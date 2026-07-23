Netflix ha incorporado a su catálogo un thriller brasileño que ya está dando que hablar entre los fans del ‘true crime’: “Elize: Sombras de una mujer” (titulada en portugués: “Elize: Sombras de Uma Mulher” y en inglés: “Elize: Shadows of a Woman”). Así, si tienes curiosidad por verla o ya la terminaste y quieres ir un paso más allá, probablemente te interese conocer quién está detrás de cada personaje. Por eso, esta es una guía de Gestión Mix pensada para que identifiques a los actores y actrices del reparto y los ubiques en otros proyectos.

Vale precisar que la producción está inspirada en el caso real de Elize Matsunaga, una mujer que conmocionó al país sudamericano tras asesinar y descuartizar a su esposo.

En ese sentido, la historia explora, desde una mirada ficcional, el funcionamiento interno de una relación marcada por conflictos y las decisiones que terminaron en un crimen que sacudió al país.

Es decir, la trama sigue el recorrido de Elize desde su origen humilde hasta su matrimonio con un empresario adinerado, y cómo detrás de una fachada de familia perfecta se escondían abusos y secretos que desencadenaron en una tragedia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Elize: Sombras de una mujer”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”

1. Lorena Comparato como Elize Matsunaga

Empezamos la lista con la protagonista de la película de Netflix: Elize Matsunaga, la mujer que cumple el rol de eje del relato.

Ella está interpretada por Lorena Comparato, actriz portuguesa‑brasileña reconocida por series como “Impuros”, “Rensga Hits!” y “Samantha!”.

Lorena Comparato como Elize Matsunaga en una escena de la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

2. Henrique Kimura como Marcos Kitano Matsunaga

Marcos, por su parte, es el esposo adinerado de Elize y heredero de una empresa alimenticia. En la ficción, su posición de poder y sus infidelidades se convierten en parte del combustible de las tensiones del matrimonio, que acaban por llevar a la protagonista al límite.

El artista que asume este papel es Henrique Kimura, quien ya le había dado vida al empresario en la parte dramatizada del documental “Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen” (“Elize Matsunaga: Era uma vez um crime”) de Netflix.

Lorena Comparato como Elize Matsunaga y Henrique Kimura como Marcos Kitano Matsunaga en una escena de la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

3. Denise Weinberg como la Tía Marta

La Tía Marta es otro personaje clave del elenco principal del largometraje.

La actriz que la interpreta es Denise Weinberg, famosa en Brasil por su trabajo previo en proyectos como “Linha de Passe”, “Salve Geral”, la trilogía “De Pernas Pro Ar” y la serie “Psi”.

Denise Weinberg como la Tía Marta y Lorena Comparato como Elize Matsunaga en una escena de la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

4. Anajú Dorigon como Danielle

Por otro lado, la estrella Anajú Dorigon, también integrante de los elencos de “Orgulho e Paixão” y “Órfãos da Terra” le da vida a Danielle.

Otros actores y personajes de “Elize: Sombras de una mujer”:

5. Luciano Quirino como el delegado Aquino

como el delegado Aquino 6. Miwa Yanagizawa como Misako Matsunaga

como Misako Matsunaga 7. Julia Shimura como Clarice

como Clarice 8. Julia Konrad

9. Gustavo Falcão

10. Marat Descartes

11. Flora Sandyá

12. Edson Kameda

13. Erica Montanheiro

14. Arthur Toyoshima