Valladolid será uno de los destinos de preferencia para observar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. La fase de totalidad llegará alrededor de las 20:30 hrs (horario peninsular español), con el Sol muy bajo hacia el oeste, por lo que elegir un punto con horizonte despejado será clave para no perderse el evento. El fenómeno astronómico cruzará la mitad norte de España y Valladolid estará dentro de la franja de totalidad. Para residentes, visitantes y público hispano que viaje desde otros países, la recomendación es planear la llegada con tiempo, optar por espacios habilitados (priorizando puntos altos y espacios abiertos con el horizonte oeste despejado, ya que el Sol estará a escasa altura el atarder) y llevar gafas homologadas para eclipses. A continuación, te compartimos un listado con los mejores lugares para ver el eclipse desde el municipio y la ciudad española situada en el cuadrante noroeste de la península ibérica, capital de la provincia de Valladolid y sede de las Cortes y el Gobierno autonómicos de Castilla y León.

VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA), 12/08/2026.- ¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Valladolid? Consulta el horario del 12 de agosto, duración por municipio y dónde verlo en la capital. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora será el eclipse solar total en Valladolid?

En Valladolid, el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 19:34 horas. La totalidad se producirá entre las 20:29 y las 20:31 horas, cerca del momento en que el Sol estará a baja altura sobre el horizonte oeste.

En la ciudad de Valladolid, el tiempo de oscuridad total será breve: en torno a 1 minuto y 27 segundos en los puntos mejor situados. El evento continuará como eclipse parcial hasta la puesta de sol, que ocurrirá poco después de las 21:20 horas.

Para quienes viajen desde América, las horas indicadas corresponden al horario peninsular de España (CEST). En Ciudad de México será al mediodía; en Miami y Nueva York, a las 14:30; y en Los Ángeles, a las 11:30, aproximadamente, para el momento de máxima totalidad.

Mejores lugares para ver el eclipse en Valladolid

La Junta de Castilla y León incluyó 73 localidades en su mapa oficial de observación, seleccionadas por visibilidad, accesibilidad y capacidad para recibir visitantes. Valladolid es la provincia con más puntos recomendados, con alternativas urbanas, periurbanas y rurales.

Cerro de las Contiendas

El Cerro de las Contiendas es una de las opciones más atractivas dentro de Valladolid capital. Su ubicación elevada y la apertura hacia el oeste lo convierten en un lugar favorable para seguir la totalidad, que allí tendrá una duración estimada de 1 minuto y 27 segundos.

Es una alternativa conveniente para quienes se hospeden en la ciudad y quieran evitar desplazamientos largos. Aun así, conviene llegar temprano, ya que se espera alta afluencia durante la tarde.

Ladera oeste de Parquesol

La ladera oeste de Parquesol figura entre los espacios oficiales recomendados para observar el eclipse en la capital vallisoletana. Su principal ventaja es la orientación hacia el oeste, un aspecto fundamental porque el fenómeno ocurrirá cerca del atardecer.

La totalidad prevista en este punto es de alrededor de 1 minuto y 26 segundos. Es una buena opción para familias y visitantes que busquen un sitio urbano sin salir de Valladolid.

Cerro de San Cristóbal

El Cerro de San Cristóbal completa el grupo de tres puntos recomendados oficialmente dentro de Valladolid ciudad. También permitirá observar una totalidad aproximada de 1 minuto y 26 segundos.

Su condición elevada puede favorecer una vista más limpia del horizonte, aunque la elección final debe considerar el acceso, el estacionamiento y la presencia de obstáculos como árboles, edificios o zonas concurridas.

Municipios de la provincia de Valladolid

Para quienes puedan desplazarse fuera de la capital, el mapa oficial incluye opciones como Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Cabezón de Pisuerga, Cigales, La Cistérniga, Tudela de Duero, Villanubla, Íscar, Medina de Rioseco, Portillo, Rueda, Tiedra, Urueña, Villalar y Villalón.

Las zonas rurales pueden ofrecer horizontes más amplios y menos contaminación visual. Sin embargo, las autoridades recomiendan no salir en coche si se dispone de un buen lugar cercano, con el fin de reducir el riesgo de congestión en carreteras y accesos.

Por qué es importante mirar al oeste durante el eclipse solar total

El Instituto Geográfico Nacional advierte que el eclipse ocurrirá con el Sol a baja elevación en toda España. En Valladolid, esto significa que montes, edificios, árboles o incluso el relieve urbano pueden bloquear la vista en el instante decisivo.

Por ello, el mejor lugar no es necesariamente el más alto ni el más famoso, sino aquel que cuente con una vista amplia y sin obstáculos hacia el horizonte oeste. Antes de salir, conviene visitar el punto elegido o revisar su orientación en un mapa.

Recomendaciones para ver el eclipse solar total con seguridad

Usa gafas de eclipse certificadas y en buen estado durante todas las fases parciales.

No mires al Sol con gafas de sol convencionales, cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares adecuados.

Solo es seguro retirar la protección visual durante la totalidad completa; debes volver a colocártela en cuanto reaparezca la luz solar.

Llega con anticipación, lleva agua, protección para el calor y una batería externa para el celular.

Respeta los accesos, las indicaciones de emergencia y las zonas restringidas.

Los puntos seleccionados por Castilla y León cuentan con planificación específica de seguridad y asistencia. Las autoridades activaron el Plan de Protección Civil de la comunidad en nivel 2 ante la previsión de una llegada masiva de visitantes.

Valladolid vivirá un eclipse solar total hoy, 12 de agosto. Revisa el horario exacto, la previsión del tiempo, dónde mirar el fenómeno astronómico. (Foto: Composición Matt Anderson Photography)

¿Dónde ver el eclipse solar total en Valladolid?

Los mejores puntos para observar el eclipse solar total en Valladolid el 12 de agosto de 2026 son el Cerro de las Contiendas, la ladera oeste de Parquesol y el Cerro de San Cristóbal. También hay localidades recomendadas en toda la provincia, entre ellas Medina del Campo, Laguna de Duero, Tiedra, Urueña, Villalón e Íscar.

La clave será encontrar una ubicación con horizonte oeste completamente despejado. El eclipse total será corto, pero Valladolid tendrá condiciones privilegiadas para vivir uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026.