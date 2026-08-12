No puedes perderte este hecho histórico y León se perfila como el mejor escenario en España para observar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. Sus campos, libres de contaminación lumínica, te permitirán ser testigo del evento astronómico del siglo. Por ello, las condiciones del clima juegan un papel importante, sobre todo si habrá presencia de nubes durante las fases del encuentro entre el sol y la luna.

El evento del siglo iniciará a las 19:33 horas, pero la fase total empezará a las 20:28 horas hasta las 20:30 horas. Serán 1 minuto y 45 segundos donde el cielo de León apreciará cuando la luna bloquea completamente el disco solar.

Conoce el mapa del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, las ciudades que verán la totalidad, horarios clave y cómo observarlo. (Foto: Nasa.gov / Composición Gestión Mix)

¿Cómo estará el tiempo en León durante el eclipse solar?

Los pronósticos de tiempo en León durante el eclipse son alentadores. Alrededor de las 20:00 horas se estima una temperatura de 35 grados y para las 21:00 horas, la temperatura bajará hasta los 29 grados.

Condiciones climáticas 20:00 horas 21:00 horas Temperatura 35°C 29°C Tiempo Soleado Soleado Probabilidad de lluvia 0% 0% Precipitaciones 0 mm 0cmm Humedad 12% 19% Velocidad del viento 13 km/h 9 km/h Ráfaga del viento 15 km/h 19 km/h

¿Estará nublado en Zaragoza para el eclipse solar?

Los pronósticos señalan que en León durante el eclipse solar habrá un 4% de nubosidad; sin embargo, según explicaron especialistas, no impedirán la visualización del fenómeno.

Condiciones climáticas 20:00 horas 21:00 horas Nubosidad 4% 1% Índice UV 0 0 Visibilidad 10 km 10 km

Visibilidad del eclipse solar en León hoy

León es uno de los lugares en territorio español donde se podrá apreciar en su totalidad el eclipse solar. Los pronósticos señalan que no hay amenaza de nubosidad durante el evento del siglo en la meteorología y para España.