El avance de un frente de tormentas peligrosas para el inicio de la semana ha encendido las alarmas de los expertos debido al riesgo que representa para millones de personas en múltiples regiones de Estados Unidos. ¿Qué áreas pueden resultar afectadas y qué condiciones se presentarán? Conoce las respuestas en este artículo informativo.

Qué se espera en EE. UU. para este inicio de semana

Un reporte otorgado por Fox Weather especificó que una “segunda línea de tormentas azotó el sur de Wisconsin y el norte de Illinois” en la última hora de la tarde del presente domingo.

Por consecuente, desde este lunes 10 de agosto seguirán registrándose lluvias intensas y tormentas peligrosas en áreas del Medio Oeste y la región sur de los Grandes Lagos. Esto implica una amenaza de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas.

Es importante resaltar que las condiciones meteorológicas adversas que se presentarán en las zonas mencionadas son provocadas por el choque entre una masa de aire altamente húmedo proveniente del Golfo de México y un sistema de baja presión.

Lo preocupante de las fuertes lluvias es la probabilidad de que se registren inundaciones en carreteras y hogares. (Crédito: Zach D Roberts / NurPhoto via AFP)

Los vientos fuertes también serán una preocupación para los habitantes de las regiones posiblemente afectadas. En ese sentido, es posible que distintas estructuras resulten dañadas, principalmente los tendidos eléctricos.

Para el martes 11 de agosto, este frente se trasladará hacia la región Este del país, permitiendo que las lluvias intensas y tormentas con rayos se mantengan en el Medio Oeste, aunque también afectará al valle del río Ohio.

Por lo tanto, es posible acumulaciones generalizadas de lluvia entre 2 a 3 pulgadas en ciudades como Chicago y Cleveland; sin embargo, en zonas situadas al norte de Indiana y Ohio se prevén entre 3 a 5 pulgadas de lluvia.

Los pronósticos señalan que la ciudad de Chicago será una de las más afectadas por el paso de este frente. (Crédito: Marcin Golba / NurPhoto via AFP)

El mal tiempo se mantendrá por varios días

Fox Weather advierte que los fuertes aguaceros se pueden extender hasta el miércoles 12 de agosto en el sur de la región de los Grandes Lagos, mientras que en Virginia Occidental el impacto puede prolongarse hasta el jueves 13, donde algunas zonas están bajo riesgo de registrar hasta 6 pulgadas de lluvia.

Dicha cantidad de agua tiene la capacidad de anegar los suelos y acelerar las corrientes de los arrojos, lo que puede derivar en inundaciones en viviendas y carreteras.