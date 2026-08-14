Los servicios meteorológicos de Estados Unidos emitieron una alerta por la proximidad de dos sistemas de tormentas que amenazan con generar condiciones climáticas extremas en ciertos puntos del país. Ante la incertidumbre sobre el impacto real de este fenómeno y qué áreas pueden resultar afectadas, te presentaré a continuación este artículo informativo para conocer la información detallada.

Si bien los meteorólogos señalaron que ambos sistemas de tormentas se mantienen bajo vigilancia, solo uno de ellos posee el potencial de generar condiciones climáticas severas en una parte específica del país.

Uno de ellos se trata de la tormenta tropical Hernán, el cual se formó este jueves en el océano Pacífico. Cuenta con vientos sostenidos cercanos a 40 mph; sin embargo, se encuentra 1,460 millas al oeste del sur de Baja California, México, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Si bien la tormenta tropical Hernán se formó hoy, no representa un peligro en territorio estadounidense. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con lo indicado, esta tormenta no representa un peligro en el territorio estadounidense debido a la distancia considerable que se ubica.

Ahora, el fenómeno que causa preocupación entre los expertos del NHC es el Potencial Ciclón Tropical Uno-C. Este nombre se debe a que, por ahora, no está suficientemente organizado para nominarse oficialmente como tormenta tropical.

Pese a ello, está trayendo vientos cercanos a 40 mph y dejaría intensas lluvias al sureste de la Isla Grande de Hawái en las próximas horas . El NHC advierte que este futuro sistema dejaría acumulaciones entre 5 a 20 pulgadas, cantidades suficientes para provocar inundaciones y deslaves.

El sur de Hawái podría resultar impactado con intensas lluvias en las próximas horas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Tormenta tropical Cristóbal no representa un riesgo para EE.UU.

El pasado miércoles 12 de agosto, se alertó sobre la formación de la tormenta tropical Cristóbal en aguas abiertas del océano Atlántico; sin embargo, no ha representado una amenaza en suelo estadounidense, ya que se está desplazando hacia sectores más alejados del continente.

El Centro de Pronósticos de Fox Weather puntualizó que este fenómeno perdería intensidad durante la mañana de este jueves 13 de agosto hasta disiparse por en completo en horas de la tarde.