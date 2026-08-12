El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes eventos astronómicos del año . La Luna cubrirá por completo al Sol en una estrecha franja que cruzará Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, el norte de España y una pequeña zona de Portugal; mientras que en el norte de Estados Unidos el fenómeno se apreciará de manera parcial. Para quienes no estén en una zona con buena visibilidad o quieran seguir las imágenes desde distintos puntos del planeta, NASA transmitirá el evento en vivo y gratis.

El eclipse solar total del 12 de agosto se verá en España: horarios por ciudad, zonas de totalidad, consejos para verlo con seguridad y cómo seguir la transmisión online. (Foto: iStock)

¿Dónde ver NASA TV EN VIVO y gratis?

La cobertura oficial podrá verse desde la página NASA Live, a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales. La emisión especial sobre el eclipse total del hemisferio norte comenzará a la 1:15 p. m. (hora del Este de Estados Unidos).

La transmisión incluirá imágenes en directo desde la trayectoria del eclipse, explicaciones de especialistas y seguimiento científico del momento en que la umbra —la zona más oscura de la sombra de la Luna— recorra distintas regiones. La narración prevista por NASA será en inglés, pero las imágenes, mapas y visualizaciones convierten a la cobertura en una alternativa útil para seguir el fenómeno desde cualquier país.

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Horario del eclipse solar hoy, 12 de agosto

La señal de NASA comenzará a las 1:15 p. m. EDT. Para una audiencia hispana en Estados Unidos y España, esta es la conversión de referencia:

País o zona Inicio de NASA EN VIVO Tipo de visibilidad Nueva York, Washington D. C. y Miami 1:15 p. m. EDT Eclipse parcial Chicago 12:15 p. m. CDT Eclipse parcial muy leve Denver 11:15 a. m. MDT Eclipse parcial Los Ángeles 10:15 a. m. PDT Eclipse parcial no visible o muy limitado, según ubicación Anchorage, Alaska 9:15 a. m. AKDT Eclipse parcial España peninsular y Baleares 7:15 p. m. CEST Total en zonas del norte; parcial en otras áreas

En Estados Unidos, el eclipse será parcial y se concentrará en Alaska y sectores del norte y noreste. En Nueva York, por ejemplo, la Luna cubrirá cerca del 9% del disco solar alrededor de la 1:54 p. m.; en Boston, el máximo será de aproximadamente 16%; y en Fairbanks, Alaska, alcanzará 37%.

España se prepara para un momento único que no se ve en la Península desde hace más de 100 años: un eclipse solar total. Conoce la trayectoria que traspasará en todo el país. (Foto: Instituto Geográfico Nacional)

¿En qué lugares de España será total?

España vivirá un evento excepcional: será el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en más de un siglo . La franja de totalidad cruzará el país de oeste a este e incluirá zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, València y Palma figuran entre las ciudades y capitales cercanas o dentro de la ruta del eclipse. Sin embargo, existe un elemento decisivo: la totalidad ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo en el horizonte occidental.

Ciudad española Inicio del eclipse Inicio de totalidad Fin de totalidad Situación León 7:32 p. m. 8:28 p. m. 8:30 p. m. Eclipse total Zaragoza 7:34 p. m. 8:29 p. m. 8:30 p. m. Eclipse total, cerca del ocaso València 7:38 p. m. 8:32 p. m. 8:33 p. m. Eclipse total, Sol muy bajo Madrid 7:36 p. m. — — Eclipse parcial de 99% Barcelona 7:35 p. m. — — Eclipse parcial de 99%

El Instituto Geográfico Nacional recomienda elegir un punto elevado o despejado, sin edificios, montañas ni árboles que bloqueen la visión hacia el oeste. En ciudades como Palma, la altura del Sol durante el máximo será de apenas 2 grados, por lo que la elección del lugar será tan importante como el estado del cielo.

¿Qué ocurre durante un eclipse solar total?

Un eclipse solar sucede cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol. En la pequeña zona alcanzada por la umbra lunar, el disco solar queda oculto por completo y se puede observar la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol.

Fuera de esa franja, las personas verán un eclipse parcial: la Luna parecerá “morder” una parte del Sol, pero nunca lo cubrirá totalmente. En España, la totalidad durará menos de dos minutos para la mayoría de observadores; el máximo global del fenómeno llegará a 2 minutos y 18 segundos cerca de Islandia.

Cómo mirar el eclipse solar de forma segura

Nunca se debe observar el Sol directamente sin protección certificada. Las gafas de sol comunes, radiografías, vidrios ahumados o filtros caseros no protegen de la radiación solar y pueden provocar lesiones oculares graves.

Usa gafas para eclipse o visores solares que cumplan la norma ISO 12312-2.

Mantén la protección puesta durante todas las fases parciales.

Retira las gafas únicamente durante la totalidad completa, si estás dentro de la franja de totalidad.

No mires al Sol mediante cámaras, binoculares o telescopios sin un filtro solar frontal específico.

Si no cuentas con protección, utiliza un proyector estenopeico o mira las proyecciones naturales entre las hojas de los árboles.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)