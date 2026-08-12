Zaragoza será escenario privilegiado para vivir un hecho histórico en España. Este miércoles 12 de agosto de 2026 se realizará el eclipse solar total. La atención estará puesta no solo en la hora en que comenzará el fenómeno astronómico, sino también en las condiciones meteorológicas, ya que la presencia de nubes será determinante para saber si el Sol podrá observarse con claridad durante sus distintas fases.

La fase total del eclipse iniciará a las 20:29 horas y durará alrededor de 1 minuto y 23 segundos. Zaragoza es una de las localidades de Aragón donde se podrá apreciar en su totalidad este evento histórico; por ello te contamos cómo estarán las condiciones climáticas.

Horarios y canales para ver EN DIRECTO el eclipse solar que se realizará hoy miércoles 12 de agosto. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿Cómo estará el tiempo en Zaragoza durante el eclipse solar?

Los pronósticos de tiempo en Zaragoza durante el eclipse son alentadores. Alrededor de las 20:00 horas se estima una temperatura de 37 grados y para las 21:00 horas, la temperatura bajará hasta los 34 grados.

Condiciones climáticas 20:00 horas 21:00 horas Temperatura 37°C 34°C Tiempo Soleado Soleado Probabilidad de lluvia 0% 0% Precipitaciones 0 mm 0cmm Humedad 18% 21% Velocidad del viento 14 km/h 15 km/h Ráfaga del viento 17 km/h 32 km/h

¿Estará nublado en Zaragoza para el eclipse solar?

Los pronósticos señalan que en Zaragoza durante el eclipse solar habrá un 0% de nubosidad; sin embargo, según explicaron especialistas, no impedirán la visualización del fenómeno.

Condiciones climáticas 20:00 horas 21:00 horas Nubosidad 0% 0% Índice UV 0 0 Visibilidad 10 km 10 km

Visibilidad del eclipse solar en Zaragoza hoy

Zaragoza es uno de los lugares en territorio español donde se podrá apreciar en su totalidad el eclipse solar. Si bien hay un grado de nubosidad durante el hecho histórico, especialistas explicaron que ello no implicaría una amenaza para no apreciar el encuentro entre la Luna y el Sol.