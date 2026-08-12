Resta horas para presenciar un evento histórico en España. El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto promete ser mágico; por unos minutos la Luna bloqueará completamente el disco solar, permitiéndonos observar la oscuridad completa del Sol y admirar la corona solar. La Comunidad Valenciana se encuentra en la llamada franja de totalidad y será testigo principal de este fenómeno. astronómico.

La Comunidad Valenciana cuenta con diversos puntos de observación donde se podrá observar el eclipse solar. Sin embargo, no se podrá vivir equitativamente. El norte estará más cerca de la línea central del eclipse; por ello, la provincia de Castellón de la Plana tendrá una duración más larga del fenómeno (94 segundos de totalidad). Mientras que en Valencia, por su parte, solo contará con 60 de totalidad. Alicante, por su parte, no está en la banda de totalidad.

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en la Comunidad Valenciana?

Los horarios para ver el eclipse solar en la Comunidad Valenciana por ciudad. Por su ubicación geográfica, hay sectores donde la duración será más larga. En Alicante, el fenómeno astronómico se observará de manera parcial.

Ciudad de la Comunidad Valenciana Hora de inicio Hora máxima del eclipse Duración del eclipse Valencia 19:38 horas 20:32 horas hasta 20:33 horas Un minuto Castellón 19:37 horas 20:31 horas hasta 20:33 horas 1 min 34 segundos. Alicante 19:40 horas 20:35 horas ---

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO en la Comunidad Valenciana por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live .

Los mejores lugares para observar el eclipse solar en la Comunidad Valenciana

Valencia Macastre Puçol Utiel Aras de los Olmos Peñíscola Onda Benassal Castellón de la Plana

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto es un hecho histórico en España. ¿Se podrá ver este fenómeno astronómico en su totalidad en Valencia? | FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver el eclipse solar en Castellón?

Castellón será la provincia de la Comunidad Valenciana donde se podrá observar el eclipse con mayor duración: 1 minuto y 34 segundos. Los lugares claves para disfrutar de este hecho histórico son:

Ermita de Sant Cristòfol Playas de Castellón Castillo de Onda Parking disuasorio

¿Dónde ver el eclipse solar en Valencia?

Las playas de Valencia se posicionan como el mejor lugar para vivir el eclipse solar. Sin embargo, también hay opciones para las personas que prefieran alejarse de la costa y observar este hecho histórico desde el interior, en los parajes rurales. Esto son los puntos oficiales de la capital:

Partidas Cerrao Santo

La Higueruela

Castillo de Macastre

Playa de Puçol

Pico del Remedio

Sierra del Negrete

Playa de la Malvarrosa

¿Dónde ver el eclipse solar en Alicante?

Alicante es el territorio de la Comunidad Valenciana donde el eclipse se podrá apreciar de manera parcial; por esa razón no cuenta con puntos oficiales de observación. Sin embargo, han preparado una serie de eventos para disfrutar de este hecho histórico que empezará a las 19:40 horas.