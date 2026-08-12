El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será visible de forma parcial en zonas del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte. No habrá eclipse total en territorio estadounidense: la franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña parte de Portugal. Si estás en EE.UU., revisa el horario de tu ciudad para observar el momento de máxima cobertura. En Alaska se verá durante la mañana, mientras que en el noreste y parte de la costa este el fenómeno ocurrirá alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde.

Ciudades en Estados Unidos donde se podrá observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. El porcentaje de visibilidad por estados. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora es el eclipse solar en Estados Unidos?

El horario del eclipse solar cambia según la ciudad y la zona horaria. La NASA confirma que, en Estados Unidos, la Luna solo cubrirá una pequeña parte del disco solar; la mayor cobertura entre las ciudades destacadas será en Fairbanks, Alaska, con 37%.

Ciudad Zona horaria Inicio Máximo del eclipse Cobertura máxima Fin Fairbanks, Alaska AKDT 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Anchorage, Alaska AKDT 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Juneau, Alaska AKDT 7:41 a. m. 8:24 a. m. 17% 9:08 a. m. Bangor, Maine EDT 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Portland, Maine EDT 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Boston, Massachusetts EDT 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Nueva York EDT 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Filadelfia, Pensilvania EDT 1:11 p. m. 1:53 p. m. 7% 2:35 p. m. Washington D. C. EDT 1:17 p. m. 1:53 p. m. 4% 2:27 p. m. Detroit, Michigan EDT 1:03 p. m. 1:36 p. m. 3% 2:08 p. m.

Todos los horarios son locales, de acuerdo con la tabla oficial de la NASA.

Horarios por zona para hispanos para ver el eclipse solar en Estados Unidos

Alaska: el mejor punto de observación en EE. UU.

En Alaska se concentrarán los porcentajes más altos de cobertura solar dentro de Estados Unidos. Fairbanks tendrá el máximo nacional entre las ciudades incluidas por la NASA, con 37% del Sol cubierto a las 8:27 a. m., hora de Alaska. Anchorage alcanzará 28% a las 8:21 a. m.

Costa Este: Nueva York, Boston y Washington D. C.

La comunidad hispana de la costa este podrá observar un eclipse parcial al inicio de la tarde. En Nueva York, el fenómeno comenzará a la 1:07 p. m. y llegará a su máximo a la 1:54 p. m., con 9% de cobertura; en Boston el máximo será de 16% a la 1:55 p. m.

En Washington D. C., la cobertura será menor, de 4%, y el punto máximo ocurrirá a la 1:53 p. m. Filadelfia tendrá una cobertura estimada de 7%, también cerca de la 1:53 p. m.

Maine: mayor visibilidad en el noreste continental

Maine será uno de los estados continentales con mejor visibilidad. En Bangor, el eclipse parcial iniciará a las 12:54 p. m., tendrá su máxima cobertura —24%— a la 1:53 p. m. y concluirá a las 2:49 p. m.

¿Se verá un eclipse total en Estados Unidos?

No. Aunque el evento astronómico del 12 de agosto es un eclipse solar total a nivel global, Estados Unidos queda fuera de la trayectoria de totalidad. En el país solo podrá observarse como eclipse parcial en partes del norte, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

La totalidad será visible en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal. En esas zonas, el Sol podrá quedar bloqueado por completo durante un periodo que, para la mayoría de los observadores, será inferior a dos minutos.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

No mires directamente al Sol durante un eclipse parcial. La NASA advierte que las gafas de sol convencionales no protegen la vista, incluso si son muy oscuras. Para observarlo de manera directa debes usar lentes para eclipse o un visor solar seguro que cumpla con la norma ISO 12312-2.

Usa lentes certificados para eclipses o un visor solar de mano seguro.

No observes el Sol a través de cámaras, binoculares, telescopios o lentes ópticos si no cuentan con un filtro solar especial colocado delante del equipo.

Como alternativa, utiliza un proyector estenopeico: permite ver la imagen proyectada del Sol sin mirarlo directamente.

Si no estás en una zona de visibilidad o el clima no ayuda, podrás seguir la cobertura de la NASA en vivo desde las 1:15 p. m. ET.

Conoce el mapa con los estados de Estados Unidos desde donde será visible el eclipse solar parcial de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar en Estados Unidos

¿A qué hora es el eclipse solar hoy en Nueva York?

En Nueva York, el eclipse parcial comienza a la 1:07 p. m., alcanza su punto máximo a la 1:54 p. m. y termina a las 2:38 p. m., en horario EDT. La Luna cubrirá aproximadamente 9% del Sol.

¿A qué hora se verá el eclipse en Miami, Houston o Los Ángeles?

La información oficial consultada confirma visibilidad en partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte. No hay horarios específicos de la NASA para Miami, Houston o Los Ángeles en su tabla de ciudades seleccionadas, por lo que no se debe asumir que el eclipse será observable desde esas ciudades.

¿Dónde se verá mejor el eclipse solar en Estados Unidos?

Entre las ciudades incluidas en la guía de NASA, Fairbanks, Alaska, tendrá la mayor cobertura, con 37% del Sol oculto a las 8:27 a. m. hora local. Le siguen Anchorage, con 28%, y Bangor, Maine, con 24%.

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO?

NASA transmitirá el eclipse solar en vivo el 12 de agosto a partir de la 1:15 p. m. ET, con imágenes de la trayectoria del fenómeno y entrevistas a especialistas.