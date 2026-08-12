Burgos es uno de los destinos destacados para disfrutar del eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintos puntos de la provincia. La elección del lugar será clave para tener una buena experiencia, por lo que conviene buscar espacios abiertos, con un horizonte despejado y alejados de zonas con obstáculos visuales o contaminación lumínica.

A continuación, te contamos cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar total en Burgos, tanto en la capital como en otros municipios de la provincia, y qué aspectos debes considerar para disfrutar de este hecho histórico en el mundo.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en Burgos?

Burgos te ofrece pueblos mágicos para disfrutar del eclipse solar. En Burgos, el evento astronómico empezará a las 19:33 horas y su fase total será entre las 20:28 y 20:30 horas. En las tierras burgalesas se podrá observar en totalidad.

Villalibado: El pueblo elegido por la NASA como su base de operaciones y donde será la transmisión del eclipse solar.

Mirador del Castillo: Una de las opciones más interesantes por su ubicación elevada y amplitud visual. La prioridad será encontrar un punto con el horizonte occidental despejado, ya que el eclipse ocurrirá cerca del atardecer.

Explanada del Castillo: El entorno abierto de la zona permite disponer de un campo de visión amplio para seguir el fenómeno.

Mirador del Arlanzón: Otra alternativa dentro del entorno de Burgos para buscar un espacio abierto y con pocos obstáculos visuales.

Mirador El Montecillo: Puede ser una opción para quienes busquen una zona elevada y alejada de algunos obstáculos urbanos.

Mirador hacia la Catedral de Burgos: Permite combinar la observación astronómica con una panorámica urbana, aunque conviene comprobar previamente que edificios y elementos del entorno no oculten el Sol durante la fase de totalidad.

Pronóstico meteorológico para la observación del eclipse solar en Burgos este 12 de agosto. Consulta la previsión del tiempo y el nivel de nubosidad previsto para presenciar la totalidad del fenómeno astronómico hoy. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en Arija?

Arija, en la zona de Las Merindades, figura entre los seis enclaves de observación habilitados dentro de la programación provincial del eclipse. Su ubicación y entorno abierto lo convierten en una de las alternativas para quienes quieran desplazarse fuera de la capital y disfrutar del fenómeno en un ambiente menos urbano.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en Poza de la Sal?

Poza de la Sal, en La Bureba, es otro de los puntos oficiales de observación. El municipio forma parte de la programación especial preparada para el eclipse y contará con actividades vinculadas a la astronomía.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en Hacinas?

En la zona de La Demanda, Hacinas será otro de los lugares habilitados para seguir el eclipse. El municipio aparece entre los seis puntos principales de observación seleccionados para organizar la llegada de visitantes y ofrecer espacios acondicionados para el acontecimiento.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en Tejada?

Tejada, en la comarca del Arlanza, también forma parte de la red de puntos de observación del eclipse en Burgos. Su entorno rural ofrece una alternativa para quienes prefieran alejarse de la ciudad y buscar un espacio con mayor amplitud de cielo.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en Quintanarraya?

En la zona de la Ribera del Duero, Quintanarraya será otro de los enclaves destacados para seguir el eclipse solar total. El municipio está incluido entre los seis lugares provinciales con programación específica para el 12 de agosto.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en Lodoso?

Lodoso, dentro de la ruta Amaya-Camino, completa los seis puntos oficiales promovidos para la observación del eclipse. El municipio cuenta además con el Centro de Divulgación de la Astronomía, por lo que representa una alternativa especialmente interesante para quienes quieran combinar la observación del fenómeno con actividades de divulgación astronómica.