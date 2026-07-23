“Elize: Sombras de una mujer” (“Elize: Shadows Of A Woman” en inglés y “Elize: Sombras de Uma Mulher” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. La producción inspirada en un caso real que conmocionó a todo Brasil en 2012 ha logrado llamar la atención de los usuarios de la plataforma de streaming de la N roja. Si ya viste esta película, te comparto otros títulos similares.

Se trata del brutal crimen cometido por Elize Matsunaga, quien asesinó y descuartizó a su esposo en el apartamento de la pareja. Aunque Elize, una ex dama de compañía, creía que su vida mejoraría tras casarse con el millonario Marcos Matsunaga, la realidad fue otra y tras problemas como el engaño de su marido y complicaciones para quedar embarazada, tomó la fatal decisión.

Pero “Elize: Sombras de una mujer”, thriller psicológico dirigido por Felipe Vellas (“Código criminal”), no es la única película inspirada en hechos reales que puedes encontrar en Netflix. Aunque el catálogo del popular servicio de streaming incluye varias producciones de este estilo, nos centraremos en las películas originales de la plataforma.

ESTAS SON LAS PELÍCULAS INSPIRADAS EN HECHOS REALES QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. El Ángel de la Muerte

Dirigida por Tobias Lindholm y escrita por Krysty Wilson-Cairns, “El ángel de la muerte” (“The Good Nurse”) es una película de suspenso criminal basada en el libro de 2013 del mismo nombre de Charles Graeber que se centra en la persecución y captura del asesino en serie estadounidense Charles Cullen, quien mató hasta 400 pacientes durante sus 16 años de carrera como enfermero. Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich y Kim Dickens conforman el reparto principal.

Sinopsis: “Una agobiada enfermera encuentra refugio en un generoso colega, hasta que una inesperada muerte levanta sospechas sobre las intenciones de su nuevo ángel guardián…”

Jessica Chastain interpretó a Amy Loughren en la película "El ángel de la muerte", basada en el libro de 2013 del mismo nombre de Charles Graeber (Foto: Netflix)

2. La viuda negra

Basada en la historia del caso conocido como la “viuda negra de Patraix”, “La viuda negra” (“A Widow’s Game” en inglés) es una película española de Netflix que retrata el brutal asesinato de Antonio Navarro Cerdán a manos de uno de los amantes de su esposa María Jesús Moreno Cantó, quien es la autora intelectual del homicidio.

Sinopsis: “En este thriller basado en hechos reales, la investigación a partir del hallazgo de un hombre muerto hace añicos la fachada perfecta de su viuda y expone una doble vida secreta.”

Ivana Baquero es la protagonista de la película española "La viuda negra", donde interpreta a María Jesús Moreno Cantó (Maje) (Foto: Netflix)

3. Chicas perdidas

Dirigida por Liz Garbus, “Chicas perdidas” (“Lost Girls”) es una película de drama y suspenso basada en una historia real que narra la desaparición de Shannan Gilbert, la lucha de su madre Mari por encontrarla y el descubrimiento de varios crímenes sin resolver. El libro “Lost Girls: An Unsolved American Mystery” escrito por el periodista de investigación Robert Kolker sirve de guía para esta producción de 2020.

Sinopsis: “Desesperada por hallar a su hija desaparecida, una madre lucha por destapar la verdad y ayuda a revelar una serie de homicidios sin resolver.”

Amy Ryan, Thomasin McKenzie, Lola Kirke, Oona Laurence, Dean Winters, Miriam Shor, Reed Birney, Kevin Corrigan y Gabriel Byrne son parte del elenco de “Chicas perdidas” (“Lost Girls”) (Foto: Netflix)

4. Emboscada final

“Emboscada final” (“The Highwaymen”) narra la historia real de Frank Hamer y Maney Gault, dos ex-rangers de Texas que salen del retiro en 1934 para capturar a los famosos criminales Bonnie y Clyde. John Lee Hancock es el director de este largometraje escrito por John Fusco, mientras que Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates, John Carroll Lynch, Kim Dickens, Thomas Mann y William Sadler son parte del elenco.

Sinopsis: “Dos exrangers de Texas con nervios de acero le siguen los pasos a la famosa pareja de criminales Bonnie y Clyde.”

Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates, John Carroll Lynch, Kim Dickens, Thomas Mann y William Sadler son los protagonistas de la película "The Highwatmen" (Foto: Netflix)

5. Extremadamente cruel, malvado y perverso

“Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile” es una película biográfica de suspenso policíaco dirigida por Joe Berlinger y escrita por Michael Werwie. La cinta protagonizada por Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich y Jim Parsons relata la vida del famoso asesino en serie estadounidense Ted Bundy. Se centra en su gran poder de engaño y en cómo afectó a su entorno más cercano.

Sinopsis: “Drama basado en la historia real de la relación entre Ted Bundy y Liz, una madre soltera que se enamora del asesino serial y pasa años negando sus crímenes.”