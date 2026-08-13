En “No se desea buena suerte” (“Don’t Say Good Luck” en su idioma original), película de Netflix, Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) es una estudiante de segundo año de preparatoria que ama el teatro, y que mientras se prepara para una importante producción escolar, lidia con la enfermedad terminal de su madre Elizabeth Birenbaum (Melanie Lynskey). Aunque cuenta con el apoyo de su familia, se trata de un proceso muy difícil que la obliga a madurar más rápido.

Este emotivo drama musical sobre la mayoría de edad explora cómo una adolescente equilibra el brillo del teatro escolar con una dura crisis familiar cuando reaparece el cáncer de su madre. Cuenta con la dirección de Julia Hart (“Stargirl”) y el guion de Laura Hankin (“While We’re Young”) en colaboración con Hart y Jordan Horowitz.

Pero Sunny “Don’t Say Good Luck”, que cuenta con un elenco principal conformado por Sandler, Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi, Jack Champion, Scarlett Estevez y Jon Lovitz, ¿se basa en una historia de la vida real?

Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) debe lidiar con la enfermedad terminal de su madre en la película "No se desea buena suerte", que se estrena el 14 de agosto (Foto: Netflix)

“NO SE DESEA BUENA SUERTE” ¿ESTÁ INSPIRADA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es sí. La película “No se desea buena suerte” está inspirada en la historia real de su guionista, Laura Hankin, quien en su adolescencia era una estudiante apasionada por el teatro musical que logró obtener el papel principal en la obra de su escuela secundaria. No obstante, detrás del escenario, debía cuidar a su madre mientras luchaba contra una enfermedad terminal.

“Se basa en la historia real de Laura, cuando consiguió el papel principal en el musical de su instituto justo cuando el cáncer de su madre reapareció. Al ser tan personal y específica, resulta muy real. Aunque no sea exactamente su historia, la gente puede sentirse identificada”, contó Hart a Tudum.

El hecho de que “Don’t Say Good Luck” está inspirada en parte de la historia de Laura Hankin fue inspirador y al mismo tiempo desafiante para Sunny Sandler. “Lo más difícil para mí fue interpretar a una persona que realmente vivió esto”, explicó a Netflix. “Pero también fue lo más hermoso”.

Desde que se enteró del proyecto, Sandler estaba decidida a participar. “En cuanto oí hablar de la idea, supe que me encantaba, que creía en ella y que quería hacerlo”, compartió la joven actriz. “Luego me reuní con Julia, y eso me convenció definitivamente”.

Por su parte, aseguró que esta vulnerabilidad es la que refuerza la tesis de la película. “El objetivo principal del film es que Sophie aprenda a superar las dificultades de la vida y a canalizar sus emociones a través del arte. Es un recordatorio del poder del arte. Ella creó algo que nos brindó a todos una comunidad maravillosa y amigos para toda la vida”.

Sunny Sandler interpreta a Sophie Birenbaum y Melanie Lynskey interpreta a Elizabeth Birenbaum en la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “NO SE DESEA BUENA SUERTE”?

“No se desea buena suerte” se estrenará el viernes 14 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama musical adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.