Dónde ver el eclipse solar total EN DIRECTO

Quienes no puedan desplazarse a Santander o tengan cielos nublados podrán seguir la cobertura especial de RTVE. La corporación emitirá contenidos del eclipse en La 1, Canal 24 Horas, Radio Nacional de España, RTVE Play, RTVE.es y sus redes sociales.

La señal gratuita de RTVE Play ofrecerá, desde las 19:00, dos emisiones en directo desde el Observatorio de Yebes: una en luz blanca para observar la evolución del Sol y otra con filtro en rojo para apreciar fenómenos como las llamaradas solares. RTVE Noticias también transmitirá señales de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde distintos observatorios del país.

En Cantabria, RTVE tendrá puntos de retransmisión junto a los acantilados de Costa Quebrada y desde el mirador de Peña Cabarga. La cobertura televisiva incluye un especial de Aquí la Tierra desde las 18:30 y una edición especial del Telediario 2 a partir de las 20:58, ambas disponibles en La 1 y RTVE Play.

¿Dónde observar el eclipse solar total desde Santander?

Para verlo presencialmente, la clave no es solo estar en Santander: hay que buscar un espacio abierto hacia el oeste. El Instituto Geográfico Nacional advierte que el eclipse ocurrirá cerca de la puesta de Sol, por lo que la visibilidad del horizonte será determinante.

En este contexto, las zonas costeras abiertas y los puntos elevados sin obstáculos visuales son las opciones más favorables. La cobertura de RTVE desde Costa Quebrada y Peña Cabarga confirma la relevancia de estos enclaves para el seguimiento local del fenómeno.

Cómo ver el eclipse solar total de forma segura

Nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera durante un eclipse parcial, y tampoco sirven las gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CD ni filtros caseros. El Instituto Geográfico Nacional recomienda utilizar únicamente gafas de eclipse certificadas con norma EN ISO 12312-2:2015 y marcado CE si se compraron en la Unión Europea.

Las gafas deben estar en buen estado, sin rayones, agujeros, roturas ni dobleces. Tampoco deben usarse junto con prismáticos, cámaras o telescopios si estos instrumentos no tienen filtros solares específicos instalados delante del objetivo.astronomia.

Solo se puede observar el Sol sin protección durante el breve periodo de totalidad, cuando el disco solar esté completamente cubierto. En cuanto aparezca el primer destello de luz al final de esa fase, es necesario volver a colocarse las gafas de eclipse de inmediato.

Un eclipse histórico en España

El eclipse total del 12 de agosto será el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y abarcará buena parte de la mitad norte, mientras que otras zonas del país podrán observarlo de manera parcial.

Después de este evento, España tendrá otro eclipse solar total el 2 de agosto de 2027. El ciclo se completará con un eclipse anular el 26 de enero de 2028; según el IGN, no habrá otro eclipse total visible desde España hasta 2053.

Revisa esta nota para que descubras a qué hora y dónde ver el eclipse solar total en Santander EN VIVO hoy, 12 de agosto. (Foto: Composición Canva - Mag)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total en Santander

¿A qué hora es el eclipse total en Santander?

En Santander, el eclipse parcial comienza a las 19:31. La totalidad está prevista alrededor de las 20:27 y durará aproximadamente 63 segundos; el fenómeno termina a las 21:20.

¿Dónde ver el eclipse solar EN DIRECTO?

RTVE ofrecerá cobertura en La 1, Canal 24 Horas, RNE, RTVE Play, RTVE.es y sus redes. RTVE Play contará con señales especiales desde las 19:00.

¿Se podrá ver el eclipse total desde Santander?

Sí. Santander está dentro de la franja de totalidad. Sin embargo, el Sol estará a solo 8,8 grados sobre el horizonte durante el máximo, por lo que resulta esencial elegir un lugar sin obstáculos hacia el oeste.

¿Se pueden usar gafas de sol para mirar el eclipse?

No. Las gafas de sol no brindan una protección adecuada. Para observar las fases parciales deben utilizarse gafas de eclipse certificadas EN ISO 12312-2:2015 o métodos indirectos de proyección.