No puedes perderte este hecho histórico y León se perfila como el mejor escenario en España para observar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. Sus campos, libres de contaminación lumínica, te permitirán ser testigo del evento astronómico del siglo. Por ello, las condiciones del clima juegan un papel importante, sobre todo si habrá presencia de nubes durante las fases del encuentro entre el sol y la luna.
El evento del siglo iniciará a las 19:33 horas, pero la fase total empezará a las 20:28 horas hasta las 20:30 horas. Serán 1 minuto y 45 segundos donde el cielo de León apreciará cuando la luna bloquea completamente el disco solar.
¿Cómo estará el tiempo en León durante el eclipse solar?
Los pronósticos de tiempo en León durante el eclipse son alentadores. Alrededor de las 20:00 horas se estima una temperatura de 35 grados y para las 21:00 horas, la temperatura bajará hasta los 29 grados.
|Condiciones climáticas
|20:00 horas
|21:00 horas
|Temperatura
|35°C
|29°C
|Tiempo
|Soleado
|Soleado
|Probabilidad de lluvia
|0%
|0%
|Precipitaciones
|0 mm
|0cmm
|Humedad
|12%
|19%
|Velocidad del viento
|13 km/h
|9 km/h
|Ráfaga del viento
|15 km/h
|19 km/h
¿Estará nublado en Zaragoza para el eclipse solar?
Los pronósticos señalan que en León durante el eclipse solar habrá un 4% de nubosidad; sin embargo, según explicaron especialistas, no impedirán la visualización del fenómeno.
|Condiciones climáticas
|20:00 horas
|21:00 horas
|Nubosidad
|4%
|1%
|Índice UV
|0
|0
|Visibilidad
|10 km
|10 km
Visibilidad del eclipse solar en León hoy
León es uno de los lugares en territorio español donde se podrá apreciar en su totalidad el eclipse solar. Los pronósticos señalan que no hay amenaza de nubosidad durante el evento del siglo en la meteorología y para España.